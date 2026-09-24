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यमुना एक्सप्रेसवे पर जलकर खाक हुई स्लीपर बस, शवों की पहचान के लिए होगा DNA टेस्ट

नई दिल्ली/नोएडा: यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर कार्गो एयरपोर्ट के पास बुधवार देर रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया, दिल्ली के कश्मीरी गेट से महोबा जा रही एक टूरिस्ट स्लीपर बस में आग लग गई. इस भीषण अग्निकांड में 9 यात्रियों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई यात्री झुलस गए. आग इतनी भयावह थी कि मृतकों के शव पूरी तरह झुलस चुके हैं. इससे उनकी मौके पर शिनाख्त कर पाना मुश्किल हो रहा है. हादसे के बाद सेक्टर 94 स्थित पोस्टमार्टम हाउस में चीख पुकार व कोहराम का माहौल है.

कश्मीरी गेट से महोबा जा रही थी बस

जानकारी के अनुसार, बुधवार रात यह स्लीपर बस दिल्ली के कश्मीरी गेट से यात्रियों को लेकर उत्तर प्रदेश के महोबा के लिए रवाना हुई थी. जैसे ही बस ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर कार्गो एयरपोर्ट के पास पहुंची, उसमें अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी बस धू धू कर जलने लगी. बस के भीतर अफरा तफरी का माहौल बन गया. कुछ यात्रियों ने खिड़कियां तोड़कर और कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन 9 लोग आग की लपटों के बीच फंस गए और उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका. रात लगी इस भीषण आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की टीम को लगभग 4 घंटे का समय लगा. तड़के 3 बजे तक आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका. आग की तीव्रता से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि बस में अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री मौजूद हो सकती है.

डीएनए सैंपल से होगी मृतकों की पहचान

9 शवों को नोएडा के सेक्टर 94 स्थित पोस्टमार्टम हाउस लाया गया. शवों की पहचान करना मुमकिन नहीं है. पुलिस के मुताबिक बस की ऑनलाइन व ऑफलाइन टिकट बुकिंग लिस्ट के आधार पर यात्रियों के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास कर रहा है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शवों की आधिकारिक पुष्टि के लिए परिजनों का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा. परिजनों के सैंपल का मिलान होने के बाद ही शवों को उनके सुपुर्द किया जाएगा. घटना की सूचना मिलते ही उन लोगों के परिजन भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचने लगे हैं, जिनके रिश्तेदार इस बस में सवार थे और रात से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है. अपनों की तलाश में पहुंचे परिजनों के रोने बिलखने से माहौल बेहद गमगीन है.

बदहवास पहुंच रहे परिजन