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Explainer- ग्रीन पटाखे: प्रदूषण से राहत या केवल एक भ्रम? जानिए दिल्ली-एनसीआर में AQI और डेटा का पूरा सच

नई दिल्ली: दीवाली आते ही दिल्ली-एनसीआर का वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर (400+) श्रेणी में पहुंचने लगता है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समय-सीमा के तहत 'ग्रीन पटाखे' फोड़ने की अनुमति को एक संतुलन बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है. लेकिन सवाल उठता है कि क्या ग्रीन पटाखे वाकई पूरी तरह से इको-फ्रेंडली हैं? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR-NEERI) द्वारा विकसित ग्रीन पटाखों में बेरियम नाइट्रेट जैसे हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल नहीं होता और ये पारंपरिक पटाखों की तुलना में लगभग 30 फीसदी तक कम पीएम 2.5 और पीएम 10 का उत्सर्जन करते हैं. हालांकि, 30 फीसदी कम उत्सर्जन का मतलब 'शून्य प्रदूषण' बिल्कुल नहीं है.

पिछले वर्षों के AQI रुझान को देखें तो सर्दियों के मौसम में हवा की धीमी गति, तापमान में गिरावट और पराली के धुएं के कारण दिल्ली-एनसीआर का वायुमंडल पहले से ही अति-संवेदनशील स्थिति में होता है. ऐसे माहौल में अगर लाखों लोग एक साथ 'ग्रीन पटाखे' भी जलाते हैं, तो भी हवा में पीएम 2.5 का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ता है. पिछले सालों के आंकड़े बताते हैं कि दीवाली के बाद AQI का स्तर 450 के पार पहुंच जाता है, जिसमें ग्रीन पटाखों के उपयोग के बावजूद कोई बड़ा अंतर नहीं देखा गया है.

जहरीली गैसों में कम से कम 10 फीसदी उत्सर्जन की कमी और पटाखे फोड़ने की जगह से 4 मीटर की दूरी पर 125 डेसिबल से कम आवाज होता है. कीमत में अंतर देखें तो फ्लैश पाउडर की लागत पारम्परिक पटाखों में जहां 132 रुपये प्रति किग्रा होती है, वहीं ग्रीन पटाखों में यह घटकर 95 रुपये प्रति किग्रा रह जाती है. पारम्परिक पटाखे फोड़ने पर निकलने वाला धुएं का स्तर 1 से 6 फीट के दायरे में जानलेवा होता है.

ग्रीन पटाखे ऐसे आतिशबाजी वाले सामान हैं, जिन्हें कम प्रदूषण फैलाने के उद्देश्य से वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया है. CSIR-NEERI और PESO (Petroleum and Explosives Safety Organisation) द्वारा विकसित ये पटाखे पारम्परिक पटाखों की तुलना में हानिकारक गैसों और कणों का उत्सर्जन काफी कम करते हैं. पर्यावरणविद बिजेंद्र बताते हैं, ग्रीन पटाखों के मानक और दावे की बात करें तो पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम से कम 30 फीसदी PM (Particulate Matter) का उत्सर्जन कम होता है.

बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली पर सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच सीमित समय के लिए 'ग्रीन पटाखे' चलाने की इजाजत दी है. लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या 'ग्रीन पटाखे' सचमुच पूरी तरह सुरक्षित और इको-फ्रेंडली हैं या यह सिर्फ हवा को थोड़ा कम जहरीला बनाने की एक कोशिश है? डेटा और पिछले सालों के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के रुझानों के आधार पर समझिए ग्रीन पटाखों का पूरा सच.

दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) द्वारा किए गए शोध में यह बात सामने आई है कि ग्रीन पटाखे भले ही धुएं को कम दिखाते हों, लेकिन वे अति-सूक्ष्म कणों का भारी उत्सर्जन करते हैं. ये अति-सूक्ष्म कण PM 2.5 और PM 10 से भी अधिक घातक होते हैं क्योंकि ये सीधे फेफड़ों की सबसे गहराई और रक्तप्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं.

दिल्ली में पटाखों पर बैन और AQI का 10 सालों का लेखा-जोखा (ETV Bharat)

असली ग्रीन पटाखा कैसे पहचानें?

यदि आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत ग्रीन पटाखे खरीद रहे हैं, तो नकली पटाखों से बचने के लिए इन बातों पर जरूर ध्यान दें. असली ग्रीन पटाखे के पैकेट पर CSIR-NEERI और PESO का आधिकारिक हरा लोगो प्रिंट होता है. पैकेट पर एन्क्रिप्टेड QR कोड दिया होता है. NEERI ऐप या सामान्य स्कैनर से इसे स्कैन करके पटाखा निर्माता और प्रमाणन की पुष्टि की जा सकती है.

विजेंद्र, पर्यावरणविद (ETV Bharat)

ग्रीन पटाखे निश्चित रूप से पारम्परिक पटाखों की तुलना में एक बेहतर विकल्प हैं क्योंकि ये 30 फीसदी कम उत्सर्जन और जहरीले रसायनों जैसे बेरियम नाइट्रेट पर रोक लगाते हैं. हालांकि, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की रिसर्च और 2015 से 2025 तक के AQI आंकड़े यह साफ करते हैं कि दिल्ली जैसे मौसम और भौगोलिक स्थिति वाले क्षेत्र में ग्रीन पटाखे भी हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करने से पूरी तरह नहीं रोक सकते. समय सीमा और निर्धारित नियमों का पालन ही त्यौहार की खुशी और स्वास्थ्य सुरक्षा के बीच संतुलन बना सकता है.

डॉ. जितेंद्र नागर, चेयरमैन एनवायरनमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट असोसिएशन (ETV Bharat)

"ग्रीन पटाखों का जो कॉन्सेप्ट है, ये CSIR NEERI जो भारत सरकार की एक मान्यता प्राप्त लैबोरेटरी और ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये बनाए हैं और ये इनके इसमें कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ प्रयोग किए हैं जिससे ये 30 फीसदी के आसपास प्रदूषण को कम करते हैं. CSIR NEERI बताता है तीन तरीके के उन्होंने रसायन यूज़ करें जैसे एक है, 'सेफ वॉटर रिलीजस'. इसमें पॉलिमर हाइड्रोजेल होता है, जिससे पार्टिकुलेट मैटर को कम करने में मदद मिलती है. दूसरा है, 'सेफ थर्माइट क्रैकर', इसमें आयरन ऑक्साइड के इस्तेमाल से जो कंबशन एफिशिएंसी होती है, उसको बेहतर करने का प्रयास होता है. और तीसरा है, 'सेफ मिनिमल एल्युमिनियम', इसमें एल्युमिनियम की मात्रा को कम करके साइंटिफिक बेस्ट मटेरियल का उपयोग किया जाता है.'' डॉ. जितेंद्र नागर, चेयरमैन एनवायरनमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट असोसिएशन (ESDA India)

डॉ. जितेंद्र नागर ने कहा कि CSIR के अनुसार, सामान्य पटाखों की तुलना में जो ग्रीन पटाखे है 30 से 40 फीसदी पर्टिकुलेट मैटर की कमी को दर्ज करते हैं. तो ग्रीन पटाखों का मतलब अर्थ यह नहीं कि उनमें रासायनिक पदार्थ या जहरीले तत्व नहीं होते, सिर्फ इसमें यह है कि ओवरऑल 30 से 40 फीसदी इनमें उन पदार्थों की कमी होती है. क्या ग्रीन पटाखे वास्तव में पीएम 10, पीएम 2.5 और जहरीले गैसों के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हां, ये कुछ जो प्रमाणित आंकड़े हैं सीएसआईआर, नीरी और कुछ अन्य रिसर्च के, इसमें पर्टिकुलेट मैटर की मात्रा कुछ कम देखी गई है. क्योंकि पटाखे जलाने से पीएम 10, पीएम 2.5 के साथ-साथ अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स भी उत्सर्जित होते है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे प्रदूषित भी है. पर यहां एक महत्वपूर्ण बात को समझना बहुत जरूरी है कि पीएम 10, पीएम 2.5 के अलावा फाइन पार्टिकल्स भी इससे उत्सर्जित होते हैं। और जो हमारे फेफड़ों में जाकर बहुत ही हमें स्वास संबंधित और अस्थमा जैसी अन्य बीमारियों से हमें परेशान करते हैं.

दिल्ली में सजी पटाखों की दुकान (ETV Bharat)

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