ETV Bharat / bharat

ग्रेटर नोएडा बस अग्निकांड: बस पर 1.75 लाख का जुर्माना, 19 चालान पेंडिंग, कई चौंकाने वाले खुलासे

नई दिल्ली/गाजियाबाद: यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई. घटना को लेकर पुलिस को दी गई शिकायत में बस चालक और परिचालक पर लापरवाही बरतने और यात्रियों की चेतावनी के बावजूद समय रहते बस नहीं रोकने के आरोप लगाए गए हैं. दिल्ली से महोबा जा रही एसी स्लीपर बस BR 32 PA 4687 के खिलाफ यातायात नियमों के उल्लंघन के पुराने रिकॉर्ड भी सामने आए हैं. यातायात नियमों के पुराने रिकॉर्ड देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार नियमों को दरकिनार कर बस का संचालन किया जा रहा था.

एसी स्लीपर बस BR 32 PA 4687 के रिकॉर्ड के मुताबिक 13 अप्रैल 2023 से 19 अगस्त 2026 के बीच इस बस के खिलाफ 61 चालान दर्ज हुए हैं. इनमें से 19 चालन लंबित बताए जा रहे हैं. लंबित चालान की कुल राशि 1.75 लाख रुपए हैं. रिकॉर्ड के मुताबिक 19 अगस्त 2026 को दिल्ली के मयूर विहार में दो चालान हुए, जिसमें एक चालान ₹18,500 का जुर्माना लंबित है. चालान में उल्लंघन के तौर पर स्टेज कैरिज/ कांट्रैक्ट कैरिज के ऊपर समान होने का उल्लेख है. जबकि दूसरे चरण में ₹15000 का जुर्माना लंबित है. इसमें दर्ज उल्लंघन के मुताबिक, बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाले चालक को वाहन चलाने की ड्राइवर द्वारा अनुमति दी गई, जिसे परमिट शर्तों का उल्लंघन बताया गया है.

स्लीपर बस के 1.75 लाख का जुर्माना लंबित

गौतमबुद्ध नगर आरटीओ ऑफिस में मोटर वाहन निरीक्षक संजय कुमार गुप्ता के मुताबिक, जांच में बस की ऊंचाई निर्धारित मानकों से अधिक पाई गई है. बस में इमरजेंसी गेट भी मौजूद है, लेकिन इमरजेंसी गेट के ऊपर स्लीपर tier लगा हुआ है, जिससे आपातकालीन स्थिति में यात्रियों को उतारने में परेशानी हुई होगी. बस में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी रखे हुए मिले हैं.

लाइसेंस के बिना बस चलाने से लेकर छत पर सामान ढोने तक के चालान

हादसे की राख ठंडी होने से पहले कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं. बस संख्या बीआर 32 पीए 8647, राज कल्पना ट्रैवल्स की है और इसका संचालन मध्य प्रदेश से होता है. बस नई दिल्ली के कश्मीरी गेट बस डिपो से चलती है, जबकि उसका पंजीकरण बिहार के मधुबनी जिले में हुआ है. उसका फिटनेस प्रमाणपत्र राजस्थान और प्रदूषण प्रमाणपत्र हरियाणा से जारी हुआ है.