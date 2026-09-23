न फूल न सोने-चांदी के गहनों से श्रृंगार, 26 लाख रुपये के नोटों और डॉलर से सजा गणपति बप्पा का दरबार
बप्पा को 26 लाख रुपये भारतीय करेंसी नोटों के अलावा डॉलर से गणेशजी की मुर्ति और समस्त पंडाल सजाया गया है.
Published : September 23, 2026 at 4:28 PM IST
सावरकुंडला/अमरेली: पूरे देश में गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है. दूसरी तरफ गणेश की भक्ति और पूजा के अलग-अलग अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं. यहां गुजरात में अमरेली जिले के सावरकुंडला में गणपति पंडालों में भगवान गणेश जी की मूर्ति को अलग-अलग थीम और कई सारी चीजों से सजाया गया है.
आमतौर पर गणपति को फूलों, सोने-चांदी, तरह-तरह के गहनों या दूसरी चीजों से सजाया जाता है. लेकिन गुजरात के अमरेली जिले के सावरकुंडला में मौजूद एक पंडाल में गणेश मूर्ति और पंडाल को एक अलग ही थीम पर सजाया गया है.
सावरकुंडला के जेवी मोदी हाई स्कूल के ग्राउन्ड में सद्भावना ग्रुप द्वारा पिछले 15 सालों से गणेश स्थापना आस्था और प्रशंसा का केंद्र बनी हुई है. यहां भारतीय करेंसी नोट और डॉलर से गणेश जी की सजावट लोगों को अपनी और आकर्षित कर रही है. बप्पा को अमेरिकन डॉलर के अलावा करीब 26 लाख रुपये से सजाया गया है. गणेश जी के चारों ओर 10 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के करेंसी नोटों से शानदार सजावट की गई है. इंडियन करेंसी नोटों के साथ डॉलर की सजावट वाले ‘लखपति गणपति’ को देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है.
15 सालों से अनोखी गणेश आराधना
हर साल गणपति उत्सव के दौरान बप्पा की अलग-अलग तरह की आकर्षक सजावट की जाती है. इस साल ‘लखपति गणपति’ की अनोखी सजावट ने सद्भावना ग्रुप के गणेश पंडाल को पूरे पंथक में चर्चा का केंद्र बना दिया है. गणेश जी के चारों ओर की दीवारों को भी करेंसी नोटों से सजाया गया है. भगवान गणेश के इस अनोखे रूप के दर्शन करने आने वाले भक्त नोटों और डॉलर की सजावट के साथ भगवान गणेश की खूबसूरत मूर्ति को देखकर भावुक हो रहे हैं.
‘लखपति गणपति’ के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़
‘लखपति गणपति’ के दर्शन के लिए सावरकुंडला शहर के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं. जिले के राजुला, जाफराबाद, धारी, बगसरा और वडिया समेत कई इलाकों से भी भक्त सावरकुंडला पहुंच रहे हैं. भगवान गणेश की इस अनोखी सजावट को देखकर भक्तों में काफी उत्साह है. कई भक्तों के लिए नोटों और डॉलर से सजे गणेश के दर्शन एक अलग ही अनुभव बन रहे हैं.
गणेश महोत्सव के दौरान भक्ति के साथ-साथ समाज सेवा का संदेश भी दिया जाता है. त्योहार से होने वाली कमाई का इस्तेमाल सेवा के कामों में भी किया जाता है, जिससे गणेश महोत्सव भक्ति के साथ-साथ समाज सेवा का भी माध्यम बन रहा है.
नोटों और डॉलर की सजावट से आकर्षण बढ़ता है
गणेश के दर्शन के बाद भक्त ‘गणपति बाप बन्या लखपति’ कहकर अनोखी सजावट की तारीफ कर रहे हैं. शानदार सजावट के साथ गणेश की पूजा, अर्चना और वंदना की जा रही है. इस प्रकार भक्ति, आस्था, अनोखी सजावट और सेवा कार्यों के संगम के साथ अमरेली जिले के सावरकुंडला का लखपति गणपति पंडाल इस गणेश महोत्सव के दौरान धार्मिक आस्था को और बढ़ा रहा है.
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