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देशभर में सबसे प्रदूषित ग्रेटर नोएडा, AQI पहुंचा 357 के पार, जहरीली हवा से सांसों पर संकट

देश में सबसे प्रदूषित ग्रेटर नोएडा, AQI 357 ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है. शुक्रवार, 23 अक्टूबर को ग्रेटर नोएडा देश के 253 शहरों में सबसे अधिक प्रदूषित शहर दर्ज किया गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की ओर से जारी सुबह 9 बजे के आंकड़ों के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 357 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है. वहीं, मध्य प्रदेश का सिंगरौली 312 AQI के साथ दूसरे स्थान पर रहा.

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश के 253 शहरों में केवल ग्रेटर नोएडा और सिंगरौली की हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई. ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों की सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों में देश के 253 शहरों की वायु गुणवत्ता का आकलन किया जाता है. 253 शहरों के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, इनमें केवल दो शहर रेड जोन में है. ग्रेटर नोएडा का AQI 357 होने के कारण यहां की हवा देश में सबसे अधिक प्रदूषित रही, जबकि सिंगरौली में भी प्रदूषण का स्तर 312 तक पहुंच गया है. देश में केवल इन दोनों शहरों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है.