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ग्रेटर नोएडा: बेटी की शादी की तैयारियों के बीच सिलेंडर रिसाव से लगी आग, पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत; 2 झुलसे

पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत ( ETV Bharat )

ग्रेटर नोएडा : यूपी के ग्रेटर नोएडा के जेवर क्षेत्र स्थित दयानतपुर गांव में एक दर्दनाक हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया है. जिस घर से 2 दिसंबर को बेटी की डोली उठनी थी, वहां गैस सिलेंडर में रिसाव के बाद लगी भीषण आग में पिता और बेटे की जलकर मौत हो गई. इस हादसे में परिवार की एक महिला और दो साल का मासूम बच्चा भी गंभीर रूप से झुलस गया है.

दयानतपुर गांव निवासी वीरपाल सिंह (56) की बेटी की आगामी दो दिसंबर को शादी होनी थी. घर में रिश्तेदारों का आना-जाना लगा था और शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही थीं. इसी दौरान घर में रखे गैस सिलेंडर में अचानक रिसाव होने से भीषण आग लग गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि घर में मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला.