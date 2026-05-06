पुणे : पोती का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में दादा गिरफ्तार, लोगों ने की सड़क जाम, प्रदर्शन
आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
Published : May 6, 2026 at 2:42 PM IST
पुणे (महाराष्ट्र) : पुणे में बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले से अभी लोग उबर नहीं पाए हैं. इसी बीच, मंगलवार रात दत्ता वाडी पुलिस स्टेशन इलाके से एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. इसमें दादा को अपनी नाबालिग पोती के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.
उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि घटना के समय आरोपी नशे में था और उसने अपने पोती को 50 रुपये की रिश्वत की पेशकश की थी. इतना ही नहीं आरोपी ने अपनी नौ साल की पोती के कपड़े फाड़ दिए और उसके साथ यौन उत्पीड़न शुरू कर दिया.
इस पर पीड़िता जोर-जोर से चिल्लाने लगी, तो पड़ोसी मौके पर पहुंचे और उसे अपराधी के चंगुल से बचाया. उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और पीड़ित को मेडिकल जांच के लिए ससून अस्पताल भेज दिया गया.
वहीं घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी को उन्हें सौंपने की मांग की. साथ ही उन्होंने सड़क भी जाम कर दी.
हालात की जानकारी मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन करने वालों से हटने की अपील की, और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया. तब कहीं जाकर प्रदर्शन खत्म हुआ.
संयुक्त पुलिस आयुक्त रंजन कुमार शर्मा ने पीड़ितों के परिवार वालों से बात की और उनसे शांत रहने की अपील की.
वहीं पीड़ित अब सुरक्षित है और उसे मेडिकल जांच के लिए ससून अस्पताल में भर्ती कराया गया है. शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया, "पुलिस ने आरोपी दादा को हिरासत में ले लिया है. हम यह पक्का करेंगे कि उसे जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सजा मिले." उन्होंने आगे कहा कि आरोपी को सजा दिलाने के लिए केस को फास्ट-ट्रैक आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा.
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