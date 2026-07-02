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गांजा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने जा रही नानी को पत्थर से कुचलकर मारा, गिरफ्तार

गांजा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने जा रही नानी को पत्थर से कुचलकर मारा, पुलिस ने किया गिरफ्तार ( ETV Bharat )

शिवमोग्गा: शहर में एक ऐसी घटना हुई है, जहां एक नानी ने अपने नाती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने जा रही थी, जो गांजा बेच रहा था. उसके सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी गई. शिवमोग्गा में बस स्टैंड के पीछे मंजूनाथ कॉलोनी की सुशीलम्मा (65) की हत्या कर दी गई. हत्या का आरोपी उसका पोता किशोर (35) है. किशोर गांजे का आदी था और गांजा बेचता था. किशोर बुधवार शाम को सुशीलम्मा के घर पर गांजा पैक कर रहा था. वह अपने साथ लड़कों को भी लाया था. इस समय जब सुशीलम्मा ने उससे कहा कि वह उसके घर पर गांजा न बेचे, तो दोनों के बीच लड़ाई हो गई. इसके बाद जब सुशीलम्मा डोड्डापेट पुलिस स्टेशन की ओर जा रही थी, तो किशोर बाइक पर आया और नानी को टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गईं. फिर, उसने जमीन पर गिरा एक बड़ा पत्थर उठाया और उसके सिर पर फेंक दिया. पुलिस ने बताया कि नानी की मौके पर ही मौत हो गई. किशोर पर पहले भी गांजे की लत और गांजा बेचने का केस दर्ज हो चुका है और उसे जेल भेज दिया गया. बुधवार को उसकी नानी किशोर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन जा रही थी. सुशीलम्मा की तीन बेटियां और एक बेटा है. पता चला है कि किशोर सुशीलम्मा की सबसे बड़ी बेटी रत्नम्मा का बेटा है.