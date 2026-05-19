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ग्रेटर नोएडा के दीपिका नागर केस में बड़ा खुलासा, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में शरीर पर मिले बर्बरता के कई निशान

ग्रेटर नोएडा की दीपिका की संदिग्ध मौत नया मोड़ ले रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंभीर चोटों का जिक्र हुआ है.

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ग्रेटर नोएडा के दीपिका नागर मौत केस में नए खुलासे (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 19, 2026 at 5:32 PM IST

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नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा दीपिका डेथ केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. दीपिका के शरीर पर चोट के गहरे निशान मिले हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 10 गहरी चोटों का जिक्र है.

ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र के जलपुरा गांव में हुई 24 वर्षीय विवाहिता दीपिका नागर की संदिग्ध मौत के मामले में एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. दीपिका की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने ससुराल पक्ष के 'आत्महत्या' के दावों पर सवाल खड़ें कर दिए हैं.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दीपिका के शरीर पर बर्बरता और बेरहमी से मारपीट के निशान मिले हैं. शरीर पर बर्बरता के कई गंभीर निशान नजर आए हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका की तिल्ली फटी हुई थी. पुलिस शुरुआती जांच में इसे 'छत से कूदकर आत्महत्या' का मामला मान रही थी, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के खुलासे अब उस थ्योरी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं.

परिवार ने ससुरालपक्ष पर लगाए दहेज के आरोप (ETV BHARAT)

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक

  • चेहरे के दाहिनी तरफ 12 सेमी × 9 सेमी का गहरा नीला निशान (Contusion)
  • दाहिनी जांघ पर 38 सेमी × 14 सेमी का बहुत बड़ा और गहरा चोट का निशा
  • बाएं घुटने पर हड्डी तक गहरा घाव (Bone Deep Wound)
  • दाहिने हाथ के चारों तरफ गोल आकार में बांधने या जकड़ने जैसे गंभीर निशान
  • बाएं कान से लगातार खून का रिसाव
  • पेट और छाती के बाईं ओर गहरे घर्षण और दबाव के निशान

दीपिका के शरीर में गहरी अंदरूनी चोटें भी, प्रताड़ना और मारपीट की ओर इशारा

यह तो सिर्फ बाहरी चोटें थीं, लेकिन जब डॉक्टरों ने दीपिका के शरीर का आंतरिक परीक्षण (Internal Examination) किया, तो वहां भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. दीपिका के सिर के अंदर यानी मस्तिष्क के मध्य और बाईं ओर खून का थक्का (Hematoma) जमा हुआ था. माना जा रहा है कि दीपिका के साथ इस कदर मार-पीट की गई थी कि शरीर के अंदर मौजूद तिल्ली (Spleen) फट चुकी थी और अंदरूनी अंगों में भारी ब्लीडिंग हुई थी. चोटों की तीव्रता इतनी भयानक थी कि शरीर का दिल बिल्कुल खाली पाया गया.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर रही मारपीट की ओर इशारा-डॉक्टर्स

डॉक्टरों के निष्कर्ष के मुताबिक, दीपिका के शरीर पर मिले ये गंभीर बाहरी और आंतरिक घाव, विशेषकर सिर में खून का थक्का जमना और तिल्ली का फटना, किसी ऊंचे स्थान से गिरने के बजाय गंभीर आघात (Severe Trauma) और बेरहमी से की गई मारपीट की ओर साफ इशारा कर रहे हैं, हालांकि, मौत की अंतिम वजह को पूरी तरह साफ करने के लिए डॉक्टरों ने विसरा सुरक्षित रख लिया है, जिसे टॉक्सिक मटेरियल की जांच के लिए भेजा गया है.

दीपिका के पिता संजय नागर की तहरीर पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के पति ऋतिक और ससुर मनोज प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने अब इस केस में पूरी तरह से 'दहेज हत्या' के पुख्ता सबूत दे दिए हैं.

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