ETV Bharat / bharat

अब ग्राम सभाओं को मिलेगी पूरी स्वायत्तता, जवाबदेही बढ़ाने के लिए सोशल ऑडिट और तकनीक पर जोर

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )