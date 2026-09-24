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रात का सन्नाटा...मौत की चीखें, चमचमाती स्लीपर बसें क्यों बन रहीं मौत का कॉफिन?, 5 बड़ी वजहें जानिए

स्लीपर बसों की सुरक्षा पर एक बार फिर उठा सवाल, आखिर क्या है सुरक्षा मानक, कौन कर रहा यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़.

greater noida yamuna expressway bus fire accident why sleeper buses are becoming death traps know 5 major reasons
प्रतीकात्मक. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 9:30 AM IST

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Updated : September 24, 2026 at 9:36 AM IST

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लखनऊ: देश में बीते 3 सालों में स्लीपर बसों के 4 बड़े हादसे हुए. इन हादसों में मरने वालों की संख्या आम बस हादसों की तुलना में कहीं ज्यादा है. इन बस हादसों में ज्यादातर हादसे या तो देर रात या फिर तड़के हुए हैं. चमचमाती स्लीपर बसों में सुरक्षा मानकों ने यात्री सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठा दिए हैं. हादसे दर हादसे के बाद भी स्लीपर बसों की सुरक्षा में कोई सुधार नहीं हो रहा है. नोएडा बस हादसे ने एक बार फिर स्लीपर बसों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा दिए हैं.

बीते एक वर्ष में यूपी के 5 बसे हादसे

1. बीती जुलाई में हरदोई के पचदेवरा थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस-वे पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. सिद्धार्थनगर के बांसी से दिल्ली जा रही स्लीपर बस अनियंत्रित होकर एक्सप्रेस-वे की रेलिंग तोड़ते हुए करीब 20 फीट नीचे जा गिरी. हादसे में बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और यात्रियों में चीख-पुकार मच गई.

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यूपी में साल दर साल बढ़ रहे हादसे. (etv bharat)

विस्तृत पढ़ें : हरदोई में गंगा एक्सप्रेस-वे पर 20 फीट नीचे गिरी स्लीपर बस, 50 यात्री घायल, 12 की हालत गंभीर

2. बीती जून में मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर बड़ा हादसा टल गया, जहां जयपुर से हरिद्वार जा रही राजस्थान रोडवेज की स्लीपर बस में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी बस धूं-धूं कर जलकर खाक हो गई. हालांकि, ड्राइवर की सूझबूझ से बस में सवार सभी 26 यात्रियों को समय रहते सुरक्षित नीचे उतार लिया गया.

विस्तृत पढ़ें : मेरठ हाईवे पर देखते ही देखते आग का गोला बन गई स्लीपर बस, ड्राइवर ने ऐसे बचाई 26 यात्रियों की जान

3. जून में ही फिरोजाबाद में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर शुक्रवार की तड़के सड़क हादसा हो गया. जिसमें 2 लोगों की मौत हो गयी. हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं. हादसा उस वक्त हुआ जब स्लीपर बस गोरखपुर से चंडीगढ़ जा रही थी. रास्ते में ये बस सामने चल रहे ट्रक से टकरा गयी.

विस्तृत पढ़ें : आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर स्लीपर बस की ट्रक से भिड़ंत, 2 की मौत

4. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बांगरमऊ के पास रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई. दिल्ली से आजमगढ़ जा रही एक तेज रफ्तार स्लीपर बस आगे चल रहे एक ट्रेलर से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया.

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यूपी में साल दर साल बढ़ रहे हादसे. (etv bharat)


विस्तृत पढ़ें : आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर बड़ा सड़क हादसा; ट्रेलर में घुसी तेज रफ्तार बस, 23 घायल, 13 गंभीर

5. अक्टूबर 2025 में लखीमपुर खीरी के मैगलगंज इलाके में एक स्लीपर बस आग का गोला बन गई. बस दिल्ली से सीतापुर जा रही थी. बस में करीब 50 यात्री सवार थे. घटना के दौरान बस खड़ी थी.


विस्तृत पढ़ें : लखीमपुर खीरी में स्लीपर बस बनी आग का गोला; दिल्ली से 50 यात्रियों को लेकर सीतापुर जा रही थी

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प्रतीकात्मक. (etv bharat)

देश के बड़े स्लीपर बस हादसे

  • ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से महोबा जा रही डबल डेकर स्लीपर बस में अचानक भीषण आग लग गई. इस हादसे में 9 यात्रियों की जलकर मौत हो गई.
  • अक्टूबर 2025 में कुरनूल, हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर एक निजी एसी लग्जरी स्लीपर बस के बाइक से टकराने के बाद उसमें आग लग गई थी. इस हादसे में भी 20 यात्रियों ने दम तोड़ दिया था. यह हादसा काफी चर्चा में रहा था.
  • अक्टूबर 2025 में ही इसी तरह का हादसा जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर हुआ था. इसमें एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण स्लीपर बस में भीषण आग गई थी. इस हादसे में 22 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी.
  • जुलाई 2023 में बुलढाणा, महाराष्ट्र में बस के डिवाइडर से टकराने के बाद डीजल टैंक फट गया था. इस हादसे में 25 यात्रियों की मौत हो गई थी.

हादसों की बड़ी वजहें

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मेरठ बस हादसा. (etv bharat)
  • स्लीपस बसों में ज्यादातर हादसे रात 12 से सुबह छह बजे के बीच में हुए है. यह वह वक्त होता है जब यात्री गहरी नींद में होते हैं और उन्हें संभलने का मौका नहीं मिलता है.
  • बसों में सबसे बड़ी समस्या इमरजेंसी एग्जिट को लेकर सामने आई है. बसों में आपातकालीन निकास की सुविधा न होने से भी यात्रियों की जान पर बन आई.
  • कई बसों में अतिरिक्त ईधन टैंक के लिए मोडिफिकेशन कराया जाता है जो आगे चलकर बड़ा खतरा बन जाता है.
  • रात में स्लीपर बसों के ड्राईवर हाईस्पीड में चलाते हैं जिससे हादसे की संभावना कई गुना बढ़ जाती है.
  • अधिकांश स्लीपर बसों में मॉडिफिकेशन मानकों के अनुरूप नहीं कराया जाता है इस वजह से खतरा बढ़ जाता है.
  • कई बार चालक के नींद में होने के कारण भी सड़क हादसे घटित हो जाते हैं.
  • चीन, जर्मनी और वियतनाम जैसे देशों ने गंभीर हादसों के बाद इनके निर्माण या संचालन पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं.

सरकार के नए नियम

  • एआईएस 052 (AIS 052) मानक के अनुसार ही स्लीपर बसों की बॉडी का निर्माण कराया जा सकता है.
  • अब केवल केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऑटोमोबाइल कंपनियां ही स्लीपर कोच का निर्माण कर सकेंगी.
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प्रतीकात्मक. (etv bharat)

बस में अनिवार्य सुरक्षा मानक

Last Updated : September 24, 2026 at 9:36 AM IST

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