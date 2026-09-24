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ग्रेटर नोएडा बस अग्निकांड: बस पर 1.75 लाख का जुर्माना, 19 चालान पेंडिंग, कई चौंकाने वाले खुलासे

उपलब्ध रिकॉर्ड और बार-बार हुए यातायात उल्लंघन को देखकर यह बस एक हैबिट्यूल ट्रैफिक ऑफनेडर के रूप में संचालित होती प्रतीत होती है.

स्लीपर बस में आग की घटना: स्लीपर बस के 61 चालान
स्लीपर बस में आग की घटना: स्लीपर बस के 61 चालान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 24, 2026 at 2:15 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली/गाजियाबाद: यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई. घटना को लेकर पुलिस को दी गई शिकायत में बस चालक और परिचालक पर लापरवाही बरतने और यात्रियों की चेतावनी के बावजूद समय रहते बस नहीं रोकने के आरोप लगाए गए हैं. दिल्ली से महोबा जा रही एसी स्लीपर बस BR 32 PA 4687 के खिलाफ यातायात नियमों के उल्लंघन के पुराने रिकॉर्ड भी सामने आए हैं. यातायात नियमों के पुराने रिकॉर्ड देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार नियमों को दरकिनार कर बस का संचालन किया जा रहा था.

एसी स्लीपर बस BR 32 PA 4687 के रिकॉर्ड के मुताबिक 13 अप्रैल 2023 से 19 अगस्त 2026 के बीच इस बस के खिलाफ 61 चालान दर्ज हुए हैं. इनमें से 19 चालन लंबित बताए जा रहे हैं. लंबित चालान की कुल राशि 1.75 लाख रुपए हैं. रिकॉर्ड के मुताबिक 19 अगस्त 2026 को दिल्ली के मयूर विहार में दो चालान हुए, जिसमें एक चालान ₹18,500 का जुर्माना लंबित है. चालान में उल्लंघन के तौर पर स्टेज कैरिज/ कांट्रैक्ट कैरिज के ऊपर समान होने का उल्लेख है. जबकि दूसरे चरण में ₹15000 का जुर्माना लंबित है. इसमें दर्ज उल्लंघन के मुताबिक, बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाले चालक को वाहन चलाने की ड्राइवर द्वारा अनुमति दी गई, जिसे परमिट शर्तों का उल्लंघन बताया गया है.

स्लीपर बस के 1.75 लाख का जुर्माना लंबित

गौतमबुद्ध नगर आरटीओ ऑफिस में मोटर वाहन निरीक्षक संजय कुमार गुप्ता के मुताबिक, जांच में बस की ऊंचाई निर्धारित मानकों से अधिक पाई गई है. बस में इमरजेंसी गेट भी मौजूद है, लेकिन इमरजेंसी गेट के ऊपर स्लीपर tier लगा हुआ है, जिससे आपातकालीन स्थिति में यात्रियों को उतारने में परेशानी हुई होगी. बस में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी रखे हुए मिले हैं.

लाइसेंस के बिना बस चलाने से लेकर छत पर सामान ढोने तक के चालान

हादसे की राख ठंडी होने से पहले कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं. बस संख्या बीआर 32 पीए 8647, राज कल्पना ट्रैवल्स की है और इसका संचालन मध्य प्रदेश से होता है. बस नई दिल्ली के कश्मीरी गेट बस डिपो से चलती है, जबकि उसका पंजीकरण बिहार के मधुबनी जिले में हुआ है. उसका फिटनेस प्रमाणपत्र राजस्थान और प्रदूषण प्रमाणपत्र हरियाणा से जारी हुआ है.

गंभीर लापरवाही का मामला

बड़ा सवाल यह है कि यदि सड़क पर संचालित यह एसी स्लीपर बस लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन कर रही थी और उसके विरुद्ध बार-बार चालान भी किए गए तो यह सीधे तौर से गंभीर लापरवाही का मामला है. लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए बस का संचालन न केवल उसमें सवार यात्रियों की सुरक्षा और जान को खतरे में डालता है बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य वाहन चालकों राहगीरों और आम लोगों की जान और माल की सुरक्षा के लिए भी गंभीर जोखिम पैदा करता है.

ऐसी स्थिति में संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाते हैं. यदि बस के विरुद्ध लगातार चालान की जा रहे थे और उनका भुगतान तक नहीं किया गया तो उसके बावजूद बस का संचालन लगातार कैसे जारी रहा. बार-बार नियमों का उल्लंघन करने के बावजूद बस को सड़क पर संचालित होना, संबंधित प्रवर्तन व्यवस्था की कार्य प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है.

उपलब्ध रिकॉर्ड और बार-बार हुए यातायात उल्लंघन को देखकर यह बस एक हैबिट्यूल ट्रैफिक ऑफनेडर के रूप में संचालित होती प्रतीत होती है. ऐसे वाहन के संचालक को लेकर संबंधित विभाग द्वारा गंभीरता से जांच और सख्त कार्रवाई किया जाना आवश्यक है.

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