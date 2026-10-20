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विजयादशमी पर द्वारका में भव्य आयोजन: 221 फीट ऊंचे रावण का हुआ दहन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और CM रेखा रहीं मौजूद

समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीएम रेखा गुप्ता मौजूद रहीं ( President of India X Handle )

नई दिल्ली: विजयादशमी के पावन अवसर पर राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर-10 स्थित श्री रामलीला कमेटी मैदान में एक बेहद भव्य और उत्साहपूर्ण समारोह का आयोजन किया गया. इस ऐतिहासिक मौके पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं. उनके साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई प्रमुख हस्तियों और अतिथियों ने इस खास पल का आनंद लिया.

इस बार के विजयादशमी उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण यहां बनाया गया 221 फीट ऊंचा विशालकाय रावण का पुतला रहा. परंपरा और पूरे विधि-विधान के साथ इस पुतले का दहन किया गया. इस विशालकाय पुतले के दहन का गवाह बनने के लिए मैदान में हजारों की संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक पहुंचे थे. असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक इस पर्व पर हुई आतिशबाजी ने पूरे आसमान को रोशनी से नहला दिया.