ज्यादा आत्मनिर्भरता का मतलब है BRICS के लिए ज्यादा आर्थिक गतिविधियां और सुरक्षा, बिजनेस फोरम में बोले जयशंकर
जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स बिजनेस फोरम का आम मकसद सदस्य देशों के लिए बिजनेस को लेकर रास्ता आसान बनाना है.
Published : September 11, 2026 at 11:55 AM IST
नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि ब्रिक्स के अंदर ज्यादा आर्थिक गतिविधि और आर्थिक सुरक्षा से ज्यादा आत्मनिर्भरता में मदद मिलेगी. साथ ही उन्होंने व्यापार संबंधों को मजबूत करने, व्यावसायिक रिश्तों में विविधता लाने और मजबूत सप्लाई नेटवर्क बनाने की जरूरत पर जोर दिया.
ब्रिक्स बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि इसका आम मकसद सदस्य देशों के बिजनेस के लिए पार्टनर ढूंढना, मार्केट तक पहुंचना और सप्लाई नेटवर्क को जोड़ना आसान बनाना है. जयशंकर ने कहा, 'खासकर ब्रिक्स के लिए ज्यादा आर्थिक गतिविधि और आर्थिक सुरक्षा का मतलब है ज़्यादा आत्मनिर्भरता. इसका मकसद जुड़े रहने और कॉम्पिटिटिव बने रहने के साथ-साथ झटकों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है.'
जयशंकर ने कहा कि इस मकसद को पाने के लिए सही मार्केट प्रैक्टिस, भरोसेमंद लॉजिस्टिक्स और एक तय बिजनेस माहौल के साथ-साथ अलग-अलग तरह के कमर्शियल रिश्ते और ट्रांसपेरेंट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी. उन्होंने आगे कहा, 'इसके लिए सही मार्केट प्रैक्टिस, भरोसेमंद लॉजिस्टिक्स, एक तय बिजनेस माहौल, अलग-अलग तरह के कमर्शियल रिश्ते और ट्रांसपेरेंट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है.
इसके लिए ऐसे एनर्जी सिस्टम की भी जरूरत है जो रुकावटों से निपट सकें और ऐसे बदलाव के रास्ते हों जो अलग-अलग देशों के हालात के हिसाब से सही हों.' ब्रिक्स बिजनेस फोरम, प्राइवेट सेक्टर के साथ जुड़ने के लिए ग्रुप का मुख्य मंच है, जो हर साल ब्रिक्स समिट होस्ट करने वाले देश में लीडर्स की मीटिंग से ठीक पहले होता है.
यह व्यापार, निवेश, वित्त, तकनीकी, और सतत आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए जाने-माने बिजनेस प्रतिनिधियों, सरकारी मंत्रियों और राष्ट्राध्यक्षों को एक साथ लाता है जो ब्रिक्स एजेंडा पर असर डालते हैं. यह फोरम ग्रुप की आर्थिक प्राथमिकताओं को बनाने में सीधे तौर पर योगदान देता है. यह ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल द्वारा बनाए गए नजरिए और सुझावों को पेश करने और इन प्रस्तावों को पॉलिसी बनाने वालों के साथ चर्चा में लाने का एक मौका देता है.
फोरम के नतीजे, काउंसिल के सुझावों के साथ, अक्सर ब्रिक्स समिट की घोषणाओं और बाद के काम के प्रोग्राम में शामिल होते हैं, जिसमें ब्रिक्स के अंदर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल इकोनॉमी, एमएसएमई, स्टैंडर्ड्स कोऑपरेशन और वैल्यू चेन इंटीग्रेशन को बढ़ाने के मकसद से की गई पहल शामिल हैं.
ब्रिक्स समिट का मेन प्रोग्राम 12 सितंबर को शुरू होगा, जिसमें लीडर्स से भारत की प्रेसीडेंसी की पहल और ब्रिक्स रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की संभावनाओं पर चर्चा करने की उम्मीद है. भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ने ट्रेड, डिजिटल टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म में इंटरनेशनल कोऑपरेशन को मजबूत करने पर फोकस किया है.
सितंबर समिट में मजबूत ग्लोबल सप्लाई चेन, क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट इंटीग्रेशन, नेशनल करेंसी का ज़्यादा इस्तेमाल, एमएसएमई डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रेड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात होने की उम्मीद है. एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट रेजिलिएंस, डेवलपमेंट फाइनेंस, न्यू डेवलपमेंट बैंक का विस्तार और मल्टीलेटरल फाइनेंशियल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म के भी खास तौर पर शामिल होने की उम्मीद है.