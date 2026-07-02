गांजा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने जा रही नानी को पत्थर से कुचलकर मारा, गिरफ्तार
नानी गांजा बेचने के खिलाफ थी. पुलिस ने पैर में गोली मारकर आरोपी को गिरफ्तार किया.
Published : July 2, 2026 at 10:48 AM IST
शिवमोग्गा: शहर में एक ऐसी घटना हुई है, जहां एक नानी ने अपने नाती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने जा रही थी, जो गांजा बेच रहा था. उसके सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी गई. शिवमोग्गा में बस स्टैंड के पीछे मंजूनाथ कॉलोनी की सुशीलम्मा (65) की हत्या कर दी गई. हत्या का आरोपी उसका पोता किशोर (35) है.
किशोर गांजे का आदी था और गांजा बेचता था. किशोर बुधवार शाम को सुशीलम्मा के घर पर गांजा पैक कर रहा था. वह अपने साथ लड़कों को भी लाया था. इस समय जब सुशीलम्मा ने उससे कहा कि वह उसके घर पर गांजा न बेचे, तो दोनों के बीच लड़ाई हो गई. इसके बाद जब सुशीलम्मा डोड्डापेट पुलिस स्टेशन की ओर जा रही थी, तो किशोर बाइक पर आया और नानी को टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गईं. फिर, उसने जमीन पर गिरा एक बड़ा पत्थर उठाया और उसके सिर पर फेंक दिया. पुलिस ने बताया कि नानी की मौके पर ही मौत हो गई.
किशोर पर पहले भी गांजे की लत और गांजा बेचने का केस दर्ज हो चुका है और उसे जेल भेज दिया गया. बुधवार को उसकी नानी किशोर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन जा रही थी. सुशीलम्मा की तीन बेटियां और एक बेटा है. पता चला है कि किशोर सुशीलम्मा की सबसे बड़ी बेटी रत्नम्मा का बेटा है.
उसने दो दिन पहले ही अपनी पत्नी पर हमला किया था. बताया जाता है कि पत्नी घायल हो गई थी और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा था और बाद में वह डिस्चार्ज होकर घर चली गई. डोड्डापेट पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है.
पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारी
किशोर अपनी नानी के सिर पर पत्थर फेंककर भाग गया था. तुंगा नगर पुलिस स्टेशन के तहत वाजपेयी लेआउट में उसकी मौजूदगी की खास जानकारी के आधार पर, डोड्डापेट पुलिस गई और आरोपी से सरेंडर करने को कहा. जब डोड्डापेट पुलिस स्टेशन के स्टाफ सीपीसी गणेश, जो उसे गिरफ्तार करने गए थे, किशोर ने सीपीसी पर चाकू से हमला करने की कोशिश की.
उस समय डोड्डापेट पुलिस स्टेशन के पीआई सत्यनारायण ने उसे सरेंडर करने को कहा. फिर, उसने सेल्फ-डिफेंस में हवा में गोली चलाई और उसे सरेंडर करने को कहा. इस बीच किशोर भागने की कोशिश कर रहा था फिर उसके बाएं पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. उसे तुरंत मेगन हॉस्पिटल भेजा गया. किशोर का अभी मेगन हॉस्पिटल के जेल वार्ड में इलाज चल रहा है. एसपी निखिल ने मौके पर जाकर जांच की. घायल पुलिस कर्मी गणेश को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.