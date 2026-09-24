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रात का सन्नाटा...मौत की चीखें, चमचमाती स्लीपर बसें क्यों बन रहीं मौत का कॉफिन?, 5 बड़ी वजहें जानिए

लखनऊ: देश में बीते 3 सालों में स्लीपर बसों के 4 बड़े हादसे हुए. इन हादसों में मरने वालों की संख्या आम बस हादसों की तुलना में कहीं ज्यादा है. इन बस हादसों में ज्यादातर हादसे या तो देर रात या फिर तड़के हुए हैं. चमचमाती स्लीपर बसों में सुरक्षा मानकों ने यात्री सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठा दिए हैं. हादसे दर हादसे के बाद भी स्लीपर बसों की सुरक्षा में कोई सुधार नहीं हो रहा है. नोएडा बस हादसे ने एक बार फिर स्लीपर बसों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा दिए हैं.

बीते एक वर्ष में यूपी के 5 बसे हादसे

1. बीती जुलाई में हरदोई के पचदेवरा थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस-वे पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. सिद्धार्थनगर के बांसी से दिल्ली जा रही स्लीपर बस अनियंत्रित होकर एक्सप्रेस-वे की रेलिंग तोड़ते हुए करीब 20 फीट नीचे जा गिरी. हादसे में बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और यात्रियों में चीख-पुकार मच गई.

यूपी में साल दर साल बढ़ रहे हादसे. (etv bharat)

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2. बीती जून में मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर बड़ा हादसा टल गया, जहां जयपुर से हरिद्वार जा रही राजस्थान रोडवेज की स्लीपर बस में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी बस धूं-धूं कर जलकर खाक हो गई. हालांकि, ड्राइवर की सूझबूझ से बस में सवार सभी 26 यात्रियों को समय रहते सुरक्षित नीचे उतार लिया गया.

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3. जून में ही फिरोजाबाद में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर शुक्रवार की तड़के सड़क हादसा हो गया. जिसमें 2 लोगों की मौत हो गयी. हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं. हादसा उस वक्त हुआ जब स्लीपर बस गोरखपुर से चंडीगढ़ जा रही थी. रास्ते में ये बस सामने चल रहे ट्रक से टकरा गयी.