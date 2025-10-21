आंध्र सरकार पुलिस को मजबूत करेगी, उनके परिवारों का ध्यान रखेगी: CM चंद्रबाबू नायडू
बदल रहे अपराध की प्रकृति के मद्देनजर मुख्यमंत्री नायडू ने पुलिस से तकनीक के क्षेत्र में अपडेट रहने का आह्वान किया.
Published : October 21, 2025 at 10:30 AM IST
अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को कहा कि सरकार पुलिस को मजबूत करेगी और उनके परिवारों का ध्यान रखेगी. मंगलागिरी स्थित छठी बटालियन में पुलिस स्मृति दिवस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पुलिस को सुरक्षा प्रदान करेगी और उनका सम्मान सुनिश्चित करेगी.
मुख्यमंत्री के अनुसार पिछले 16 महीनों में पुलिस के स्वास्थ्य सेवा पर 33 करोड़ रुपये खर्च किए गए और 171 दिवंगत पुलिसकर्मियों को बीमा के रूप में 23 करोड़ रुपये दिए गए. इसी तरह टीडीपी सुप्रीमो ने वादा किया कि सरकार समय पर पदोन्नति के लिए कदम उठाएगी और कहा कि 6,100 कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.
On Police Commemoration Day, we honour the dedication, courage, and selfless service of our brave police personnel. We pay tribute to those who laid down their lives in the line of duty to uphold peace and justice. Their sacrifices shine as a guiding light, inspiring every member… pic.twitter.com/LGiWLjDn9b— N Chandrababu Naidu (@ncbn) October 21, 2025
उन्होंने कहा, 'पुलिस को मजबूत किया जाएगा. यह सरकार पुलिस का सम्मान बढ़ाने, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने और उनके परिवारों की देखभाल करने की जिम्मेदारी लेगी.' मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि एक स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल आंध्र प्रदेश के लिए सुरक्षा और शांति महत्वपूर्ण हैं.
पुलिस से तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी रहने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि साइबर अपराधियों को अपराध करने से रोका जाना चाहिए. चूँकि अपराध की प्रकृति बदल रही है, सीएम नायडू ने कहा कि पुलिस को इन पर लगाम लगाने के लिए और अधिक अपडेट होना चाहिए.
उन्होंने पुलिस से सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन, फोन सिग्नल, गूगल टेकआउट और अन्य तकनीकी सुविधाओं का व्यापक रूप से उपयोग करने का आह्वान किया. इसके अलावा मुख्यमंत्री नायडू ने सोशल मीडिया को सबसे बड़ी चुनौती बताया. उन्होंने कहा कि गैर-जिम्मेदार सोशल मीडिया पोस्ट से कई लोग आहत हो रहे हैं.
मुख्यमंत्री के अनुसार अगर समाज में टकराव होगा तो निवेश नहीं आएगा. उन्होंने कहा कि निवेशक अपने निवेश की सुरक्षा चाहते हैं. उन्होंने कहा कि इस विश्वास के साथ कि उनके निवेश में कोई समस्या नहीं आएगी, गूगल विशाखापट्टनम में 15 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए आगे आया है.
पुलिस शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 192 पुलिसकर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दी. मुख्यमंत्री नायडू ने कहा, 'लोगों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मियों के प्रति मेरे मन में हमेशा सम्मान रहा है. आप केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं.'