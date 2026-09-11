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ज्यादा आत्मनिर्भरता का मतलब है BRICS के लिए ज्यादा आर्थिक गतिविधियां और सुरक्षा, बिजनेस फोरम में बोले जयशंकर

नई दिल्ली में शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स बिजनेस फोरम 2026 के उद्घाटन समारोह के दौरान बोलते हुए ( PTI )

नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि ब्रिक्स के अंदर ज्यादा आर्थिक गतिविधि और आर्थिक सुरक्षा से ज्यादा आत्मनिर्भरता में मदद मिलेगी. साथ ही उन्होंने व्यापार संबंधों को मजबूत करने, व्यावसायिक रिश्तों में विविधता लाने और मजबूत सप्लाई नेटवर्क बनाने की जरूरत पर जोर दिया. ब्रिक्स बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि इसका आम मकसद सदस्य देशों के बिजनेस के लिए पार्टनर ढूंढना, मार्केट तक पहुंचना और सप्लाई नेटवर्क को जोड़ना आसान बनाना है. जयशंकर ने कहा, 'खासकर ब्रिक्स के लिए ज्यादा आर्थिक गतिविधि और आर्थिक सुरक्षा का मतलब है ज़्यादा आत्मनिर्भरता. इसका मकसद जुड़े रहने और कॉम्पिटिटिव बने रहने के साथ-साथ झटकों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है.' जयशंकर ने कहा कि इस मकसद को पाने के लिए सही मार्केट प्रैक्टिस, भरोसेमंद लॉजिस्टिक्स और एक तय बिजनेस माहौल के साथ-साथ अलग-अलग तरह के कमर्शियल रिश्ते और ट्रांसपेरेंट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी. उन्होंने आगे कहा, 'इसके लिए सही मार्केट प्रैक्टिस, भरोसेमंद लॉजिस्टिक्स, एक तय बिजनेस माहौल, अलग-अलग तरह के कमर्शियल रिश्ते और ट्रांसपेरेंट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है. इसके लिए ऐसे एनर्जी सिस्टम की भी जरूरत है जो रुकावटों से निपट सकें और ऐसे बदलाव के रास्ते हों जो अलग-अलग देशों के हालात के हिसाब से सही हों.' ब्रिक्स बिजनेस फोरम, प्राइवेट सेक्टर के साथ जुड़ने के लिए ग्रुप का मुख्य मंच है, जो हर साल ब्रिक्स समिट होस्ट करने वाले देश में लीडर्स की मीटिंग से ठीक पहले होता है.