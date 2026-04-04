ETV Bharat / bharat

कर्नाटक के राज्यपाल ने SSLC में तीसरी भाषा के लिए ग्रेड देने के फैसले की 'पूरी जांच' की मांग की

इससे पहले शिक्षा मंत्री मधु बंगरप्पा ने घोषणा की थी कि एसएसएलसी स्टूडेंट्स को तीसरी भाषा के विषय के लिए मार्क्स नहीं ग्रेड दिए जाएंगे.

Members of Hindi Herike Veerodi Karnataka welcoming Karnataka government decision to exclude third-language marks from SSLC in Bengaluru on March 30
30 मार्च को बेंगलुरु में SSLC से तीसरी भाषा के मार्क्स हटाने के कर्नाटक सरकार के फैसले का स्वागत करते हिंदी हेरिके वीरोडी कर्नाटक के सदस्य (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 4, 2026 at 8:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बेंगलुरु: कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SSLC) परीक्षा में तीसरी भाषा के लिए नंबर नहीं, बल्कि सिर्फ ग्रेड देने के राज्य सरकार के हालिया फैसले की पूरी जांच करने की मांग की है.

राज्यपाल का दखल, स्थानीय भाषाएं के बचाव के लिए एसोसिएशन की तरफ से लोक भवन में दिए गए एक रिप्रेजेंटेशन के बाद आया है, जिसमें राज्य में स्कूल एजुकेशन की ओवरऑल क्वालिटी और सबको साथ लेकर चलने पर पॉलिसी के असर को लेकर शिक्षक, अभिभावक और शिक्षाविदों के बीच डर को बताया गया था.

इस रिप्रेजेंटेशन में इस बात पर जोर दिया गया कि स्टूडेंट्स में भाषाई विविधता, जागरूकता और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देने में तीसरी भाषा की अहम भूमिका होती है. इसमें यह भी बताया गया कि प्रस्तावित ग्रेडिंग सिस्टम अनजाने में विषय की एकेडमिक अहमियत को कम कर सकता है, और स्टूडेंट्स के इसे गंभीरता से लेने के प्रेरणा पर असर डाल सकता है.

राज्य की मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को रिप्रेजेंटेशन भेजते हुए, राज्यपाल के सचिव आर प्रभु शंकर ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वह स्कूल शिक्षा विभाग और दूसरी संबंधित अथॉरिटीज़ से सलाह करके मामले की जांच करे, और स्टूडेंट्स के बड़े हित और राज्य के शिक्षात्मक मकसद को ध्यान में रखते हुए सही एक्शन ले.

पत्र में कहा गया है, “मुझे एसोसिएशन स्थानीय भाषाओं का संरक्षण, बेंगलुरु की तरफ से कर्नाटक के राज्यपाल को भेजी गई रिप्रेजेंटेशन की एक कॉपी भेजने का निर्देश दिया गया है. यह एसएसएलसी एग्जाम में तीसरी भाषा के लिए नंबर शामिल किए बिना सिर्फ ग्रेड देने के हालिया फैसले के बारे में है.”

इसमें आगे कहा गया, "राज्यपाल ने रिप्रेजेंटेशन में उठाए गए मुद्दों पर ध्यान दिया है और चाहते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में इसके अकादमिक और प्रशासनिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की पूरी तरह से जांच की जाए."

मार्च के आखिरी हफ़्ते में, प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा मंत्री मधु बंगरप्पा ने घोषणा की कि एसएसएलसी स्टूडेंट्स को तीसरे भाषा विषय के लिए नंबर नहीं दिए जाएंगे. इसके बजाय, उन्हें ग्रेड मिलेंगे.

इस फैसले की घोषणा के बाद से ही इस पर जोरदार बहस शुरू हो गई थी. विपक्षी भाजपा और प्राइवेट स्कूलों के एक हिस्से के मैनेजमेंट ने इसका जोरदार विरोध किया, जबकि कन्नड़ समर्थक संगठन, कन्नड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी और शिक्षाविदों के एक हिस्से ने इसका स्वागत किया.

ये भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल: परीक्षा में नकल के लिए AI का इस्तेमाल, बोर्ड के लिए बना चिंता का विषय

TAGGED:

KARNATAKA BENGALURU
EDUCATION MINISTER MADHU BANGARAPPA
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION
KARNATAKA SLCC THIRD LANGUAGE
GOVERNOR THAWAR CHAND GEHLOT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.