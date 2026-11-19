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'मोजाम्बिक के संघर्ष से लेकर महिलाओं के अधिकारों तक', सोनिया गांधी ने ग्रासा माशेल को दिया इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार

मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा माशेल को सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया. ( ANI )

नई दिल्ली : कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने गुरुवार को मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा माशेल को इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया. समारोह में सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मोजाम्बिक की प्रतिष्ठित मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा माशेल की जीवन यात्रा का उदाहरण देते हुए कहा कि नेतृत्व का आकलन अन्याय को चुनौती देने के साहस और बदलाव लाने की प्रतिबद्धता से होता है.

इस अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के तहत एक करोड़ रूपये की नकद राशि के अलावा एक प्रशस्ति पत्र और एक विशेष ट्रॉफी प्रदान की जाती है. कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘इंदिरा गांधी शांति, स्वतंत्रता और विकास को एक-दूसरे से अलग नहीं मानती थीं. उनका विश्वास था कि प्रगति का वास्तविक अर्थ लोगों में विशेषकर वंचित वर्गों के सम्मान और कल्याण में सुधार को करना है. साथ ही राजनीतिक स्वतंत्रता तभी सार्थक है, जब वह लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाए.’’

उन्होंने कहा, "ग्रासा माशेल का जीवन और कार्य इन आदर्शों का प्रतिबिंब है. उन्होंने मोजाम्बिक की स्वतंत्रता संघर्ष से लेकर महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की पैरवी तक, उन्होंने अपना जीवन सामाजिक न्याय, मानवीय गरिमा और समानता के लिए समर्पित कर दिया." उन्होंने बताया कि 1945 में मोजाम्बिक के एक ग्रामीण इलाके में जन्मीं माशेल 1973 में अपने देश लौटीं. इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन फ्रीलिमो से जुड़कर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षिका के रूप में काम किया. इतना ही नहीं वर्ष 1975 में मोजाम्बिक के आजाद होने के बाद वह देश की पहली शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री भी बनीं. सोनिया गांधी ने कहा कि माशेल के कार्यकाल में स्कूलों में लड़कों की भागीदारी 40 प्रतिशत से बढ़कर 90 प्रतिशत तक पहुंच गई, वहीं लड़कियों की भागीदारी का आंकड़ा 75 प्रतिशत तक पहुंच गया.