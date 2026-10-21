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छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का भव्य शुभारंभ, अरुण साव बोले-हॉकी का महाकुंभ, केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से ने भी की तारीफ

रायपुर : छत्तीसगढ़ में हॉकी के नए युग का आगाज हो गया है. राजधानी रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में देश की पहली छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का भव्य शुभारंभ हुआ. उद्घाटन समारोह में केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव समेत कई जनप्रतिनिधि और खेल जगत की हस्तियां शामिल हुईं. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की, वहीं अरुण साव ने छत्तीसगढ़ हॉकी लीग को हॉकी का महाकुंभ बताते हुए कहा कि इसकी गूंज पूरे प्रदेश में ‘चलो रे संगी, हॉकी खेलबो’ के रूप में सुनाई देगी.

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का शुभारंभ समारोह खेल के रोमांच के साथ छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोकसंस्कृति के रंगों से भी सराबोर रहा. रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और पारंपरिक लोकनृत्यों ने समारोह में चार चांद लगा दिए. पूरे आयोजन के दौरान उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला. समारोह में मैदान में एक के बाद एक सभी छह फ्रेंचाइजी टीमों ने अपने-अपने ध्वज के साथ प्रवेश किया. छत्तीसगढ़िया संस्कृति की जीवंत झलक के बीच खिलाड़ियों का स्वागत किया गया. पारंपरिक लोकनृत्यों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने आयोजन को खास बना दिया. समारोह के अंत में छत्तीसगढ़ हॉकी लीग की ट्रॉफी का अनावरण किया गया, जिसके साथ प्रतियोगिता के रोमांच और खिताबी मुकाबले को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई.

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का भव्य शुभारंभ (ETV BHARAT)

कई नामचीन हस्तियां रहीं मौजूद

इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू मौजूद रहे. इनके अलावा राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा, चन्द्रहास चंद्राकर, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर, ओलंपियन एवं लीग के ब्रांड एंबेसडर सरदार सिंह भी मौजूद रहे. कार्यक्रम में हॉकी महासचिव विक्रम सिंह और छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के अध्यक्ष मनीष श्रीवास्तव सहित अन्य अतिथि उपस्थित रहे.

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग की शुरुआत (ETV BHARAT)

देश में खेलों को मिलेगा बढ़ावा-रक्षा खड़से

केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भारत आज खेलों के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है. सरकार का उद्देश्य खेलों को देश के हर घर तक पहुंचाना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप देशभर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर आयोजन किए जा रहे हैं और इसके लिए पर्याप्त बजट भी उपलब्ध कराया जा रहा है.

सीएचएल के शुभारंभ पर पहुंची नामी हस्तियां (ETV BHARAT)

अब केवल क्रिकेट ही नहीं, बल्कि अन्य खेलों को भी समान रूप से प्राथमिकता दी जा रही है. निजी संस्थान भी आगे आकर युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं. युवाओं की ऊर्जा और क्षमता ही देश के भविष्य को मजबूत बनाएगी. वह दिन दूर नहीं, जब छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख खेल गढ़ के रूप में पहचान मिलेगी. छत्तीसगढ़ आने का यह उनका दूसरा अवसर है. इससे पहले मैं बस्तर में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के आयोजन के दौरान आई थी- रक्षा निखिल खड़से, केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री

पत्रकारों से चर्चा के दौरान रक्षा निखिल खड़से ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल काफी कारगर साबित होगी. इससे प्रदेश में खेलों को बढ़ावा मिलने के साथ हॉकी खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बेहतर मंच मिलेगा. उन्होंने विश्वास जताया कि ऐसे आयोजनों से छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से आवश्यक सहयोग लगातार दिया जाएगा.

हॉकी खेलते राजनेता और खिलाड़ी (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग की गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई देगी-अरुण साव

छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ हॉकी लीग प्रदेश के खेल इतिहास में एक यादगार अध्याय साबित होगी. उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता की गूंज पूरे राज्य में ‘चलो रे संगी, हॉकी खेलबो’ के रूप में सुनाई देगी. साव ने कहा कि राज्य में हॉकी को उत्कृष्ट और पेशेवर स्तर पर स्थापित करने की दिशा में यह लीग मील का पत्थर साबित होगी. छत्तीसगढ़ की माटी ने विन्सेंट लकड़ा, मृणाल चौबे, रेणुका यादव और सबा अंजुम जैसे प्रतिभाशाली हॉकी खिलाड़ी देश को दिए हैं. अब इस लीग के जरिए प्रदेश की नई पीढ़ी को भी अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश ‘जो खेलेगा, वो खिलेगा’ का उल्लेख करते हुए कहा कि खेल का मैदान केवल खिलाड़ी ही तैयार नहीं करता, बल्कि व्यक्ति में आत्मविश्वास, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का भी विकास करता है.

"जूनियर हॉकी विश्व कप की जीत की यादें हुई ताजा"

अरुण साव ने अपने संबोधन में भारतीय हॉकी के गौरवशाली इतिहास को भी याद किया। उन्होंने बताया कि आज ही के दिन 25 साल पहले भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने विश्व कप जीता था. उस ऐतिहासिक विजेता टीम के सदस्य रहे देवेश चौहान आज छत्तीसगढ़ हॉकी लीग में प्रदेश की टीम के मुख्य कोच के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. दिग्गज खिलाड़ियों के अनुभव और युवा खिलाड़ियों के जोश का यह मेल प्रतियोगिता को खास बना रहा है. इससे स्थानीय खिलाड़ियों को अनुभवी खिलाड़ियों के मार्गदर्शन में अपनी तकनीक सुधारने और प्रतिस्पर्धात्मक खेल का अनुभव हासिल करने का मौका मिलेगा.

खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का मिलेगा मौका-लक्ष्मी वर्मा

राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने के लिए इस तरह का उच्चस्तरीय मंच मिलना सौभाग्य की बात है. इस लीग से प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी और उन्हें अपने खेल को निखारने का बेहतर अवसर प्राप्त होगा. समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर, बीज निगम के अध्यक्ष चन्द्रहास चंद्राकर, खेल विभाग के सचिव यशवंत कुमार, लीग के ब्रांड एंबेसडर एवं पूर्व भारतीय कप्तान सरदार सिंह, पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर राजेश चौहान सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और खेलप्रेमी उपस्थित रहे.

छह फ्रेंचाइजी टीमों के बीच होगा मुकाबला