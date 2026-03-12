ETV Bharat / bharat

आसमान से जमीन तक खतरा! विमानों और जहाजों को रास्ता भटका रही 'जीपीएस स्पूफिंग', भारत पर गहराया असर

Saurabh Shukla

नई दिल्ली: दुनिया में युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है. अब केवल मिसाइल, टैंक और लड़ाकू विमानों से ही युद्ध नहीं लड़े जा रहे, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक और साइबर तकनीकों का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ रहा है. इसी कड़ी में GPS जैमिंग और स्पूफिंग आधुनिक युद्ध का एक ऐसा साइलेंट हथियार बनकर उभरा है, जो बिना गोली चलाए वैश्विक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है.

हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच इसका असर साफ दिखाई दे रहा है. डेटा के अनुसार मिडिल ईस्ट और फारस की खाड़ी क्षेत्र में सिर्फ एक सप्ताह के भीतर GPS इंटरफेरेंस यानी सिग्नल में रुकावट की घटनाएं लगभग 55 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं. इस वजह से कई जहाजों और विमानों के नेविगेशन सिस्टम ने गलत लोकेशन दिखानी शुरू कर दी, जिससे सुरक्षा एजेंसियों और क्रू में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई.

विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में यह तकनीक वैश्विक व्यापार, समुद्री परिवहन और विमानन क्षेत्र के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकती है.

पश्चिम एशिया में बढ़ी GPS रुकावट

पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं ने GPS इंटरफेरेंस के खतरे को उजागर कर दिया है. रिपोर्ट के अनुसार ईरान पर अमेरिका और इज़राइल के हमलों के 24 घंटे के भीतर ही इस क्षेत्र में काम कर रहे कई जहाजों के नेविगेशन सिस्टम में गड़बड़ी आने लगी.

समुद्र में चल रहे जहाज अचानक डिजिटल मैप पर ऐसी जगहों पर दिखाई देने लगे जो वास्तविकता से बिल्कुल अलग थीं. कुछ जहाजों को सिस्टम एयरपोर्ट, परमाणु संयंत्र या ईरान के अंदरूनी इलाकों में दिखा रहा था, जबकि वे वास्तव में समुद्र में ही थे.

विशेषज्ञों के अनुसार जहाजों की वास्तविक स्थिति नहीं बदली थी, बल्कि उन्हें मार्ग दिखाने वाले सैटेलाइट सिग्नल के साथ छेड़छाड़ की गई थी. इस प्रकार की घटनाओं को GPS जैमिंग और स्पूफिंग कहा जाता है.

GPS जैमिंग और स्पूफिंग क्या है

आधुनिक जहाज, हवाई जहाज और कई वाहनों की नेविगेशन प्रणाली ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) पर निर्भर करती है. यह सैटेलाइटों का एक नेटवर्क होता है जो पृथ्वी पर सटीक लोकेशन बताने के लिए सिग्नल भेजता है. हालांकि इन सैटेलाइट सिग्नलों की एक बड़ी कमजोरी यह है कि वे पृथ्वी तक पहुंचते-पहुंचते बेहद कमजोर हो जाते हैं. इसी कमजोरी का फायदा उठाकर सैन्य या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इन सिग्नलों में दखल दे सकते हैं.

1. GPS जैमिंग: इस तकनीक में शक्तिशाली रेडियो सिग्नल भेजकर सैटेलाइट से आने वाले सिग्नलों को ब्लॉक कर दिया जाता है. इससे जहाज या विमान का नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर देता है और वह अपनी सही लोकेशन नहीं जान पाता.

2. GPS स्पूफिंग: यह इससे भी ज्यादा खतरनाक तकनीक है. इसमें नकली GPS सिग्नल भेजकर नेविगेशन सिस्टम को भ्रमित किया जाता है. परिणामस्वरूप जहाज या विमान की स्क्रीन पर गलत लोकेशन दिखाई देती है.

1,600 से ज्यादा जहाज प्रभावित

मैरीटाइम इंटेलिजेंस फर्म विंडवर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 7 मार्च को 1,650 से अधिक जहाजों में GPS और AIS सिग्नल में रुकावट दर्ज की गई. यह आंकड़ा एक सप्ताह पहले की तुलना में लगभग 55 प्रतिशत ज्यादा है. यह घटनाएं कुवैत से लेकर अरब की खाड़ी और ओमान की खाड़ी तक देखी गईं. कई जहाजों की लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम में पूरी तरह असंभव स्थानों पर दिखाई दी. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कम से कम *30 ऐसे क्लस्टर* पहचाने गए हैं जहां जहाजों के AIS सिग्नल लगातार प्रभावित हो रहे हैं. ये क्लस्टर अधिकतर सैन्य ठिकानों या बंदरगाहों के आसपास पाए गए.

होर्मुज जलडमरूमध्य में कम हुई गतिविधि

10 मार्च की रिपोर्ट के अनुसार 9 मार्च को होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक गतिविधियों में भी कमी देखी गई. रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन केवल एक ईरानी झंडे वाला जहाज जलडमरूमध्य से बाहर जाता दिखाई दिया, जबकि अंदर आने वाले जहाजों की गतिविधि लगभग शून्य रही.

यह स्थिति वैश्विक व्यापार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है.

इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का बढ़ता चलन

विशेषज्ञों का मानना है कि GPS इंटरफेरेंस की घटनाएं नई नहीं हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इनमें तेजी से वृद्धि हुई है. खासकर 2022 में यूक्रेन-रूस युद्ध के बाद यह तकनीक अधिक इस्तेमाल होने लगी. ड्रोन और GPS-गाइडेड हथियारों पर बढ़ती निर्भरता के कारण सेनाएं विरोधी पक्ष की तकनीक को निष्क्रिय करने के लिए सैटेलाइट सिग्नल जाम करने लगी हैं. इसका असर अक्सर सामान्य जहाजों और विमानों पर भी पड़ता है.

समुद्री नेविगेशन के लिए गंभीर खतरा

भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त कैप्टन और समुद्री रणनीतिक विश्लेषक श्याम कुमार के अनुसार GPS जैमिंग समुद्री सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती है. उनका कहना है कि यदि जहाज का क्रू सतर्क नहीं है तो नेविगेशन में गंभीर गलतियां हो सकती हैं. इससे जहाज के रास्ते में बदलाव, टकराव या दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है. उन्होंने यह भी बताया कि सिग्नल में रुकावट जहाज के अन्य उपकरणों और कुछ सुरक्षा प्रणालियों के कामकाज को भी प्रभावित कर सकती है. भारत सरकार के अनुसार नवंबर 2023 से नवंबर 2025 के बीच GPS इंटरफेरेंस के 1,951 मामले सामने आ चुके हैं.