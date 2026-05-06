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पुणे : पोती का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में दादा गिरफ्तार, लोगों ने की सड़क जाम, प्रदर्शन

पुणे (महाराष्ट्र) : पुणे में बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले से अभी लोग उबर नहीं पाए हैं. इसी बीच, मंगलवार रात दत्ता वाडी पुलिस स्टेशन इलाके से एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. इसमें दादा को अपनी नाबालिग पोती के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि घटना के समय आरोपी नशे में था और उसने अपने पोती को 50 रुपये की रिश्वत की पेशकश की थी. इतना ही नहीं आरोपी ने अपनी नौ साल की पोती के कपड़े फाड़ दिए और उसके साथ यौन उत्पीड़न शुरू कर दिया.

इस पर पीड़िता जोर-जोर से चिल्लाने लगी, तो पड़ोसी मौके पर पहुंचे और उसे अपराधी के चंगुल से बचाया. उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और पीड़ित को मेडिकल जांच के लिए ससून अस्पताल भेज दिया गया.

वहीं घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी को उन्हें सौंपने की मांग की. साथ ही उन्होंने सड़क भी जाम कर दी.