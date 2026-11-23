ग्रेटर नोएडा: बेटी की शादी की तैयारियों के बीच सिलेंडर रिसाव से लगी आग, पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत; 2 झुलसे
इस दर्दनाक हादसे में वीरपाल सिंह (56) और उनके बेटे अभिषेक (24) की मौके पर ही मौत हो गई
Published : November 23, 2026 at 10:25 PM IST
ग्रेटर नोएडा : यूपी के ग्रेटर नोएडा के जेवर क्षेत्र स्थित दयानतपुर गांव में एक दर्दनाक हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया है. जिस घर से 2 दिसंबर को बेटी की डोली उठनी थी, वहां गैस सिलेंडर में रिसाव के बाद लगी भीषण आग में पिता और बेटे की जलकर मौत हो गई. इस हादसे में परिवार की एक महिला और दो साल का मासूम बच्चा भी गंभीर रूप से झुलस गया है.
दयानतपुर गांव निवासी वीरपाल सिंह (56) की बेटी की आगामी दो दिसंबर को शादी होनी थी. घर में रिश्तेदारों का आना-जाना लगा था और शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही थीं. इसी दौरान घर में रखे गैस सिलेंडर में अचानक रिसाव होने से भीषण आग लग गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि घर में मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला.
इस दर्दनाक हादसे में वीरपाल सिंह (56) और उनके बेटे अभिषेक (24) की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, अभिषेक की पत्नी काजल (22) और दो वर्षीय मासूम आदित्य आग की चपेट में आकर झुलस गए. चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह आग बुझाने का प्रयास किया और पुलिस को सूचना दी. दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत अब स्थिर है. जिस घर में कुछ ही दिनों बाद मंगलगीत गूंजने वाले थे, वहां अब मातम पसरा है और पूरे गांव में शोक की लहर है.
पुलिस का बयान
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. मामले पर जानकारी देते हुए ग्रेटर नोएडा के एडिशनल डीसीपी संतोष कुमार ने बताया कि थाना जेवर क्षेत्र के दयानतपुर गांव में गैस सिलेंडर में रिसाव के कारण यह आग लगी थी. पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है.
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