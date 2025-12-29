ETV Bharat / bharat

कभी न्यू ईयर विश का मतलब था ग्रीटिंग कार्ड.. सोशल मीडिया के जमाने में हुआ चलन से बाहर

'नहीं बिका एक भी ग्रीटिंग कार्ड': हालांकि अपनी दुकान में आलोक जैन थोड़े निराश हैं, क्योंकि उनकी दुकान पर ग्राहक ग्रीटिंग कार्ड खरीदने नहीं आ रहे. इकलौती दुकान होने के बावजूद दिसंबर के अंतिम सप्ताह में भी कोई ग्रीटिंग कार्ड खरीदने नहीं आया. पुराने दिनों को याद करते हुए वे बताते हैं कि पहले के समय में ग्रीटिंग कार्ड खरीदने वालों की होड़ लगी रहती थी. अब ग्रीटिंग का सेल एकदम से खत्म हो गया है. पहले एक-एक व्यक्ति 10-10 ग्रीटिंग कार्ड खरीदते थे.

डिजिटल दौर में ग्रीटिंग कार्ड का चलन: गया शहर में पहले दर्जनों दुकानें ग्रीटिंग की हुआ करती थी. जहां हमेशा युवाओं की भीड़ हुआ करती थी. ग्रीटिंग का चलन कम होने के बाद सभी दुकानें बंद हो गई. अब इकलौती दुकान शहर के बजाजा रोड में 'कार्ड इन कार्ड' की रह गई है. इसके संचालक आलोक जैन हैं. आलोक जैन आज भी इस आशा में ग्रीटिंग कार्ड बेच रहे हैं कि कभी न कभी फिर से वही पुराना दौर लौटेगा और उनका जो पेशेवर ग्रीटिंग कार्ड का बिजनेस है, उसमें फिर से उसमें रौनक आएगी.

गया: डिजिटल युग में ग्रीटिंग का चलन थम सा गया है. ग्रीटिंग कार्ड कहीं खो गए हैं. 'जेन जी' जनरेशन तो बिल्कुल ही इससे अंजान हैं. पहले फोन और मोबाइल और अब सोशल मीडिया के माध्यम से एक-दूसरे को नए साल की मुबारकबाद दे देते हैं, जबकि पहले लोग पसंद की ग्रीटिंग को लिफाफा में बंदकर अपने प्रिय व्यक्ति को डाक के माध्यम से भेजा करते थे. ग्रीटिंग कार्ड की डिमांड नहीं होने के कारण दुकानें भी धीरे-धीरें बंद होती चली गई. हालांकि बिहार के गया जी शहर में आज भी एक दुकान है, जहां हर तरह की ग्रीटिंग उपलब्ध हैं.

"पहले लोग अपने माता-पिता, बेटा-बेटी, दोस्त या अन्य किसी रिश्तेदार के पास ग्रीटिंग कार्ड नए साल में जरूर भेजते थे. आज मोबाइल से ही मैसेज के माध्यम से आदान-प्रदान कर नए साल की शुभकामनाएं देते हैं. पहले गया शहर में दर्जनों दुकानें थी और सभी में जबरदस्त भीड़ होती थी. उनकी दुकान में भीड़ रहा करती थी. दिसंबर का अंतिम सप्ताह अब गुजरने वाला है, किंतु उन्हें मलाल है कि एक भी ग्रीटिंग कार्ड नए साल का बेच नहीं पाया, कोई खरीददार ही नहीं आया."- आलोक जैन, ग्रीटिंग कार्ड दुकानदार

भावनात्मक रिश्ते का एहसास कराता था ग्रीटिंग: आलोक जैन बताते हैं कि ग्रीटिंग कार्ड भावनात्मक रिश्ते का एहसास कराता था. आज मोबाइल से लोग मैसेज जरूर आदान-प्रदान कर रहे हैं लेकिन इस डिजिटल माध्यम का उतना महत्व नहीं है, जितना ग्रीटिंग कार्ड का हुआ करता था. उससे भावनात्मक रिश्ते का जहां एहसास होता था. वहीं अलमीरा में लोग ग्रीटिंग कार्ड को संजो कर रखते थे. एक साल, दो साल या 5 साल बाद भी कार्ड को निकाल कर जरूर देखते थे.

वे कहते हैं कि पहले वह हजारों कार्ड बेच देते थे. शहर में लाखों ग्रीटिंग कार्ड नए साल को लेकर बिकते थे. शहर में ज्यादा दुकान थी. फिर भी ग्रीटिंग कार्ड की बिक्री की धूम होती थी. अब ग्रीटिंग कार्ड बेचने वाला कोई नहीं रहा. अब ग्रीटिंग कार्ड की इकलौती दुकान सिर्फ मेरी ही है. क्रिसमस को लेकर एक दो पीस स्कूल के बच्चों ने कार्ड खरीदे हैं. नए साल का एक भी कार्ड अभी तक नहीं बिका है.

उम्मीद है कि कभी ना कभी लौटेगा पुराना दौर: ग्रीटिंग कार्ड कारोबारी आलोक जैन को उम्मीद है कि फिर से ग्रीटिंग कार्ड का दौर लौटेगा. वे कहते हैं, 'हमें किसी न किसी बिंदु से आशा जरूर मिलती है कि वह दिन लौटेंगे. फिर ग्रीटिंग कार्ड का क्रेज बढ़ेगा. चूंकि ग्रीटिंग कार्ड प्यार की ताकत का एहसास कराता है. देखिये ना कोई भी व्यक्ति मोबाइल में मैसेज देखता है और फिर उस संदेश को डिलीट कर देता है. नए साल में होने वाले मोबाइल से शुभकामना संदेशों का आदान-प्रदान में भी यही स्थिति होती है, जबकि ग्रीटिंग कार्ड को कोई नहीं फेंकता है और उसे संभालकर रखता है. जब दिवाली आती है तो एक बार जरूर वह ग्रीटिंग देखता है.'

विदेश में रिश्तेदारों को भी भेजते थे ग्रीटिंग: आलोक जैन बताते हैं कि पहले खरीददार जो आते थे, वह अपने रिश्तेदारों को विदेशों में भी ग्रीटिंग कार्ड भेजते थे. जिनके रिश्तेदार लंदन अमेरिका में हो या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, वहां के लिए ग्रीटिंग कार्ड खरीदकर भेजते थे. मेरा मानना है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार कागज का काफी महत्व है और कागज के रूप में ग्रीटिंग कार्ड का चलन काफी महत्व रखता है.

क्या है ग्रीटिंग कार्ड की कीमत?: आलोक जैन ने बताया कि उनकी दुकान में सभी अवसरों पर भेजे जाने वाले ग्रीटिंग कार्ड है. अलग-अलग अवसरों और क्वालिटी के हिसाब से उसकी प्राइस भी है. 80 रुपये से लेकर 500 और 1000 तक वाले ग्रीटिंग कार्ड मौजूद हैं. वे कहते हैं कि आज भी इसी आशा में ग्रीटिंग कार्ड रखते हैं कि ग्राहक आएंगे तो उन्हें निराश होकर नहीं लौटना पड़े.

"अब अब ग्रीटिंग का चलन एक थम चुका है. यही वजह है कि अब डाक में भी ग्रीटिंग नहीं आते हैं. डाकिए अपवाद स्वरूप ही ग्रीटिंग पहुंचने कहीं जाते हैं. एक समय था, जब ग्रीटिंग भेजने वालों का तांता होता था. जब नए साल का आगमन होता था तो उस समय यानी कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह और जनवरी माह में डाक बॉक्स ग्रीटिंग कार्डों से भरा रहता था. डाकिए उसे घर-घर संबंधित पते पर पहुंचाया करते थे."- रोहित कुंदन, सीनियर पोस्टमास्टर, हेड पोस्ट ऑफिस, गया

