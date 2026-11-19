'मोजाम्बिक के संघर्ष से लेकर महिलाओं के अधिकारों तक', सोनिया गांधी ने ग्रासा माशेल को दिया इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार
मोजाम्बिक की पूर्व शिक्षा मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता ग्रासा माशेल को 2025 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है.
Published : November 19, 2026 at 8:16 PM IST
नई दिल्ली : कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने गुरुवार को मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा माशेल को इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया. समारोह में सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मोजाम्बिक की प्रतिष्ठित मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा माशेल की जीवन यात्रा का उदाहरण देते हुए कहा कि नेतृत्व का आकलन अन्याय को चुनौती देने के साहस और बदलाव लाने की प्रतिबद्धता से होता है.
इस अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के तहत एक करोड़ रूपये की नकद राशि के अलावा एक प्रशस्ति पत्र और एक विशेष ट्रॉफी प्रदान की जाती है. कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘इंदिरा गांधी शांति, स्वतंत्रता और विकास को एक-दूसरे से अलग नहीं मानती थीं. उनका विश्वास था कि प्रगति का वास्तविक अर्थ लोगों में विशेषकर वंचित वर्गों के सम्मान और कल्याण में सुधार को करना है. साथ ही राजनीतिक स्वतंत्रता तभी सार्थक है, जब वह लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाए.’’
उन्होंने कहा, "ग्रासा माशेल का जीवन और कार्य इन आदर्शों का प्रतिबिंब है. उन्होंने मोजाम्बिक की स्वतंत्रता संघर्ष से लेकर महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की पैरवी तक, उन्होंने अपना जीवन सामाजिक न्याय, मानवीय गरिमा और समानता के लिए समर्पित कर दिया."
उन्होंने बताया कि 1945 में मोजाम्बिक के एक ग्रामीण इलाके में जन्मीं माशेल 1973 में अपने देश लौटीं. इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन फ्रीलिमो से जुड़कर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षिका के रूप में काम किया. इतना ही नहीं वर्ष 1975 में मोजाम्बिक के आजाद होने के बाद वह देश की पहली शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री भी बनीं.
सोनिया गांधी ने कहा कि माशेल के कार्यकाल में स्कूलों में लड़कों की भागीदारी 40 प्रतिशत से बढ़कर 90 प्रतिशत तक पहुंच गई, वहीं लड़कियों की भागीदारी का आंकड़ा 75 प्रतिशत तक पहुंच गया.
#WATCH | Delhi: At Indira Gandhi Prize For Peace, Disarmament & Development For 2025, CPP chairperson Sonia Gandhi says, "The Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament, and Development commemorates the life and ideals of a leader who saw peace, freedom, and development as inseparable. Indira Gandhi saw progress in the dignity and well-being of people, especially the disadvantaged, and believed that political freedom must bring meaningful change to their lives. The life and work of Madam Graça Machel, spanning decades and crossing national boundaries, are a strong reflection of these ideals. From Mozambique's struggle for independence to her advocacy for women's and children's rights, she has devoted her life to social justice, human dignity, and equality, values that resonate deeply with Indira Gandhi's vision."— ANI (@ANI) November 19, 2026
कांग्रेस नेता ने कहा कि शिक्षा सभी के लिए मुहैया कराने का अर्थ नई पीढ़ी को अपना भविष्य गढ़ने का अवसर देना है.उनका कहना था कि माशेल ने 1996 में संयुक्त राष्ट्र की अहम रिपोर्ट ‘द इम्पैक्ट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑन चिल्ड्रेन’ के माध्यम से युद्धों के बच्चों पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभाव को दुनिया के समक्ष रखा. इस रिपोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र और उसके सदस्य देशों के संघर्ष प्रभावित बच्चों के प्रति नजरिए में बदलाव लाने में मदद की.
सोनिया गांधी ने कहा कि शांति का मतलब केवल संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इसका मकसद समुदायों को अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने और भविष्य की ओर देखने में सक्षम बनाना भी है. उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का केंद्रीय आधार मानती थीं. उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता के साथ सामाजिक और आर्थिक प्रगति भी आनी चाहिए तथा राष्ट्र की असली ताकत उसके लोगों में निहित होती है. सोनिया ने इंदिरा गांधी के कथन, ''शांति, स्वतंत्रता और प्रगति की तरह अविभाज्य है'' का उल्लेख करते हुए कहा कि न्याय के बिना स्थायी शांति और हिंसा एवं असुरक्षा के माहौल में सार्थक विकास संभव नहीं है.
माशेल ने पुरस्कार दिए जाने के लिए इंदिरा गांधी स्मारक न्यास, सोनिया गांधी, निर्णायक मंडल और भारत की जनता का आभार प्रकट किया. उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि उनके दिवंगत पति नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ क्रांति की प्रेरणा महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन से ली थी.
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