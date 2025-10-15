ETV Bharat / bharat

स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं ग्रीन पटाखे, एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी

पर्यावरण संरक्षणवादी विक्रांत तोंगड़ ने बहस में बारीकियों को जोड़ा, "हम सभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. हालांकि, दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि प्रतिबंधों के बावजूद, पारंपरिक पटाखों का उपयोग अभी भी हरे पटाखों की तुलना में अधिक व्यापक रूप से किया जाता है, जिससे दिवाली के आसपास प्रदूषण के स्तर में तेज वृद्धि हुई है. सुप्रीम कोर्ट का आदेश वास्तव में एक सकारात्मक कदम है, लेकिन जमीन पर इसका कार्यान्वयन एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी."

वन और पर्यावरण सेवा विश्लेषक चेतन अग्रवाल ने भी सांस्कृतिक संदर्भ पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, "दिवाली वनवास से राम, सीता और लक्ष्मण के स्वागत का प्रतीक प्रकाश का त्योहार है. यहां तक ​​कि एक दीपक भी इसके लिए पर्याप्त है. पटाखों का रिवाज भी बहुत पुराना नहीं है." उन्होंने सुझाव दिया कि सांस्कृतिक प्रथाओं को हमेशा पर्यावरणीय नुकसान को उचित ठहराने की आवश्यकता नहीं है.

पर्यावरणविद् मनु सिंह ने ईटीवी भारत को बताया, "यह दिल तोड़ने वाली बात है कि ऐसे समय में जब दिल्ली का AQI पहले से ही खतरे के क्षेत्र में जा रहा है, और GRAP प्रतिबंध लागू हैं, जिसका उद्देश्य धूल, वाहन उत्सर्जन और अपशिष्ट जलाने पर अंकुश लगाना है, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली सरकार ने तथाकथित 'ग्रीन पटाखों' को अनुमति देने का फैसला किया है. हां, वे लगभग 30 प्रतिशत कम प्रदूषक उत्सर्जित करते हैं, उनमें कम आर्सेनिक होता है और सीसा, और शोर को थोड़ा कम करते हैं, लेकिन वे भी उस हवा को जहरीला बनाते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं. जब हमारे बच्चों के फेफड़े पहले से ही खतरे में हैं तो अब हल्के प्रदूषण को भी अनुमति देना सरासर पाखंड है.''

पर्यावरण संबंधी चिंताएं और आलोचना पर्यावरणविदों का तर्क है कि ग्रीन पटाखे की इको-फ्रेंडली कहकर मार्केटिंग की जाती है. फिर भी ये वायु प्रदूषण में योगदान करते हैं और दिल्ली की पुरानी वायु गुणवत्ता समस्याओं का समाधान करने में बहुत कम योगदान करते हैं.

फेफड़ों की समस्या वाले लोग क्या करें? प्रभावों से बचने के लिए डॉ कुमार सलाह देते हैं कि अस्थमा या फेफड़ों की किसी पुरानी स्थिति वाले व्यक्ति जोखिम कम करने के लिए सावधानी बरतें. खिड़कियां बंद करके घर के अंदर रहें, HEPA वायु शोधन प्रणाली का उपयोग करें, बाहर होने पर N95 मास्क का उपयोग करें, तीव्र फेफड़ों के लक्षणों के इलाज के लिए इनहेलर और आपातकालीन दवाएं उपलब्ध रखें, लेजर शो जैसे वैकल्पिक समारोहों का उपयोग करें और मुख्य रूप से, फेफड़ों की श्वसन प्रणाली की मरम्मत के लिए एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर आहार खाएं.

ग्रीन पटाखों का उपयोग अभी भी शहर के ओवरऑल प्रदूषण बोझ में कम जहरीला धुआं ला सकता है. समय के साथ बार-बार संपर्क में आने पर इससे फेफड़ों की कार्यक्षमता में गिरावट जारी रहती है और मौजूदा पुरानी बीमारियां बदतर हो जाती हैं.

जिस व्यक्ति को अस्थमा या पुरानी श्वसन संबंधी समस्या है, उसके संपर्क में आने से लक्षण गंभीर रूप से बढ़ सकते हैं, जिसके लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है. यह न्यूमोथोरैक्स जैसी जटिलताओं का कारण बन सकता है.

इससे निकलने वाले धुएं के अस्थमा से पीड़ित लोगों के संपर्क में आने से उन्हें खांसी, घरघराहट और सांस लेने में अन्य कठिनाइयां हो सकती हैं, भले ही धुआं फेफड़ों के लिए किसी अन्य प्रकार की परेशानी का कारण हो. ग्रीन पटाखों में थोड़ी मात्रा में केमिकल होते हैं, फिर भी वे मैटलिकल कंपाउंड का उपयोग करते हैं जो वायुमार्ग में जलन पैदा कर सकते हैं और सूजन पैदा कर सकते हैं, जिससे मौजूदा श्वास संबंधी समस्याएं बिगड़ सकती हैं.

ग्रीन पटाखे खतरनाक क्यों होते हैं? मेडिकल प्रोफेशनल्स ने ग्रीन पटाखों के उपयोग के साथ कई रिस्क फैक्टर के बारे में सावधान किया है, विशेष रूप से उन लोगों को लिए जिनको अतीत या वर्तमान में फेफड़ों से संबंधित समस्या है. यहां तक ​​कि ग्रीन पटाखे भी अभी भी महत्वपूर्ण मात्रा में PM2.5 और PM1 छोड़ते हैं - ये कण फेफड़ों में प्रवेश करने और ब्लड फ्लो तक आसानी से पहुंचने के लिए पर्याप्त रूप से छोटे होते हैं.

मेदांता मूलचंद हार्ट सेंटर के एसोसिएट डायरेक्टर और प्रमुख डॉ (प्रोफेसर) तरुण कुमार ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "अस्थमा के रोगियों के लिए ग्रीन पटाखे असुरक्षित हैं और इनसे बचना चाहिए. वे पारंपरिक आतिशबाजी की तुलना में कम प्रदूषण पैदा करेंगे, लेकिन फिर भी प्रदूषण होगा जो श्वसन संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए खतरनाक है. डॉक्टर अस्थमा से पीड़ित लोगों को सलाह द रहे हैं कि वे संभावित खतरनाक से बचने के लिए किसी भी पटाखे का उपयोग न करें."

ग्रीन पटाखे क्या हैं? ग्रीन पटाखों का उद्देश्य लगभग 30 प्रतिशत कम प्रदूषण, आर्सेनिक और सीसा जैसी भारी धातुओं की कम सांद्रता और शोर को कम करके पारंपरिक आतिशबाजी की तुलना में कम प्रदूषण उत्पन्न करना है. इसके अलावा,विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि नियमित और हरित पटाखों के बीच अंतर नेगलिजिबल है, क्योंकि हवा पहले से ही खतरनाक है.

हालांकि, फिर भी डॉक्टरों, पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने चिंता जताई है कि ये क्लीन विकल्प महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और पर्यावरणीय रिस्क पैदा कर सकते हैं. विशेष रूप से अतीत या वर्तमान में फेफड़े सबंधी जटिलताओं वाले लोगों के लिए.

नई दिल्ली: जैसे-जैसे दिवाली नजदीक आ रही है. वैसे-वैसे दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर बहस फिर से शुरू होने लगी है, लेकिन अब 'ग्रीन पटाखों' का आगमन हो गया है. ऐसा दावा है कि ये पर्यावरण-अनुकूल होते हैं और ये पारंपरिक आतिशबाजी से बेहतर होते हैं, क्योंकि इनसे कच्चे माल की कम मात्रा और धूल दमन के कारण कम प्रदूषण उत्पन्न होता है.

उन्होंने कहा, "उसी समय, कई लोगों को लगता है कि चाहे पटाखों का उपयोग किया जाए या नहीं, दिल्ली की हवा साल के अधिकांश समय प्रदूषित रहती है. इसलिए, पटाखों को रेगुलेट करने के साथ-साथ, हमें वायु प्रदूषण के अन्य प्रमुख सोर्स, जैसे निर्माण स्थल की धूल, सड़क के किनारे की धूल, औद्योगिक उत्सर्जन, वाहन प्रदूषण, डंपिंग साइटों और थर्मल पावर प्लांटों से प्रदूषण पर भी ध्यान देना चाहिए. केवल साल भर, बहु-क्षेत्रीय और लगातार प्रयास के माध्यम से ही हम ऐसा कर सकते हैं. दिल्ली की हवा साल के सभी 365 दिन सचमुच सांस लेने योग्य है.''

पब्लिक कंप्लायंस की चुनौतियां

ग्रीन पटाखों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक सार्वजनिक व्यवहार है. चिंतन पर्यावरण अनुसंधान और एक्शन ग्रुप की संस्थापक भारती चतुर्वेदी ने दिल्लीवासियों के अनुपालन का स्पष्ट मूल्यांकन दिया.

उन्होंने बताया, "सबसे पहले दिल्ली दुनिया के सबसे कम अनुशासित शहरों में से एक है, या यूं कहें कि दिल्ली की जनता देश में सबसे कम अनुशासित लोगों में से एक है. न तो हम अदालतों की बात सुनते हैं, न ही हम अपनी सरकार की बात सुनते हैं, न ही हम एक शहर के रूप में किसी भी नियम का पालन करते हैं. आपने देखा है कि समय-समय पर, दिल्लीवासी दैनिक रूप से अलग नहीं होते हैं. कचरा अभी भी जलाया जाता है. लोग घर से खाद नहीं बनाते हैं. बड़े नए घर मानदंडों का पालन नहीं करते हैं. मूल रूप से, यह एक खराब स्थिति है. मुझे लगता है कि किसी भी सरकार के लिए दिल्ली को समय के अनुसार काम करना बेहद मुश्किल होने वाला है.

"दूसरी बात यह है कि यह शहर की प्रकृति है कि वह किसी की बात नहीं सुनता है. हमारे पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं, चाहे वह पुलिस हो या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वास्तव में नियमों को ठीक से लागू करने के लिए. यह उस तरह से काम नहीं करता है. भले ही आप नियम तोड़ने वाले किसी के बारे में शिकायत करते हैं, पुलिस हर घर तक नहीं जा सकती है. सुरक्षा और संरक्षा के मुद्दे भी बहुत बड़े हैं. तीसरी बात, लोग वास्तव में यह नहीं मानते हैं कि प्रदूषण उतना गंभीर है जितना सरकार कहती है. वे सोच सकते हैं."

अंत में, भले ही लोगों को रियाल ग्रीन पटाखे खरीदने के लिए कहा जाता है, जबकि वे अपने परिवारों के लिए सुरक्षित पनीर या खाद्य पदार्थ भी नहीं खरीद सकते , तो क्या आपको लगता है कि वे सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे खरीदने के लिए अपने रास्ते से हट जाएंगे? सार्वजनिक सहयोग महत्वपूर्ण है, लेकिन दिल्ली में, जनता इसके लिए सक्षम नहीं है. अनुपालन प्राप्त करने के लिए रुचि, ज्ञान, क्षमता और सामाजिक इंजीनियरिंग ही नहीं है.

पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी के साथ परंपरा को संतुलित करना

ग्रीन पटाखों पर सार्वजनिक चर्चा से सांस्कृतिक परंपरा और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बीच संघर्ष का पता चलता है. कई लोगों का तर्क है कि दिवाली समारोह सार्वजनिक स्वास्थ्य या पर्यावरणीय अखंडता की कीमत पर नहीं होना चाहिए. लेजर शो, लाइट डिस्प्ले और समुदाय-आधारित पर्यावरण-अनुकूल समारोहों को उन विकल्पों के रूप में तेजी से प्रस्तावित किया जा रहा है जो वायु प्रदूषण को बढ़ाए बिना उत्सव की भावना का सम्मान करते हैं.

डॉ. कुमार ने कमजोर आबादी को प्राथमिकता देने के महत्व पर जोर देते हुए कहा, "बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारियों वाले लोगों को घर के अंदर रहना चाहिए और किसी भी प्रकार की आतिशबाजी के संपर्क में आना कम से कम करना चाहिए. भले ही हरे पटाखे कम हानिकारक हों, लेकिन जोखिम मुक्त नहीं हैं. स्वास्थ्य और सुरक्षा पहले आनी चाहिए."

पर्यावरणविदों ने साल भर कार्रवाई का आह्वान किया

विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि हरित पटाखे अकेले दिल्ली के प्रदूषण संकट का समाधान नहीं कर सकते. लॉन्गटर्म समाधानों के लिए मौसमी आतिशबाजी के उपयोग से परे प्रदूषण स्रोतों से निपटने की आवश्यकता होती है. इसमें वाहन उत्सर्जन, निर्माण धूल, औद्योगिक उत्पादन, अपशिष्ट जलना और ऊर्जा उत्पादन शामिल हैं.

टोंगड ने कहा, "आतिशबाजी को रेगुलेट करना एक कदम है, लेकिन साल भर, बहु-क्षेत्रीय कार्रवाई सांस लेने योग्य हवा सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है. दिवाली जैसे त्यौहार मौसमी हो सकते हैं, लेकिन प्रदूषण नहीं है."

सिंह ने कहा, "अब हल्के प्रदूषण की भी अनुमति देना गैर-जिम्मेदाराना है. हमें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणालीगत समाधान की आवश्यकता है कि प्रत्येक निवासी, विशेष रूप से बच्चे, न केवल त्योहारों के दौरान, बल्कि पूरे वर्ष सुरक्षित रूप से सांस ले सकें."

'सावधानीपूर्वक निगरानी करनी चाहिए'

चेतन अग्रवाल ने कहा,"वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए हमें, अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ी को पटाखों से दूर दिवाली मनाने की ओर बढ़ना चाहिए. लोग धीरे-धीरे इसके आदी हो रहे हैं. प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को दिवाली से पहले, उसके दौरान और बाद में लगातार प्रति घंटे के आधार पर हवा की गुणवत्ता और शोर के स्तर की सावधानीपूर्वक निगरानी करनी चाहिए ताकि सीमित हरित पटाखों के उपयोग के प्रभाव का आकलन किया जा सके ताकि अगर वायु प्रदूषण में कोई बड़ी वृद्धि हो तो अदालत इस मामले पर फिर से विचार कर सके."

आतिशबाजी पर प्रतिबंध फ्लॉप

स्वच्छ वायु कार्यकर्ता और उद्यमी जय धर गुप्ता ने ईटीवी भारत को बताया, "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली एनसीआर ने 2015 में दुनिया में सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले क्षेत्र के रूप में पदभार संभाला था, सुप्रीम कोर्ट वर्षों से आतिशबाजी पर प्रतिबंध फ्लॉप हो रहा है. हर साल आस्था, राजनीति और लाभ स्वास्थ्य और पर्यावरण पर हावी हो जाते हैं. मुझे लगता है कि यह हास्यास्पद है कि ग्रीन पटाखों को अनुमति देने का यह निर्णय तब आया है जब GRAP 1 लागू किया गया है."

30 प्रतिशत की कमी अर्थहीन

पर्यावरणविद भवरीन कंधारी ने बताया, "तथाकथित 'ग्रीन पटाखे' भी हानिकारक गैसें और सूक्ष्म कण छोड़ते हैं, वे नियंत्रित प्रयोगशाला स्थितियों के तहत केवल 25-30 प्रतिशत कम प्रदूषणकारी हैं, दिल्ली की स्थिर सर्दियों की हवा में नहीं. दिवाली के दौरान, PM2.5 का स्तर आमतौर पर WHO की सीमा से 1,000% अधिक बढ़ जाता है. उस संदर्भ में, 30 प्रतिशत की कमी सांख्यिकीय रूप से अर्थहीन है."

यह भी पढ़ें-2023 में जन्म पंजीकरण में आई गिरावट, मृत्यु के आंकड़ों में वृद्धि, CRS रिपोर्ट में खुलासा