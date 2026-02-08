ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड की सीमाओं पर 15 जगहों से वसूला जाएगा ग्रीन सेस, 15 फरवरी से लागू होगी नई व्यवस्था

देहरादून: पिछले लंबे समय से ग्रीन सेस को लेकर हो रहे होमवर्क को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है. इस कड़ी में राज्य के 15 सीमावर्ती क्षेत्रों को सेस वसूलने के लिए चिन्हित किया गया है. जहां से राज्य ने 100 करोड़ सलाना आय जुटाने का फ्रेम वर्क तैयार किया है.

उत्तराखंड सरकार राज्य की आय बढ़ाने के लिए लगातार नए-नए राजस्व स्रोत तलाश रही है. पर्यटन, राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन केवल पर्यटन पर निर्भर रहने के बजाय सरकार टैक्स और शुल्क के जरिए भी स्थायी आमदनी सुनिश्चित करना चाहती है. इसी कड़ी में ग्रीन सेस को एक बड़े और संगठित रूप में लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है. फिलहाल, नारसन बॉर्डर पर दूसरे राज्यों से आने वाले निजी वाहनों से ग्रीन सेस वसूला जा रहा है, लेकिन अब यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में 15 जगहों पर लागू होने जा रही है.

15 फरवरी से 15 जगहों पर ग्रीन सेस की वसूली: परिवहन विभाग ने राज्य की सीमाओं पर ऐसे 15 स्थान चिन्हित कर लिए हैं, जहां 15 फरवरी से ग्रीन सेस की वसूली शुरू कर दी जाएगी. इन सभी जगहों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे, जो वाहनों की नंबर प्लेट को स्कैन कर खुद ही सेस वसूलने की प्रक्रिया को अंजाम देंगे. इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि मानवीय हस्तक्षेप भी कम होगा और वसूली में किसी तरह की अनियमितता की गुंजाइश घटेगी.

हर साल ₹100 करोड़ की आय: उत्तराखंड में हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु दूसरे राज्यों से आते हैं. चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, हेमकुंड साहिब, हरिद्वार-ऋषिकेश जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थल पूरे देश से लोगों को आकर्षित करते हैं. इन्हीं बाहरी वाहनों से ग्रीन सेस लेकर सरकार पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ राज्य की आमदनी भी बढ़ाना चाहती है. अनुमान है कि जब यह व्यवस्था पूरी तरह से लागू हो जाएगी, तो उत्तराखंड को हर साल लगभग 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी.

वर्तमान में ₹25 से 30 लाख का राजस्व: अभी तक राज्य को व्यावसायिक वाहनों से ग्रीन सेस के रूप में रोजाना करीब 25 से 30 लाख रुपये की आमदनी हो रही है. इसके अलावा, उत्तराखंड में पंजीकरण के समय निजी वाहनों से एकमुश्त ग्रीन सेस पहले से ही लिया जाता है. अब जो नई व्यवस्था लागू की जा रही है, वह खासतौर पर दूसरे राज्यों से आने वाले निजी वाहनों पर केंद्रित है, ताकि राज्य में बढ़ते ट्रैफिक और पर्यावरणीय दबाव को संतुलित किया जा सके.

प्रदूषण से पर्यावरण पर गंभीर असर: ग्रीन सेस का उद्देश्य सिर्फ राजस्व बढ़ाना नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण भी इसका अहम हिस्सा है. उत्तराखंड एक संवेदनशील हिमालयी राज्य है, जहां प्रदूषण और वाहनों की बढ़ती संख्या से पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ सकता है. ग्रीन सेस के जरिए सरकार यह संदेश देना चाहती है कि राज्य में प्रवेश करने वाले हर वाहन को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी.