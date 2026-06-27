ETV Bharat / bharat

खुशखबरी ! मात्र 10 रु. में सफर करिए एशिया के पहले शहरी रोपवे सेवा वाराणसी के गोंडोला राइड में

बनारस आ रहे हैं, आ जाओ ! अगस्त से कर सकेंगे गोंडोला राइड मेट्रो की तर्ज पर वाराणसी की सुरक्षा स्मार्ट यात्रा.

VARANASI ROPEWAY PROJECT
अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रोपवे की सौगात बनारस को अगस्त से मिलने वाली है. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 5:21 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : एशिया का पहला अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रोपवे की सौगात बनारस को अगस्त से मिलने वाली है. इसके तहत कैंट रेलवे स्टेशन से रथयात्रा स्टेशन तक अब काशीवासी और यहां रहने वाले यात्री इसका लाभ ले सकेंगे. इतना ही नहीं आसमान से बनारस की खूबसूरती को निहार सकेंगे.

बता दें कि, रोपवे में तीन देशों के इंजीनियर काम कर रहे हैं. मेट्रो की तर्ज पर स्टेशन पर सुविधा मिलेगी और काशीवासियों को विशेष पास पर छूट दिया जाएगा. इसका किराया भी निर्धारित कर लिया गया है और अब अगस्त से यह सफर के लिए तैयार मिलेगा.

एशिया का पहला शहरी रोपवे सेवा वाराणसी के गोंडोला राइड. (ईटीवी भारत)

बता दें कि, लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से इसे 15 सालों तक तैयार किया जा रहा है. 15 साल तक इसका सारा खर्च मेंटेनेंस इस 800 करोड़ रुपए से ही किया जाएगा. पहले फेज के तहत कैंट रथयात्रा तक अगस्त से इसकी शुरुआत हो जाएगी.

इसमें ऑस्ट्रिया, स्वीडन, स्विट्जरलैंड के इंजीनियर काम कर रहे हैं और इसे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैश किया जा रहा हैं. इसका रोप पूरी तरीके से सेंसर बेस्ड है.

रजिस्ट्रेशन पर प्रयोग होने वाले रोपवे से यह बिल्कुल अलग है. इसमें सुरक्षा का महत्वपूर्ण ख्याल रखा गया है, मेट्रो के जो सुरक्षा एक्सपर्ट हैं, वह इसकी सुरक्षा को देख रहे हैं.

VARANASI ROPEWAY PROJECT
एशिया का पहला शहरी रोपवे सेवा वाराणसी के गोंडोला राइड. (ईटीवी भारत)
VARANASI ROPEWAY PROJECT
एशिया का पहला शहरी रोपवे सेवा वाराणसी के गोंडोला राइड. (ईटीवी भारत)
VARANASI ROPEWAY PROJECT
एशिया का पहला शहरी रोपवे सेवा वाराणसी के गोंडोला राइड. (ईटीवी भारत)
VARANASI ROPEWAY PROJECT
एशिया का पहला शहरी रोपवे सेवा वाराणसी के गोंडोला राइड. (ईटीवी भारत)

अगस्त से मिलेगी रोपवे की सुविधा

इस बारे में वाराणसी मंडलायुक्त एस राजलिंगम की मानें, तो उन्होंने बताया कि, मिड अगस्त से लोगों के लिए इसकी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी. टेस्टिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है. इसके साथ ही अन्य जो काम हैं, वह कंप्लीट किए जा रहे हैं. पहले कैंट से रथयात्रा तक लोग इसमें सफ़र कर सकेंगे. यह बेहद महत्वपूर्ण डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है.

वाराणसी का इसकी सुरक्षा को मेट्रो के तर्ज पर तैयार किया गया है. हिल स्टेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रोपवे में बड़ा फर्क होता है. इसके 8 कंट्रोल रूम के ज़रिए इसकी निगरानी की जाएगी.

VARANASI ROPEWAY PROJECT
शहरी रोपवे सेवा वाराणसी का गोंडोला राइड. (ईटीवी भारत)

2 घंटे तक स्टेशन पर रख सकेंगे निशुल्क सामान, मेट्रो की तर्ज पर पूरा निर्माण

बताते चलें कि, रोप वे के किराए का भी निर्धारण कर लिया गया है. वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से लिस्ट जारी की गई है. वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने बताया कि, यदि हम वाराणसी में रोप स्टेशन की बात करें तो वाराणसी थीम पर इसे विकसित किया गया है और यहां पर मेट्रो की तर्ज पर स्मार्ट कार्ड की सुविधा होगी. इसमें काशी के लोगों को 20 फ़ीसदी की छूट दी जाएगी.

उन्होंने बताया कि उसके किराए का निर्धारण वाराणसी के लोगों के अनुसार किया गया है. स्टेशन पर 2 घंटे तक नि:शुल्क लगेज रखने की भी सुविधा होगी, यदि 2 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा, तो वहां पर मिनिमम शुल्क लगाया जा सकेगा. अत्यधिक सुविधाओं से लैस यह स्टेशन होगा, जहां पर मेट्रो की तर्ज पर सभी तरह की सुविधा मिलेगी.

VARANASI ROPEWAY PROJECT
शहरी रोपवे सेवा वाराणसी का गोंडोला राइड. (ईटीवी भारत)

काशी स्मार्ट पास की सुविधा मिलेगी विशेष छूट

वाराणसी कैंट, विद्यापीठ, रथयात्रा एवं गोदौलिया चौक स्टेशनों के बीच यात्रा के लिए न्यूनतम किराया 10 और अधिकतम किराया ₹50 निर्धारित किया गया है. वाराणसी कैंट से गोदौलिया चौक तक की सम्पूर्ण यात्रा का किराया मात्र ₹50 होगा. वहीं विद्यापीठ से रथयात्रा तक यात्रा के लिए केवल ₹10 का शुल्क देय होगा.

स्थानीय नागरिकों एवं नियमित यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ‘काशी स्मार्ट पास’ धारकों को किराए पर 20 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की गई है. इस छूट की वजह से काशीवासियों को वाराणसी कैंट से गोदौलिया चौक तक की यात्रा का टिकट घटकर ₹40 रुपया और विद्यापीठ से रथयात्रा तक की यात्रा कम होकर 10 रुपया रह जाएगा.

VARANASI ROPEWAY PROJECT
शहरी रोपवे सेवा वाराणसी का गोंडोला राइड. (ईटीवी भारत)

प्रीमियम गोंडोला के लिए है 2000 रु. का टिकट

उन्होंने बताया कि, निर्धारित किराया दरों में प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी. यात्रियों की सुविधा के लिए वाराणसी कैंट रोप-वे स्टेशन पर क्लॉक रूम सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी. टिकट धारकों के लिए प्रारम्भिक दो घंटे तक सामान रखने की सुविधा निःशुल्क होगी, जबकि उसके बाद 15 किलोग्राम तक के सामान के लिए 50 प्रति घंटा शुल्क निर्धारित किया गया है.

वीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि विशेष पर्यटक एवं समूह यात्राओं के लिए प्रीमियम गोंडोला सेवा का भी प्रावधान किया गया है.

प्रीमियम गोंडोला का किराया ₹2000 प्रति यात्रा निर्धारित किया गया है. वहीं किसी संस्था, समूह अथवा आयोजक द्वारा अग्रिम आरक्षण कराने पर प्रति गोंडोला प्रति यात्रा ₹1200 का शुल्क देय होगा.

VARANASI ROPEWAY PROJECT
शहरी रोपवे सेवा वाराणसी का गोंडोला राइड. (ईटीवी भारत)

एक नज़र रोप-वे पर

वाराणसी रोप-वे परियोजना देश की पहली शहरी सार्वजनिक परिवहन रोप-वे परियोजना है, जो कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक लगभग 3.75 किलोमीटर लंबे मार्ग पर संचालित होगी. यह परियोजना शहर के सबसे व्यस्त एवं भीड़भाड़ वाले कॉरिडोर पर यात्रियों को तीव्र, सुरक्षित परिवहन सुविधा प्रदान करेगी.

रोप-वे के संचालन से कैंट से गोदौलिया तक की यात्रा, जो सामान्यतः सड़क मार्ग से 30 से 45 मिनट तक ले सकती है, मात्र 15 से 16 मिनट में पूरी की जा सकेगी.

परियोजना के अंतर्गत वाराणसी कैंट, विद्यापीठ, रथयात्रा एवं गोदौलिया में आधुनिक स्टेशन विकसित किए गए हैं. दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों एवं महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों पर लिफ्ट, एस्केलेटर, सीसीटीवी निगरानी, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं डिजिटल टिकटिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.

TAGGED:

INDIA FIRST URBAN ROPEWAY
एशिया का पहला रोप वे
भारत का पहला अर्बन रोपवे
VARANASI ROPEWAY TICKET PRICE
VARANASI ROPEWAY PROJECT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.