कांग्रेस ने जारी की कैंडिडेट लिस्ट, कुल 59 उम्मीदवार मैदान में उतारे

बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है. कुल 59 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं.

कांग्रेस ने कैंडिडेट लिस्ट जारी की (Bihar Congress Twitter)
ETV Bharat Bihar Team

October 20, 2025 at 2:44 PM IST

October 20, 2025 at 3:56 PM IST

पटना: बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारा में विवाद की चर्चा के बाद कांग्रेस ने भी सोमवार को कैंडिडेटों की लिस्ट जारी की है. कांग्रेस की ओर से तीसरी सूची में 6 कैंडिडेटों को शामिल किया गया है. पहली सूची में 48 और दूसरी सूची में 5 कैंडिडेटों का नाम साझा किया गया था.

59 कैंडिडेटों की सूची जारी: इधर, राजद ने भी सोमवार को 143 सीटों पर कैंडिडेटों की लिस्ट जारी कर दिया है. 243 सीटों में राजद की ओर से 143 और कांग्रेस की ओर से 59 कैंडिडेटों की सूची जारी हुई है. दोनों दल कुल 202 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं. अन्य सीटों पर सीपीआई और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने कैंडिडेट उतारे हैं.

बगहा से जयेश मंगल सिंह: पहली सूची में बगहा से जयेश मंगल सिंह, नौतन से अमित गिरी, चनपटिया से अभिषेक रंजन, बेतिया से वसी अहमद, रक्सौल से श्याम बिहारी प्रसाद, गोविंदगंज से शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय, रीगा से अमित कुमार सिंह टुन्ना, बथनाहा-एससी से ई. नवीन कुमार, बेनीपट्टी से नलिनी रंजन झा, फुलपरास से सुबोध मंडल, फारबिसगंज से मनोज विश्वास, बहादुरगंज से प्रो. मसवर आलम उर्फ मुशब्बीर आलम कैंडिडेट हैं.

कदवा से शकील अहमद खान: कटिहार के कदवा से शकील अहमद खान, मनिहारी-एसटी से मनोहर प्रसाद सिंह, कोढ़ा-एससी से पुनम पासवान, सोनबर्षा-एससी से सरिता देवी, बेनीपुर से मिथिलेश कुमार चौधरी, सकरा-एससी से उमेश राम, मुजफ्फरपुर से बिजेंद्र चौधरी, गोपालगंज से ओम प्रकाश गर्ग, कुचायकोट से हरि नारायण कुशवाह, लालगंज से आदित्य कुमार राजा, वैशाली से ई. संजीव सिंह, राजा पाकर-एससी से प्रतिमा कुमारी कैंडिडेट हैं.

रोसड़ा से ब्रज किशोर रवि: समस्तीपुर के रोसड़ा-एससी से ब्रज किशोर रवि, बछवाड़ा से शिव प्रकाश गरीब दास, बेगूसराय से अमिता भूषण, खगड़िया से डॉ. चंदन यादव, बेलदौर से मिथलेश कुमार निषाद, भागलपुर से अजीत कुमार शर्मा, सुल्तानगंज से ललन यादव, अमरपुर से जीतेन्द्र सिंह, लखीसराय से अमरेश कुमार (अनीश), बरबीघा से त्रिसुलधारी सिंह, बिहारशरीफ से उमर खान कैंडिडेट हैं.

पटना साहिब से शशांत शेखर: नालन्दा से कौशलेन्द्र कुमार छोटे मुखिया, हरनौत से अरुण कुमार बिंद, कुम्हरार से इंद्रदीप चंद्रवंशी, पटना साहिब से शशांत शेखर, बिक्रम से अनिल कुमार सिंह, बक्सर से संजय कुमार तिवारी, राजपुर-एससी से विश्वनाथ राम, चेनारी-एससी से मंगल राम, करगहर से संतोष मिश्रा, कुटुंबा-एससी से राजेश राम, औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह, वजीरगंज से अवधेश कुमार सिंह, हिसुआ से सुश्री नितु कुमारी कैंडिडेट हैं.

नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडे: दूसरी सूची में नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडे, किशनगंज से मो. कमरुल होडा, कस्बा से मो. इरफान आलम, पूर्णिया से जितेंद्र यादव, गया नगर से मोहन श्रीवास्तव शामिल हैं. तीसरी सूची में वाल्मीकिनगर से सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, अररिया से अबिदुर रहमान, अमौर से जलील मस्तान, बरारी से तकीर आलम, कहलगांव से प्रवीण सिंह कुशवाहा, सिकंदरा से विनोद कुमार चौधरी कैंडिडेट हैं.

महागठबंधन और एनडीए में मुकाबला: बता दें कि इसबार बिहार में महागठबंधन और एनडीए के अलावे जन सुराज, आम आदमी पार्टी, AIMIM, तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार मैदान में हैं. इसके अलावे कई निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगा. 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा.

October 20, 2025 at 3:56 PM IST

CONGRESS CANDIDATE
कांग्रेस कैंडिडेट लिस्ट
बिहार चुनाव
CONGRESS CANDIDATE LIST

