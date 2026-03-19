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हैदराबाद: भाई समान शख्स ने संपत्ति के लिए की महिला की हत्या, साथियों संग गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि दोनों ने मिलकर बटासिंगाराम में एक घर खरीदा था, लेकिन प्रॉपर्टी पप्पूराम के नाम पर रजिस्टर्ड थी. जब हाल ही में लीलादेवी ने मालिकाना हक पर सवाल उठाना शुरू किया, तो आरोप है कि पप्पूराम ने उसे रास्ते से हटाने और प्रॉपर्टी पर पूरी तरह कब्जा करने की साजिश रची.

हैदराबाद के बाहरी इलाके के बटासिंगाराम में एक 40 वर्षीय महिला की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मामले के अनुसार पीड़िता लीलावती मूल रूप से राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली थी. पिछले कई सालों से हैदराबाद में रह रही थी. 2018 में अपने पति की मृत्यु के बाद वह अपने दो बच्चों के पालन-पोषण के लिए एक किराने की दुकान चलाने लगी. पुलिस के अनुसार उसके भाई पप्पूराम कुमावत ने उसे हर संभव मदद का भरोसा दिलाया. उसने सबसे क्रूर तरीके से उसके उस भरोसे को तोड़ा.

अब्दुल्लापुरमेट: हैदराबाद के बाहरी इलाके बटासिंगाराम में एक शख्स ने एक परिचित महिला की हत्या कर दी और उसके शव के टुकड़े कर फेंक दिया. मामला प्रकाश में आने के बाद उसने पुलिस को गुमराहा करने की कोशिश की. कड़ाई से पूछताछ में मामले का खुलासा हुआ. जांच में पता चला कि प्रॉपर्टी के लालच में उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया.

28 फरवरी को जब बच्चे स्कूल गए हुए थे तो पप्पूराम ने अपने साथियों राजेश कुमावत और सुनील कुमार के साथ मिलकर कथित तौर पर घर के अंदर ही उसकी हत्या कर दी. शव को शुरू में घर के परिसर के भीतर ही छिपा दिया गया था. जब बच्चे वापस लौटे और उन्होंने अपनी माँ के बारे में पूछा तो उन्हें झूठे बहाने बनाकर गुमराह किया गया.

जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि आरोपी ने पीड़िता के चरित्र को लेकर रिश्तेदारों के बीच अफवाहें भी फैलाई थी. संभवतः ऐसा उसने खुद पर से शक हटाने के लिए किया था. बताया गया है कि 2 मार्च को वे शव को माजिदपुर के पास एक तालाब में ले गए, जहाँ उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए. शव के टुकड़ों को अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया गया, जिनमें एक स्लुइस गेट के पास फेंका.

अधिकारियों को गुमराह करने की एक सोची-समझी चाल के तहत पप्पूराम ने 8 मार्च को स्थानीय पुलिस थाने में एक गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. हालाँकि जाँच के दौरान मिली विसंगतियों के चलते पुलिस ने उसे और उसके दो साथियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ के दौरान कथित तौर पर आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने शव के अवशेष बरामद कर लिए. शव को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल भेज दिया गया. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जाँच जारी है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह मामला इस बात को उजागर करता है कि कैसे संपत्ति विवाद और विश्वासघात जघन्य अपराधों का कारण बन सकते हैं.