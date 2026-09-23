ETV Bharat / bharat

न फूल न सोने-चांदी के गहनों से श्रृंगार, 26 लाख रुपये के नोटों और डॉलर से सजा गणपति बप्पा का दरबार

गुजरात के अमरेली में 26 लाख रुपये के नोटों और डॉलर से सजा गणपति बप्पा का दरबार ( ETV Bharat )

सावरकुंडला/अमरेली: पूरे देश में गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है. दूसरी तरफ गणेश की भक्ति और पूजा के अलग-अलग अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं. यहां गुजरात में अमरेली जिले के सावरकुंडला में गणपति पंडालों में भगवान गणेश जी की मूर्ति को अलग-अलग थीम और कई सारी चीजों से सजाया गया है.

आमतौर पर गणपति को फूलों, सोने-चांदी, तरह-तरह के गहनों या दूसरी चीजों से सजाया जाता है. लेकिन गुजरात के अमरेली जिले के सावरकुंडला में मौजूद एक पंडाल में गणेश मूर्ति और पंडाल को एक अलग ही थीम पर सजाया गया है.

गुजरात के अमरेली में 26 लाख रुपये के नोटों और डॉलर से सजा गणपति बप्पा का दरबार (ETV Bharat)

सावरकुंडला के जेवी मोदी हाई स्कूल के ग्राउन्ड में सद्भावना ग्रुप द्वारा पिछले 15 सालों से गणेश स्थापना आस्था और प्रशंसा का केंद्र बनी हुई है. यहां भारतीय करेंसी नोट और डॉलर से गणेश जी की सजावट लोगों को अपनी और आकर्षित कर रही है. बप्पा को अमेरिकन डॉलर के अलावा करीब 26 लाख रुपये से सजाया गया है. गणेश जी के चारों ओर 10 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के करेंसी नोटों से शानदार सजावट की गई है. इंडियन करेंसी नोटों के साथ डॉलर की सजावट वाले ‘लखपति गणपति’ को देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है.

15 सालों से अनोखी गणेश आराधना

हर साल गणपति उत्सव के दौरान बप्पा की अलग-अलग तरह की आकर्षक सजावट की जाती है. इस साल ‘लखपति गणपति’ की अनोखी सजावट ने सद्भावना ग्रुप के गणेश पंडाल को पूरे पंथक में चर्चा का केंद्र बना दिया है. गणेश जी के चारों ओर की दीवारों को भी करेंसी नोटों से सजाया गया है. भगवान गणेश के इस अनोखे रूप के दर्शन करने आने वाले भक्त नोटों और डॉलर की सजावट के साथ भगवान गणेश की खूबसूरत मूर्ति को देखकर भावुक हो रहे हैं.