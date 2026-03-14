सरकार लोगों पर वैश्विक संघर्षों के असर को कम करने के लिए काम कर रही : पीएम मोदी
प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां वह सोचना बंद कर देती है, "हम वहीं से काम करना शुरू करते हैं."
Published : March 14, 2026 at 1:17 PM IST
सिलचर (असम) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार दुनिया भर में हो रहे झगड़ों का लोगों पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए काम कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी कांग्रेस देश में पैनिक पैदा करने की कोशिश करके "गैर-जिम्मेदाराना" काम कर रही है.
प्रधानमंत्री ने यह बात असम के सिलचर शहर में विधानसभा चुनाव से पहले 23,550 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने के बाद एक रैली को संबोधित करते हुए कही.उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने नॉर्थईस्ट को नजरअंदाज किया और आजादी के समय ऐसा बॉर्डर बनाने दिया जिससे बराक वैली की समुद्र तक पहुंच काट दी.
#WATCH | Silchar, Assam: PM Narendra Modi says, " ... be it roads, railways, or colleges, each of these projects is poised to transform the barak valley into a major logistics and trade hub for the north east. consequently, this will generate countless opportunities for employment… pic.twitter.com/2A84Zioun8— ANI (@ANI) March 14, 2026
उन्होंने कहा, " दुनिया युद्धों का सामना कर रही है, हमारी कोशिश है कि देश के लोगों पर उनका असर कम से कम हो."
उन्होंने आरोप लगाया, "कांग्रेस को एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी की भूमिका निभानी चाहिए थी, लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रही. वह लोगों में पैनिक पैदा करने की कोशिश कर रही है."
#WATCH | Silchar, Assam: PM Narendra Modi says, " the congress party had left the north east to its own fate. when the country attained independence, the congress permitted the drawing of the boundary in such a manner that the barak valley’s vital link to the sea was completely… pic.twitter.com/Xw0aO3Mbxt— ANI (@ANI) March 14, 2026
उन्होंने दावा किया, "उनके पास न तो असम के लिए और न ही देश के लिए कोई विजन है, बल्कि वे सिर्फ मोदी को गाली देना, लोगों को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठ फैलाना जानते हैं." मोदी ने कहा कि बराक घाटी कभी व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख केंद्र थी.
उन्होंने आरोप लगाया, "जैसे कांग्रेस ने नॉर्थ-ईस्ट को अपने हाल पर छोड़ दिया, वैसे ही बराक वैली को कमजोर करने में भी उसकी बड़ी भूमिका रही. जब भारत आजाद हुआ, तो कांग्रेस ने एक ऐसा बॉर्डर बनाने दिया जिससे बराक वैली का समुद्र तक संपर्क कट गया."
#WATCH | Silchar, Assam: PM Narendra Modi says, " the bjp’s mantra is to prioritise those who are lagging behind in the race of development. congress governments used to view the border areas as the country's last villages. we, however, regard these border villages as the… pic.twitter.com/yYaGWWV479— ANI (@ANI) March 14, 2026
बराक घाटी, जो कभी एक औद्योगिक केंद्र के तौर पर जानी जाती थी, उसकी ताकत छीन ली गई. उन्होंने कहा, "आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस की सरकारें सत्ता में रही, फिर भी इस इलाके में बहुत कम विकास हुआ. आज, भाजपा सरकार इसे बदलने के लिए काम कर रही है."
पीएम ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राज्य के युवाओं को हिंसा और आतंकवाद के रास्ते पर गुमराह किया, जबकि भाजपा ने यह पक्का किया है कि राज्य उनके लिए मौकों का सागर बन जाए.
उन्होंने कहा, "जहां कांग्रेस सोचना बंद कर देती है, हम काम करना शुरू कर देते हैं." उन्होंने कहा कि भाजपा का मंत्र विकास में पीछे रह गए लोगों को प्राथमिकता देना है."
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