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कौन हैं निशा मेहता? नेपाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनीं, बिहार से पुराना नाता

ननिहाल में जश्न: निशा के मंत्री बनने से ननिहाल में उत्सवी माहौल है. मामी शांति कुमारी, हरिनारायण मेहता, राम लखन मेहता, बुद्धदेव यादव, इंदु कुमारी सहित अन्य परिजन व प्रखंड क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है. लोगों ने उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर कार्य होंगे. जिसका लाभ आम जनता को मिलेगा.

कॉपी किताब लेकर आती थी ननिहाल: मामा डॉ. उपेंद्र कुमार ने निशा के बचपन की बातें ईटीवी भारत के साथ साझा कीं. उन्होंने कहा कि निशा बचपन से ही मेधावी थी. जब भी वह ननिहाल आती थी, तो अपनी किताब-कॉपी साथ लेकर आती थी. ननिहाल में भी उसकी नियमित पढ़ाई होती थी. आज उसकी सफलता से पूरे परिवार के लोग खुश हैं. कहते हैं कि जब भी घर में कोई फंक्शन होता है, सभी लोग आते हैं. पिछले साल निशा के माता-पिता की शादी की सालगिरह में हम लोग नेपाल गए थे.

निशा की मां बिहारी: निशा का जन्म नेपाल के सुनसरी जिले के इनारवा में 7 अगस्त 1987 को हुआ, लेकिन बचपन बिहार के सुपौल जिले में सरायगढ़ प्रखंड के झिल्लाडुमरी पंचायत अंतर्गत दाहुपट्टी गांव वार्ड नंबर 8 में स्थित ननिहाल में बीता. निशा के पिता तेज नारायण मेहता की शादी सुपौल की विमला मेहता के साथ करीब 50 साल पहले हुई थी.

सुपौल: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के बाद नेपाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनीं निशा मेहता का भी बिहार से पुराना नाता है. जहां निशा का बचपन बिहार में बीता. उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई भारत में ही पूरी की. अब नेपाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद चर्चा में आ गयी हैं. निशा के मंत्री बनने के बाद बिहार में स्थित ननिहाल में खुशी का माहौल है.

" निशा मेहता नेपाली स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर राजनीति में आईं. अब उन्हें नेपाल सरकार में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है. बिहार की नातिन से सब लोगों को काफी उम्मीद है. सदियों से आ रही परंपरा भारत-नेपाल की बेटी-रोटी का संबंध कायम रहेगा. " -डॉ. उपेंद्र कुमार, निशा मेहता के मामा

दिल्ली एम्स से पढ़ाई: निशा का प्रारंभिक पढ़ाई नेपाल में हुई है, लेकिन उच्छ शिक्षा भारत में पूरी की. दिल्ली एम्स से उन्होंने नर्सिंग में बीएससी की है. मध्य प्रदेश के ग्वालियर विश्वविद्यालय के कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान से निर्सिंग में मास्टर डिग्री हासिल की. इसके बाद नेपाल के बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान में तीन साल तक सेवा दी. फिर बिराटनगर के बिराट टीचिंग अस्पताल में नर्स और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम की.

मंत्री बनने वाली पहली नर्स: निशा मेहता नेपाल की ऐसी पहली नर्स है, जो स्वास्थ्य मंत्री के पद तक पहुंची है. निशा का पूरा परिवार शिक्षित है. पति डॉ. सरोज सिंह कोशी प्रांतीय पुलिस अस्पताल के प्रमुख हैं. पिता तेज नारायण मेहता नेपाल के इनरवा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक से सेवानिवृत्त हुए हैं. मां विमला मेहता इनरवा प्राथमिक विद्यालय से सेवानिवृत्त, भाई राजन कुमार मेहता सुनसरी जिला के सभापति हैं. दूसरा बड़ा भाई डॉ. सुभाष कुमार मेहता विराटनगर स्थित मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक हैं.

राजनीतिक जीवन: निशा मेहता नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की स्थापना से सदस्य रही है. 2022 के आम चुनाव में पार्टी ने आनुपातिक प्रतिनिधि हालांकि वे सदन तक नहीं पहुंच सकी थी. 2026 के आम चुनाव में सदन पहुंची और बालेन शाह के कैबिनेट में मंत्री बनीं. निशा मेहता को स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री के साथ जल आपूर्ति मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गयी है.

बिहार में बालेन शाह का भी ननिहाल: बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का भी बिहार से रिश्ता है. बालेन शाह के पिता रामनारायण शाह की पहली शादी 1965 में सीतामढ़ी के भनस्पटी गांव में रामप्रीत देवी से हुई थी. रामप्रीत देवी की एक पुत्री सुनीता है, जो मां के साथ जनकपुर में रहती है. रामनारायण शाह की दूसरी शादी नेपाल के धनुषा/महोत्तरी जिले की मैथिली मधेसी की ध्रुवदेवी से हुई थी. बालेन शाह, बहन अनामिका, सुजाता की मां ध्रुवदेवी हैं. बालेन शाह बचपन में सीतामढ़ी आया करते थे.

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