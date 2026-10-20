विजयादशमी पर द्वारका में भव्य आयोजन: 221 फीट ऊंचे रावण का हुआ दहन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और CM रेखा रहीं मौजूद
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों को दशहरा की शुभकामनाएं देने के साथ पेड़-पौधों और पशु-पक्षियों के प्रति सम्मान के महत्त्व को बताया. पढ़ें पूरी खबर..
Published : October 20, 2026 at 8:14 PM IST
नई दिल्ली: विजयादशमी के पावन अवसर पर राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर-10 स्थित श्री रामलीला कमेटी मैदान में एक बेहद भव्य और उत्साहपूर्ण समारोह का आयोजन किया गया. इस ऐतिहासिक मौके पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं. उनके साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई प्रमुख हस्तियों और अतिथियों ने इस खास पल का आनंद लिया.
इस बार के विजयादशमी उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण यहां बनाया गया 221 फीट ऊंचा विशालकाय रावण का पुतला रहा. परंपरा और पूरे विधि-विधान के साथ इस पुतले का दहन किया गया. इस विशालकाय पुतले के दहन का गवाह बनने के लिए मैदान में हजारों की संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक पहुंचे थे. असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक इस पर्व पर हुई आतिशबाजी ने पूरे आसमान को रोशनी से नहला दिया.
LIVE: President Droupadi Murmu graces Dussehra celebrations 2026 at Dwarka, Delhi https://t.co/ndUobKRoq6— President of India (@rashtrapatibhvn) October 20, 2026
प्रकृति रक्षा और सामाजिक समरसता का संदेश
समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी देशवासियों को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि यह त्यौहार अधर्म पर धर्म और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है. प्रभु श्री राम धर्म और नैतिक आचरण के साक्षात स्वरूप हैं. देश-विदेश में आयोजित रामलीलाओं के जरिए करोड़ों लोग रामकथा के महान आदर्शों को याद करते हैं.
राष्ट्रपति ने रामकथा में प्रकृति, जल, वायु, पेड़-पौधों और पशु-पक्षियों के प्रति सम्मान के महत्त्व को बताया. उन्होंने कहा कि कागभुशुंडि, जटायु, जांबवंत और सेतु निर्माण में गिलहरी का सहयोग जैसे प्रसंग हमें सिखाते हैं कि प्रकृति का सम्मान कितना जरूरी है. यही सीख हमारे संविधान के मूल कर्तव्यों में भी शामिल है, जहां नदियों, झीलों, जंगलों और जीव-जंतुओं की रक्षा करने का संदेश दिया गया है. इसके अलावा, निषाद राज से मिलन और माता शबरी के झूठे बेर खाने जैसे प्रसंग सामाजिक समरसता, समानता और प्रेम का संदेश देते हैं. संत कबीर और संत रविदास जैसे महान सुधारकों ने भी इसी सत्य को अपनाया. राष्ट्रपति ने खुशी जताई कि आज का भारत समानता और समावेश के इन्हीं आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है.
माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी की गरिमामयी उपस्थिति में द्वारका श्री रामलीला द्वारा आयोजित विजयदशमी महोत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु श्रीराम के हाथों रावण का वध अधर्म, अत्याचार और अहंकार के अंत का शाश्वत उद्घोष है। जब-जब अधर्म ने मर्यादा को चुनौती दी है, तब-तब धर्म की शक्ति ने उसका विनाश किया है। विजयदशमी का यह पावन पर्व हमें प्रभु श्रीराम के आदर्शों पर चलते हुए अधर्म और अन्याय के विरुद्ध अडिग रहने की प्रेरणा देता है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम की कृपा समस्त दिल्लीवासियों पर बनी रहे। उनके आशीर्वाद से हर घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो तथा सभी को धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की शक्ति मिले। जय श्रीराम! जय-जय सियाराम! 🙏 @rashtrapatibhvn #VijayaDashami— Rekha Gupta (@gupta_rekha) October 20, 2026
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सोमनाथ मंदिर की थीम और जेन-जी कलाकारों का जलवा
समारोह स्थल की भव्यता और सजावट ने भी लोगों का ध्यान खूब खींचा. इस बार रामलीला का पूरा मंच और पंडाल प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की थीम पर सजाया गया था. मंदिर की वास्तुकला को दर्शाती इस खूबसूरत सजावट ने सभी का मन मोह लिया और भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत को नई चमक दी. इसके अलावा, आयोजन में एक नया और अनूठा प्रयोग देखने को मिला. 'जेन-जी' (Gen-Z) यानी आज की युवा पीढ़ी के कलाकारों ने रामायण के अलग-अलग किरदारों को बड़े ही जीवंत ढंग से मंच पर उतारा। युवाओं की इस ऊर्जावान और आधुनिक प्रस्तुति ने प्राचीन महाकाव्य में नया जोश भर दिया और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों व परंपराओं से जोड़ने का एक बेहतरीन संदेश दिया. राष्ट्रपति की गरिमामयी मौजूदगी और इन खास आकर्षणों ने द्वारका की इस रामलीला को दिल्ली वासियों के लिए एक यादगार आयोजन बना दिया.
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