उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से ग्रीन सेस वसूली शुरू, पहले दिन आई तकनीकी अड़चनें

देहरादून: आखिरकार उत्तराखंड आने वाले बाहरी राज्यों की गाड़ियों से ग्रीन सेस वसूली शुरू हो गई है. इसकी कवायद राज्य सरकार लंबे समय से कर रही थी. जिसका आज से आगाज हो गया. अब दूसरे राज्यों से आने वाले निजी और व्यावसायिक वाहनों को ग्रीन सेस का भुगतान करना होगा. वहीं, पहले दिन कई तकनीकी अड़चनें आई.

हरिद्वार के नारसन चेक पोस्ट से औपचारिक आगाज: बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और सड़क ढांचे के रखरखाव के मकसद से यह व्यवस्था लागू की है. इसकी औपचारिक शुरुआत हरिद्वार के नारसन चेक पोस्ट से की गई. जहां पहले ही दिन काफी संख्या में वाहनों की जांच और सेस वसूली की गई.

पहले दिन पेश आईं कई दिक्कतें: व्यवस्था लागू होने के पहले दिन ही परिवहन विभाग को कई तरह की तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा. नेटवर्क कनेक्टिविटी कमजोर होने और शुरुआती स्तर पर सॉफ्टवेयर से जुड़ी खामियों के कारण सभी वाहनों से निर्धारित सेस नहीं वसूला जा सका. इसके बावजूद विभागीय अमले ने हालात संभालते हुए आंशिक रूप से वसूली का काम जारी रखा.

पहले दिन इतने वाहनों से लिया गया ग्रीन सेस: परिवहन विभाग के मुताबिक, पहले दिन नारसन चेक पोस्ट पर करीब 850 वाहनों को रोका गया. इनमें से करीब 650 वाहनों से ग्रीन सेस की वसूली सफलतापूर्वक की गई. बाकी वाहनों से तकनीकी कारणों के चलते शुल्क नहीं लिया जा सका. परिवहन विभाग का कहना है कि इन दिक्कतों को अस्थायी माना जा रहा है. जल्द ही सिस्टम को पूरी तरह दुरुस्त कर लिया जाएगा.

बाहर से आने वाले वाहनों की चेकिंग (फोटो- ETV Bharat)

राज्य सरकार के फैसले के तहत उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले दूसरे राज्यों के सभी प्रकार के वाहनों को इस ग्रीन सेस के दायरे में लाया गया है. हालांकि, कुछ श्रेणियों को इससे छूट भी दी गई है. जिसमें एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस, सैन्य वाहन और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों से यह शुल्क नहीं लिया जाएगा. ताकि, आपात सेवाओं में किसी तरह की बाधा न आए.