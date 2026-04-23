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ग्रेटर नोएडा में बंद कमरे में मिली युवक-युवती की लाश, जांच में जुटी पुलिस

पति-पत्नी बनकर रह रहे थे प्रेमी-प्रेमिका, पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

बंद कमरे में प्रेमी-प्रेमिका की मिली लाश
बंद कमरे में प्रेमी-प्रेमिका की मिली लाश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 23, 2026 at 2:09 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर गांव में एक बंद कमरे से एक युवक-युवती के शव बरामद हुए हैं. पुलिस को शक है कि आपसी विवाद के बाद युवक ने युवती की हत्या कर दी और फिर खुद भी अपनी जान दे दी. पुलिस के मुताबिक, दोनों पति-पत्नी बनकर पिछले तीन साल से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे.

दरअलस, बुधवार देर रात कमरे से बदबू आने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर दोनों शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.

बंद कमरे में मिली युवक-युवती की लाश (ETV Bharat)

ग्रेटर नोएडा के डीसीपी डॉ. प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान कर ली गई है. कई दिनों तक कमरा बंद रहने के कारण जब बदबू फैली, तो स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गेट का ताला तोड़ा, तो अंदर का नजारा खौफनाक था. युवती का शव बिस्तर पर पड़ा था. पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे.

डीसीपी डॉ. प्रवीण रंजन सिंह के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या के बाद आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. फिलहाल, शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है, ताकि मौत के सटीक समय और कारणों का पता चल सके. इसके साथ ही पुलिस इस बात का भी पता लगाने में जुटी है कि आखिर इस खौफनाक कदम के पीछे की वजह क्या थी?.

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