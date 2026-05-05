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अब ग्राम सभाओं को मिलेगी पूरी स्वायत्तता, जवाबदेही बढ़ाने के लिए सोशल ऑडिट और तकनीक पर जोर

कमेटी ने सबूतों पर आधारित प्लानिंग को सपोर्ट करने के लिए लोकल डेटा के बेहतर इस्तेमाल की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है.

Gram Panchayat Development Plan
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 5, 2026 at 5:42 PM IST

6 Min Read
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चंचल मुखर्जी

नई दिल्लीः ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए गठित समिति ने कई प्रमुख मुद्दों की पहचान की है, जिनमें समुदाय की सीमित भागीदारी, स्थानीय आंकड़ों (डेटा) का अपर्याप्त उपयोग, योजनाओं के बीच कमजोर समन्वय और जवाबदेही की कमी शामिल है. इन चुनौतियों के कारण अक्सर GPDP जमीनी स्तर की प्रभावी योजना बनने के बजाय केवल एक औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह जाती है.

इन चिंताओं को दूर करने के लिए, समिति ने GPDP को अधिक समावेशी, साक्ष्यों पर आधारित और परिणाम-उन्मुख बनाने के उद्देश्य से कई सिफारिशें की हैं. समिति ने व्यापक सामुदायिक भागीदारी और सार्थक चर्चा सुनिश्चित करके ग्राम सभा में भागीदारी को मजबूत करने पर जोर दिया है. योजना बनाने की प्रक्रिया में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य वंचित वर्गों जैसे कमजोर समूहों को शामिल करने के लिए विशेष प्रयासों का सुझाव दिया गया है.

रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने साक्ष्य-आधारित योजना के लिए स्थानीय आंकड़ों के बेहतर उपयोग की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विकास की प्राथमिकताएं वास्तविक जरूरतों को दर्शाती हैं. इसने संसाधनों के कुशल उपयोग और दोहराव से बचने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के बेहतर समन्वय का आह्वान किया है.

इसके अतिरिक्त, समिति ने क्षेत्रीय संतुलन (sectorial balance) बनाए रखने की सिफारिश की है ताकि योजनाओं में न केवल बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) पर ध्यान दिया जाए, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास के क्षेत्रों को भी शामिल किया जाए.

रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए उनके 'स्वयं के राजस्व स्रोत' (OSR) को बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया है. साथ ही, योजनाओं के सार्वजनिक प्रकटीकरण, सोशल ऑडिट और सामुदायिक निगरानी जैसे उपायों के माध्यम से अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है.

जमीनी स्तर के शासन को मजबूत करने के इस बड़े प्रयास में, प्रस्तावित सुधारों का उद्देश्य GPDP को स्थानीय विकास के एक अधिक समावेशी, जवाबदेह और प्रभावशाली साधन के रूप में बदलना है. अपनी पारंपरिक भूमिका से आगे बढ़ते हुए, इसे एक ऐसे उत्प्रेरक के रूप में देखा जा रहा है जो ग्रामीण भारत की योजना बनाने और विकास को लागू करने के तरीके को नया आकार देने में सक्षम है.

इस बदलाव के केंद्र में 'कन्वर्जेंस' (समन्वय) पर नया जोर दिया गया है- अर्थात संसाधनों, योजनाओं और हितधारकों को एक साथ लाना ताकि विकास के प्रयास एकीकृत और प्रभावी हों. साथ ही, तकनीक को अपनाने से योजना बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने और निगरानी प्रणालियों को मजबूत करने की उम्मीद है.
ये सुधार जवाबदेही और डिजिटल मजबूती के महत्व को और रेखांकित करते हैं. बेहतर प्रणालियों और अधिक स्वायत्तता के साथ, पंचायतें उत्तरदायी और पारदर्शी शासन प्रदान करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, सामूहिक रूप से ये उपाय GPDP को केवल एक नियोजन तंत्र से हटाकर समावेशी और सतत ग्रामीण परिवर्तन की एक प्रेरक शक्ति के रूप में ऊपर उठाते हैं, जो समुदायों को विकास और शासन के केंद्र में मजबूती से रखता है.

इस रिपोर्ट ने परामर्श और साक्ष्यों के आधार पर उन प्रमुख प्रणालीगत, प्रक्रियात्मक और संरचनात्मक बाधाओं की पहचान की है जो GPDP की प्रभावशीलता को रोकती हैं. यह कमजोर सामुदायिक भागीदारी, डेटा के सीमित उपयोग, पदाधिकारियों द्वारा जिम्मेदारी न लेने, संबंधित विभागों के साथ तालमेल की कमी, वंचित समूहों की जरूरतों पर पर्याप्त ध्यान न देने और योजना व उसके कार्यान्वयन के बीच के अंतर जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालती है.

पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने इस बात पर जोर दिया कि ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण जमीनी स्तर पर वास्तविक बदलाव लाने वाले गुणवत्तापूर्ण परिणामों पर केंद्रित होना चाहिए, न कि इसे केवल एक औपचारिक औपचारिकता माना जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "GPDP के माध्यम से संपत्ति निर्माण के लिए उचित योजना बनाने से संसाधनों की बर्बादी को रोकने में मदद मिलेगी."

नियोजन, निगरानी और जवाबदेही

बेहतर नियोजन प्रक्रिया: ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के प्रत्येक चरण में की जाने वाली गतिविधियों की एक विस्तृत चेकलिस्ट बनाई जाएगी. इससे डेटा संग्रह और सामुदायिक परामर्श जैसे सभी चरणों को पूरा करना और उनके दस्तावेजीकरण को सुनिश्चित किया जा सकेगा. इसके अलावा, उभरती जरूरतों के अनुसार तालमेल बिठाने के लिए पूरक योजनाओं की भी अनुमति दी जाएगी.

जवाबदेही तंत्र: रिपोर्ट में औपचारिक सोशल ऑडिट, सार्वजनिक प्रकटीकरण और परियोजनाओं की सूची वाले पेंट किए गए बोर्ड लगाना अनिवार्य करने का सुझाव दिया गया है. स्वयं सहायता समूहों द्वारा समुदाय-आधारित निगरानी और नागरिक समाज संगठनों या शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निरीक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी. इसके साथ ही, शिकायत निवारण प्रणाली और 'सहायता केंद्र' (नागरिक सेवा केंद्र) स्थापित किए जाएंगे.

योजना में बदलाव की पारदर्शिता: रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुमोदन के बाद परियोजना में होने वाले सभी बदलावों को ग्राम सभा से गुजरना होगा. सॉफ्टवेयर में प्रत्येक संशोधन के पीछे के तर्क और साक्ष्यों का रिकॉर्ड (log) होना चाहिए.

ग्राम सभा को मजबूत बनाना: ग्राम सभा की बैठकों के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार और स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करना. स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को 'पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल' तकनीकों का उपयोग करने के लिए सूत्रधार के रूप में प्रशिक्षित करना. समानांतर रूप से 'बाल सभाएं' आयोजित करना और बच्चों की प्राथमिकताओं को योजना में शामिल करना. प्रवासियों और बाहर रहने वाले लोगों को वर्चुअली जोड़ने के लिए 'हाइब्रिड ग्राम सभा' बैठकों की सुविधा देना. ग्राम पंचायतों को इस ढांचे के भीतर अपनी प्राथमिकताएं तय करने की पूरी स्वायत्तता होनी चाहिए और जिला, राज्य या केंद्र सरकारों की ओर से कोई निर्देश नहीं होना चाहिए.

तकनीकी सुधार: सामुदायिक मांग से लेकर अंतिम परियोजना कार्यान्वयन तक योजना का पूरा चक्र तकनीकी रूप से सुव्यवस्थित होना चाहिए. राज्यों के अनुसार बदलाव और नवाचार की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए. इसमें जियो-टैगिंग वाले विजुअल डैशबोर्ड, प्रगति पर नज़र रखना और जीआईएस के साथ एकीकरण शामिल हो.

एआई और वीडियो टूल का उपयोग: सामुदायिक प्रसारण और एजेंडा के प्रसार के लिए एआई-संचालित प्रणालियों का उपयोग करना. आसान पहुंच के लिए एक समर्पित पोर्टल पर वीडियो ट्यूटोरियल और यूजर मैनुअल उपलब्ध कराना.

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