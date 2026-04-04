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कर्नाटक के राज्यपाल ने SSLC में तीसरी भाषा के लिए ग्रेड देने के फैसले की 'पूरी जांच' की मांग की

30 मार्च को बेंगलुरु में SSLC से तीसरी भाषा के मार्क्स हटाने के कर्नाटक सरकार के फैसले का स्वागत करते हिंदी हेरिके वीरोडी कर्नाटक के सदस्य ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SSLC) परीक्षा में तीसरी भाषा के लिए नंबर नहीं, बल्कि सिर्फ ग्रेड देने के राज्य सरकार के हालिया फैसले की पूरी जांच करने की मांग की है.

राज्यपाल का दखल, स्थानीय भाषाएं के बचाव के लिए एसोसिएशन की तरफ से लोक भवन में दिए गए एक रिप्रेजेंटेशन के बाद आया है, जिसमें राज्य में स्कूल एजुकेशन की ओवरऑल क्वालिटी और सबको साथ लेकर चलने पर पॉलिसी के असर को लेकर शिक्षक, अभिभावक और शिक्षाविदों के बीच डर को बताया गया था.

इस रिप्रेजेंटेशन में इस बात पर जोर दिया गया कि स्टूडेंट्स में भाषाई विविधता, जागरूकता और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देने में तीसरी भाषा की अहम भूमिका होती है. इसमें यह भी बताया गया कि प्रस्तावित ग्रेडिंग सिस्टम अनजाने में विषय की एकेडमिक अहमियत को कम कर सकता है, और स्टूडेंट्स के इसे गंभीरता से लेने के प्रेरणा पर असर डाल सकता है.

राज्य की मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को रिप्रेजेंटेशन भेजते हुए, राज्यपाल के सचिव आर प्रभु शंकर ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वह स्कूल शिक्षा विभाग और दूसरी संबंधित अथॉरिटीज़ से सलाह करके मामले की जांच करे, और स्टूडेंट्स के बड़े हित और राज्य के शिक्षात्मक मकसद को ध्यान में रखते हुए सही एक्शन ले.

पत्र में कहा गया है, “मुझे एसोसिएशन स्थानीय भाषाओं का संरक्षण, बेंगलुरु की तरफ से कर्नाटक के राज्यपाल को भेजी गई रिप्रेजेंटेशन की एक कॉपी भेजने का निर्देश दिया गया है. यह एसएसएलसी एग्जाम में तीसरी भाषा के लिए नंबर शामिल किए बिना सिर्फ ग्रेड देने के हालिया फैसले के बारे में है.”