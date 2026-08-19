iPhone के लिए नाबालिग पोती ने बॉयफ्रेंड संग मिलकर रची दादा की हत्या की साजिश, वीडियो कॉल पर देखा लाइव मर्डर
पुलिस ने पुष्टि की है कि हत्या की साजिश रचने वाली पोती ही अपराध की मुख्य साजिशकर्ता है. विस्तार से पढ़ें.
Published : August 19, 2026 at 11:17 AM IST
अलाप्पुझा: एक फिल्मी कहानी जैसी घटना में 8वीं क्लास में पढ़ने वाली 13 साल की एक लड़की को उसके दादा की हत्या की साजिश रचने के आरोप में उसके टीनएजर बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के साथ पुलिस ने हिरासत में लिया. करुवट्टा मडाप्पुरायक्कल पडीट्टाथिल के रहने वाले शिवनकुट्टी (67) की हत्या के मामले में चौंकाने वाली और चिंताजनक बातें सामने आई.
पुलिस ने पुष्टि की है कि हत्या की साजिश रचने वाली लड़की ने वीडियो कॉल के जरिए इस बेरहम हत्या को लाइव देखा था. 13 साल की यह लड़की ही इस अपराध की मुख्य साजिशकर्ता थी. लड़की के बॉयफ्रेंड (कोल्लम के परावुर का रहने वाला 17 साल का लड़का) ने उसके कहने पर इस अपराध को अंजाम दिया.
इसमें उसके दो दोस्त (जो परावुर के ही टीनएजर हैं) भी शामिल थे. तीनों लड़कों में से दो 'प्लस वन' और 'प्लस टू' के छात्र हैं, जबकि एक ने 'प्लस वन' में ही पढ़ाई छोड़ दी थी. हिरासत में लिए गए चारों संदिग्ध नाबालिग हैं. पुलिस ने तीनों लड़कों को कोल्लम के परावुर रेलवे स्टेशन से पकड़ा. अधिकारियों ने उस व्यक्ति की भी पहचान की है जिसने कोल्लम की एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की सोने की अंगूठी 16,000 रुपये में बेचने में उनकी मदद की थी, हालांकि शुरुआती जांच से पता चलता है कि वह हत्या में सीधे तौर पर शामिल नहीं था.
'स्पाइडर' फिल्म से प्रेरित, मिर्च पाउडर से सबूत मिटाए
अलाप्पुझा के एसपी टी.के. विष्णुप्रदीप ने मीडिया को बताया कि संदिग्धों ने हत्या करने और सबूत छिपाने के तरीके फिल्मों से सीखे थे. इनमें तमिल फिल्म 'स्पाइडर' भी शामिल है. परावुर के तीनों टीनएजर पिछले शनिवार की रात करुवट्टा स्थित घर पहुँचे. बाथरूम के वेंटिलेटर से अंदर घुसकर, संदिग्धों ने शिवनकुट्टी पर बेरहमी से हमला किया जब वे जाग गए, उनके हाथ-पैर कपड़े से बांध दिए और उनका दम घोंटकर हत्या कर दी. पुलिस और डॉग स्क्वाड को गुमराह करने के लिए, उन्होंने पूरे घर में मिर्च पाउडर बिखेर दिया और बाथरूम के अंदर और आसपास लिक्विड केमिकल छिड़क दिया.
iPhone और नई बाइक पाने का मकसद
पुलिस ने बताया कि संदिग्ध घर से सोना और नकदी लूटने के लिए लंबे समय से हत्या की योजना बना रहे थे. उनका मकसद चोरी के सोने को बेचकर लड़की के लिए नया आईफोन और उसके बॉयफ्रेंड के लिए नई मोटरसाइकिल खरीदना था. चोरी की सोने की अंगूठी कोल्लम में 16,000 रुपये में बेची गई थी. बाद में पुलिस ने चोरी हुआ सारा सोना बरामद कर लिया.
पुलिस की प्रतिक्रिया और जांच
अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घोषणा की कि वे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से तीनों किशोर लड़कों पर बालिगों की तरह मुकदमा चलाने का अनुरोध करेंगे. शुरुआती पूछताछ के दौरान लड़की का व्यवहार बहुत सामान्य था. उसे पूरा भरोसा था कि वह कभी पकड़ी नहीं जाएगी, इसलिए उसने अपनी व्हाट्सएप चैट या लोकेशन डेटा को डिलीट करने की कोशिश भी नहीं की.
विस्तृत साइबर सबूत दिखाए जाने के बाद ही उसने अपराध कबूल किया. लड़की ने अपने बयान में दावा किया कि वह अपने दादा से नाराज थी क्योंकि उन्होंने उसके साथ गलत व्यवहार किया था. पुलिस इस दावे की बारीकी से जांच कर रही है, साथ ही यह भी पता लगा रही है कि क्या संदिग्धों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया था. टी.के. विष्णुप्रदीप (अलाप्पुझा जिला पुलिस प्रमुख) ने यह जानकारी दी. यह दुखद घटना तब हुई जब शिवनकुट्टी की पत्नी और बेटी, बेटी की डिलीवरी के लिए अस्पताल में थे. पुलिस ने हिरासत में मौजूद लड़की के अन्य दोस्तों तक भी जांच का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है.