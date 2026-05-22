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'सीमा पर स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा प्रणाली', गृह मंत्री ने कहा, 'काम शुरू हो चुका है'

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि सरकार भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर एक "स्मार्ट सीमा" सुरक्षा प्रणाली बनाने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आने वाले वर्षों में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की भूमिका अधिक एकीकृत और प्रौद्योगिकी-आधारित होगी.

नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल - अलंकरण समारोह और रुस्तमजी स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि देश अब केवल "नियमित सीमा सुरक्षा" पर निर्भर नहीं रह सकता है और उभरते सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए बीएसएफ, राज्य पुलिस, खुफिया एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन के बीच गहन समन्वय का आह्वान किया.

उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में सीमा सुरक्षा बल की भूमिका अधिक एकीकृत और प्रौद्योगिकी-आधारित होगी. शाह ने कहा, "आपको (बीएसएफ) राज्य पुलिस, खुफिया एजेंसियों, स्थानीय प्रशासन, ब्लॉक विकास अधिकारियों (बीडीओ), ग्राम प्रधानों आदि सहित सभी स्तरों के अधिकारियों और लोगों से मिलना और बातचीत करनी चाहिए ताकि उभरते सुरक्षा खतरों, विशेष रूप से घुसपैठ से निपटा जा सके."

गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों के सामने मौजूद चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि घुसपैठ, नशीले पदार्थों की तस्करी, नकली भारतीय मुद्रा, संगठित अपराध, ड्रोन आधारित हथियार आपूर्ति और साइबर खतरे पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की सीमाओं पर प्रमुख चिंता का विषय बन गए हैं.

उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों का उद्देश्य न केवल सीमा सुरक्षा को भंग करना है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और जनसांख्यिकीय संतुलन को भी कमजोर करना है.शाह ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित है और अवैध घुसपैठ के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसांख्यिकीय और जनसंख्या संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने देगी.

उन्होंने कहा, “असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल सहित बांग्लादेश से सटी सीमा वाले राज्य प्रशासन इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ समन्वय में काम कर रहे हैं.” शाह के अनुसार, आने वाले दिनों में असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री घुसपैठ रोकने के लिए समन्वित रणनीतियां तैयार करने हेतु गृह मंत्रालय के साथ चर्चा करेंगे.