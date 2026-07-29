ETV Bharat / bharat

श्रावणी मेला 2026 का भव्य शुभारंभ, देवघर को 'नो प्लास्टिक' बनाने की अपील, पर्यटन विकास पर भी जोर

श्रावणी मेला का आज शुभारंभ हो गया. इस साल श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं.

grand-inauguration-of-shravan-mela-in-deoghar
उद्घाटन समारोह में शामिल मंत्री (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 29, 2026 at 4:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: बुधवार को विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 का विधिवत शुभारंभ हो गया. उद्घाटन समारोह में राज्य सरकार, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को भव्य स्वरूप दिया. इस अवसर पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, विधायक सुरेश पासवान, विधायक वीरेंद्र कुंवर, विधायक चुन्ना सिंह, मेयर रवि राउत सहित जिले के वरीय अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे.

डीगिरिया पहाड़ के जीर्णोद्धार की मांग

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए देवघर विधायक सुरेश पासवान ने कहा कि इस वर्ष श्रद्धालुओं के लिए अब तक की सबसे बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं. उन्होंने जिला प्रशासन और राज्य सरकार की तैयारियों की सराहना करते हुए पर्यटन मंत्री से देवघर के प्रसिद्ध डीगिरिया पहाड़ के जीर्णोद्धार की मांग की.

श्रावणी मेला का शुभारंभ (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा कि बाबा मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण करते हैं. ऐसे में डीगिरिया पहाड़ का विकास होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और जिले के राजस्व में भी वृद्धि होगी. वहीं, मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि देवघर आकर उन्हें हमेशा आध्यात्मिक और सकारात्मक अनुभूति होती है. उन्होंने स्थानीय लोगों से श्रावणी मेला के दौरान "नो प्लास्टिक" अभियान को सफल बनाने की अपील की.

प्राकृतिक सामग्री से बने उत्पादों के इस्तेमाल पर जोर

उन्होंने कहा कि यदि प्लास्टिक की जगह पत्तों और प्राकृतिक सामग्री से बने उत्पादों का उपयोग किया जाएगा तो मेले के बाद शहर की सफाई आसान होगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी "नो प्लास्टिक" अभियान को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं.

grand-inauguration-of-shravan-mela-in-deoghar
कांवड़ लेकर जाते श्रद्धालु (ETV BHARAT)

उद्घाटन समारोह में मंत्री सुदीव्य कुमार सोनी ने कहा कि इस वर्ष पिछले साल की तुलना में दो से तीन लाख अधिक श्रद्धालुओं के देवघर पहुंचने की संभावना है. उन्होंने कहा कि प्रशासन और राज्य सरकार बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, लेकिन करोड़ों श्रद्धालुओं की यात्रा का सफल संचालन बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है.

कार्यक्रम के अंत में डीडीसी पीयूष सिन्हा ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ समारोह का समापन किया. कार्यक्रम में देवघर के डीसी सौरभ कुमार भुवानिया, एसपी प्रवीन पुष्कर, डीडीसी पीयूष सिंहा, नगर आयुक्त सुलोचना मीणा, एसडीओ रवि कुमार, एसडीपीओ कुलदीप कुमार सहित जिले के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे.

ये भी पढ़ें: बासुकीनाथ में बुधवार को श्रावणी मेले का होगा उदघाटन, भीड़ में बिछड़ने वालों को मिलाने के लिए होगा AI का उपयोग

श्रावणी मेले की सबसे खास तैयारी! देवघर का टेंट सिटी बनेगा श्रद्धालुओं का नया आशियाना

श्रावणी मेला 2026: जसीडीह रेलवे स्टेशन पर शुरू हुआ डिजी लॉकर, श्रद्धालुओं को मिली बड़ी राहत

TAGGED:

श्रावणी मेला 2026
श्रावणी मेला
श्रावणी मेला का शुभारंभ
DEOGHAR
SHRAVANI MELA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.