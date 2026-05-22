'सीमा पर स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा प्रणाली', गृह मंत्री ने कहा, 'काम शुरू हो चुका है'
गृह मंत्री ने कहा कि सरकार भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर "स्मार्ट बॉर्डर" सुरक्षा प्रणाली बनाने की दिशा में काम कर रही है।
Published : May 22, 2026 at 6:02 PM IST
नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि सरकार भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर एक "स्मार्ट सीमा" सुरक्षा प्रणाली बनाने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आने वाले वर्षों में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की भूमिका अधिक एकीकृत और प्रौद्योगिकी-आधारित होगी.
नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल - अलंकरण समारोह और रुस्तमजी स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि देश अब केवल "नियमित सीमा सुरक्षा" पर निर्भर नहीं रह सकता है और उभरते सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए बीएसएफ, राज्य पुलिस, खुफिया एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन के बीच गहन समन्वय का आह्वान किया.
उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में सीमा सुरक्षा बल की भूमिका अधिक एकीकृत और प्रौद्योगिकी-आधारित होगी. शाह ने कहा, "आपको (बीएसएफ) राज्य पुलिस, खुफिया एजेंसियों, स्थानीय प्रशासन, ब्लॉक विकास अधिकारियों (बीडीओ), ग्राम प्रधानों आदि सहित सभी स्तरों के अधिकारियों और लोगों से मिलना और बातचीत करनी चाहिए ताकि उभरते सुरक्षा खतरों, विशेष रूप से घुसपैठ से निपटा जा सके."
गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों के सामने मौजूद चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि घुसपैठ, नशीले पदार्थों की तस्करी, नकली भारतीय मुद्रा, संगठित अपराध, ड्रोन आधारित हथियार आपूर्ति और साइबर खतरे पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की सीमाओं पर प्रमुख चिंता का विषय बन गए हैं.
उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों का उद्देश्य न केवल सीमा सुरक्षा को भंग करना है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और जनसांख्यिकीय संतुलन को भी कमजोर करना है.शाह ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित है और अवैध घुसपैठ के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसांख्यिकीय और जनसंख्या संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने देगी.
उन्होंने कहा, “असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल सहित बांग्लादेश से सटी सीमा वाले राज्य प्रशासन इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ समन्वय में काम कर रहे हैं.” शाह के अनुसार, आने वाले दिनों में असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री घुसपैठ रोकने के लिए समन्वित रणनीतियां तैयार करने हेतु गृह मंत्रालय के साथ चर्चा करेंगे.
शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2014 से सीमा प्रबंधन में “पूर्ण परिवर्तन” किया है, जिसमें बुनियादी ढांचे, निगरानी और तकनीकी एकीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है. उन्होंने घोषणा की कि अगले वर्ष तक लगभग 6,000 किलोमीटर के संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों (पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा) को ड्रोन, रडार और उच्च-रिज़ॉल्यूशन कैमरों से लैस एक उन्नत स्मार्ट सीमा प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा.
शाह ने कहा, “हमें भविष्य के खतरों को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत सीमा प्रणाली का निर्माण करना होगा.” उन्होंने आगे कहा कि ग्राम प्रधानों, स्थानीय निकायों और जिला अधिकारियों की समन्वित कार्रवाई के माध्यम से घुसपैठ के रास्तों और तस्करी के गलियारों को पूरी तरह से नष्ट किया जाना चाहिए.
भारत की बदलती सुरक्षा नीति का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि हाल के वर्षों में देश के रक्षा सिद्धांत में मौलिक परिवर्तन आया है. उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और हालिया आतंकवाद-विरोधी अभियानों का हवाला देते हुए आतंकवाद के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिक्रिया का उदाहरण दिया और कहा कि बड़े आतंकी हमलों के बाद बातचीत जारी रखने का दौर अब समाप्त हो गया है.
शाह ने कहा, “हवाई हमले, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे भारत के लगातार अभियानों ने साबित कर दिया है कि किसी भी बड़ी आतंकी घटना के बाद हम बातचीत का इंतजार नहीं करते.”गृह मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार जल्द ही बीएसएफ और अन्य सीएपीएफ कर्मियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ा कल्याणकारी पैकेज घोषित करेगी.
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