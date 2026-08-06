ETV Bharat / bharat

स्कूलों में पढ़ाया जाएगा ग्रेटर इंडिया का सिलेबस, Gen-Z समझेगी दुनिया में फैली भारत की सांस्कृतिक विरासत

वृहत्तर भारत योजना के तहत एशिया समेत दुनिया के विभिन्न देशों में फैले भारतीय संस्कृति, ज्ञान, भाषा, लिपि और सभ्यतागत प्रभाव का किया जा रहा दस्तावेजीकरण. संवाददाता विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

Curriculum of Greater India
स्कूलों में पढ़ाया जाएगा वृहत्तर भारत का पाठ्यक्रम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 9:37 PM IST

|

Updated : August 6, 2026 at 10:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: भारत की सांस्कृतिक विरासत और दुनिया में फैले उसके ऐतिहासिक प्रभाव को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए संस्कृति मंत्रालय बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. वृहत्तर भारत योजना के तहत एशिया समेत दुनिया के विभिन्न देशों में फैले भारतीय संस्कृति, ज्ञान, भाषा, लिपि और सभ्यतागत प्रभाव का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है. इसके साथ ही इस विषय को भविष्य में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना है, ताकि विद्यार्थी भारत के वैश्विक सांस्कृतिक इतिहास और उसके व्यापक प्रभाव को समझ सकें.

उच्च शिक्षा से स्कूलों तक पहुंचेगा वृहत्तर भारत

भोपाल में आयोजित ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन के दौरान वृहत्तर भारत प्रदर्शनी में इस योजना की विस्तृत जानकारी दी गई है. केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय में कार्यरत और वृहत्तर भारत प्रोजेक्ट के डायरेक्टर प्रोफेसर डीसी चौबे ने बताया "वृहत्तर भारत कोई नया विचार नहीं है. बल्कि साल 1926 में वृहत्तर भारत परिषद की स्थापना हुई थी, जिसमें आरके मुखर्जी, पीसी बागची, कालिदास नाग और आरसी मजूमदार जैसे प्रतिष्ठित इतिहासकार जुड़े थे."

वृहत्तर भारत प्रोजेक्ट के डायरेक्टर प्रोफेसर डीसी चौबे (ETV Bharat)

"परिषद का उद्देश्य भारत की सीमाओं से बाहर फैली भारतीय संस्कृति, ज्ञान-विज्ञान और ऐतिहासिक संबंधों का अध्ययन, शोध और प्रकाशन करना था. उस समय द ग्रेटर इंडिया सोसाइटी और हिंदी पत्रिका विशाल भारत के माध्यम से इस विषय पर व्यापक कार्य हुआ था."

Curriculum of Greater India
स्कूलों में पढ़ाया जाएगा वृहत्तर भारत का पाठ्यक्रम (ETV Bharat)

डिजिटल दस्तावेज और शोध पर रहेगा जोर

प्रोफेसर चौबे ने बताया "संस्कृति मंत्रालय की वृहत्तर भारत योजना के तहत दुनिया भर में फैले भारतीय सांस्कृतिक पदचिह्नों का शोध, दस्तावेजीकरण और डिजिटल संग्रह तैयार किया जाएगा. इन जानकारियों को पुस्तकों और डिजिटल माध्यमों से वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाएगा. संस्कृति मंत्रालय का उद्देश्य इस विषय को केवल शोध तक सीमित न रखकर शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाना भी है."

नई पीढ़ी को विरासत से जोड़ने की तैयारी

प्रो. डीसी चौबे के अनुसार "लंबे समय तक यह विषय उच्च शिक्षा से धीरे-धीरे बाहर होता गया, लेकिन अब इसे फिर से मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है. सरकार की योजना है कि भविष्य में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में वृहत्तर भारत को शामिल किया जाए, ताकि विद्यार्थी यह जान सकें कि भारत का सांस्कृतिक प्रभाव केवल उसकी भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि दुनिया के अनेक देशों तक फैला हुआ था. इससे नई पीढ़ी अपनी सभ्यतागत विरासत को बेहतर ढंग से समझ सकेगी और भारत के वैश्विक सांस्कृतिक योगदान से परिचित होगी."

ब्रिक्स प्रदर्शनी में दिखा सदियों पुराना सांस्कृतिक संबंध

बता दें कि भोपाल के कुशाभाउ ठाकरे इंटरनेशन कंवेंशन सेंटर में लगी ब्रिक्स सम्मेलन की प्रदर्शनी में 21 देशों के साथ भारत के प्राचीन सांस्कृतिक, व्यापारिक और सभ्यतागत संबंधों को प्रदर्शित किया गया है. इस प्रदर्शनी में बताया गया है कि सदियों पहले भारत से भाषा, लिपि, दर्शन, धर्म, कला और व्यापार विभिन्न देशों तक पहुंचे. वहीं भारत ने भी अन्य देशों से कई तकनीकें, वस्तुएं और परंपराएं अपनाईं. इस सांस्कृतिक आदान-प्रदान ने देशों के बीच मजबूत रिश्तों की नींव रखी.

दुनिया में आज भी मौजूद हैं भारतीय संस्कृति के प्रमाण

प्रदर्शनी में चीन की दुनहुआंग गुफाओं, इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर और कंबोडिया के अंगकोर वाट जैसे स्थलों का उल्लेख किया गया है. जहां रामायण, महाभारत, बुद्धचरित और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के प्रमाण आज भी सुरक्षित हैं. इसी तरह मध्य एशिया में मिले स्तूप, मठ, मंदिर और प्राचीन अवशेष भारत के ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रभाव की पुष्टि करते हैं.

क्या है वृहत्तर भारत प्रोजेक्ट

'वृहत्तर भारत' प्रदर्शनी/प्रोजेक्ट संस्कृति मंत्रालय के तहत दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भारत के प्राचीन सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को उजागर करता है. इसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा तैयार किया गया है, जो भारत और अन्य देशों के बीच हजारों वर्षों के साझा संबंधों को दर्शाती है.

Last Updated : August 6, 2026 at 10:49 PM IST

TAGGED:

BHOPAL BRICS CULTURAL CONFERENCE
MINISTRY OF CULTURE GREATER INDIA
GREATER INDIA PROJECT CURRICULUM
BHOPAL NEWS
CURRICULUM OF GREATER INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.