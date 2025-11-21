ETV Bharat / bharat

एक दिसंबर से उत्तराखंड आने वाले वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन सेस, जानिए कैसे कटेगा टैक्स?

उत्तराखंड में बाहरी गाड़ियों से लिया जाएगा ग्रीन सेस ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

देहरादून: आगामी एक दिसंबर से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों पर ग्रीन सेस लगेगा. राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि दूसरे राज्यों से आने वाले सभी प्रकार के वाहनों को राज्य की सीमा में प्रवेश करते ही एंट्री टैक्स के रूप में ग्रीन सेस देना होगा. परिवहन विभाग की मानें तो ग्रीन सेस की वसूली पूरी तरह ऑटोमेटिक होगी. वाहनों के FASTag से पैसे खुद ही कट जाएंगे. इस प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए पूरे प्रदेश में 40 से ज्यादा एएनपीआर (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं. प्राइवेट कंपनी से करार: देहरादून आरटीओ संदीप सैनी के मुताबिक, परिवहन विभाग ने इस पूरी व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी से करार किया है. यह कंपनी उत्तराखंड की सीमाओं पर लगे 16 ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (Automatic Number Plate Recognition) कैमरों के जरिए बाहरी वाहनों की पहचान कर सेस वसूली करेगी. टोल प्लाजा (फोटो सोर्स- ETV Bharat) यहां लगे हैं एएनपीआर कैमरे- एक कैमरा मुख्य एंट्री गेट पांवटा साहिब (हिमाचल सीमा) पर है. जबकि, बाकी कैमरे उत्तर प्रदेश बॉर्डर के विभिन्न स्थानों पर लगाए गए हैं.