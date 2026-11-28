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काशी तमिल संगमम् की भव्य शुरुआत; उप-राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, सीएम योगी मौजूद

काशी तमिल संगमम् की भव्य शुरुआत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी तमिल संगमम् 5.0 का भव्य आगाज बनारस के नमो घाट पर हो चुका है. उद्घाटन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और गणमान्य लोग मौजूद हैं.

इससे पहले तमिलनाडु से काशी पहुंचे 200 छात्रों के पहले ग्रुप का ग्रैंड वेलकम किया गया. मेहमानों को शनिवार सुबह विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन कराया गया. साथ हीं काशी भ्रमण करवाया गया. सभी डेलीगेट्स नमो घाट पहुंचे हैं, जहां इसकी औपचारिक शुरुआत हो रही है.

इस आयोजन में दोनों राज्यों की संस्कृति को मजबूत करने के लिए नमो घाट पर 50 से ज्यादा स्टाल लगाए गए हैं. इसमें तमिलनाडु और काशी की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी सामग्री उपलब्ध है. तमिलनाडु के खिलौने, वहां के बर्तन, कपड़े खाद्य-सामग्री को एक-दूसरे तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है. काशी तमिल संगमम् की भव्य शुरुआत. (Video Credit: ETV Bharat) नमो घाट पर मुख्य कार्यक्रम: काशी तमिल संगमम् के तहत वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में कुल 1400 लोगों को शामिल होना है. नमो घाट पर मुख्य आयोजन शुरू हो चुका है. इस आयोजन का समापन 12 दिसंबर को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे. 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की भावना को बढ़ावा देने और उत्तर-दक्षिण की भारतीय संस्कृति को समझने में यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण है. दोनों की विरासत को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भाषा-साहित्य, ज्ञान परंपरा को एक मंच पर लाने का प्रयास कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है. काशी तमिल संगम 5.0 की थीम: इस साल की थीम तिरुक्कुरल पयिलवोम यानी थिरुकुरल का अभ्यास करें रखी गई है. आयोजन के दौरान तमिल के महान शास्त्रीय ग्रंथ थिरुक्कुरल के ज्ञान और शिक्षाओं को जन-जन तक पहुंचाने का काम आयोजन में जारी रहेगा.