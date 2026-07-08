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नीट के बाद नेट परीक्षा पर भी गंभीर सवाल, मोदी सरकार से जवाबदेही और कार्रवाई की उम्मीद नहीं: राहुल गांधी

राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष (फाइल फोटो) ( ANI )