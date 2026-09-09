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वीना विजयन के खिलाफ ईडी के पत्र पर कानूनी सलाह लेगी सरकार: मुख्यमंत्री सतीशन

तिरुवनंतपुरम: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि सरकार पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन की बेटी टी. वीणा विजयन से जुड़े सीएमआरएल एक्सालॉजिक मनी लॉन्ड्रिंग केस के बारे में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पत्र पर कानूनी सलाह लेने के बाद ही आगे की कार्रवाई करेगी.

उन्होंने साफ किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत राज्य पुलिस चीफ को मिले पत्र पर कानूनी जांच पूरी करने के बाद फैसला लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद नहीं है.

ईडी ने पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर जांच की सिफारिश की है, जिसमें बताया गया है कि पिनाराई विजयन ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी बेटी के जरिए 3.28 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी. कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम सतीशन ने कहा कि ईडी ने जिस मुद्दे को प्रकाश में लाया है, वह कोई आम मामला नहीं है, जैसे राजनीतिक पार्टियां किसी व्यक्ति या कंपनी से चंदा लेती हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि पत्र में कहीं ज्यादा गंभीर आरोप हैं.

मुख्यमंत्री ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी CPI(M) की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी पर गंभीर आरोप हैं और वह बचाव की मुद्रा में रहते हुए हर चीज को सही ठहराने में लगी हुई है. उन्होंने बताया कि पार्टी के राज्य सचिव तो अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाने को भी सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं. सतीशन ने भरोसा दिलाया कि सरकार ईडी द्वारा दिए गए सबूतों और दूसरी जानकारी की गंभीरता से जांच करके कानूनी तौर पर आगे बढ़ेगी.

यह याद दिलाते हुए कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने लगभग 55 घंटे तक ईडी के साथ सहयोग किया था, उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने उस समय नई दिल्ली में एजेंसी की गाड़ियों में तोड़फोड़ नहीं की थी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को केंद्रीय एजेंसी के पत्र से जुड़े मामलों को कई बार साफ किया जा चुका है, जिससे यह विषय अब बेमतलब हो गया है.

संशोधित बजट में 40 से ज्यादा विभागों में 73 परियोजनाएं घोषित किए गए हैं. इनमें से 63 इंटर-डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए कई विभागों के बीच सहयोग की जरूरत है, जबकि सिर्फ 10 एक ही विभाग के अंदर आते हैं. सरकार का मकसद विभागों के बीच समन्वय की कमी से होने वाली देरी से बचना है. हर पहल के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी. अभी छह क्लस्टर्स के तहत 34 परियोजनाओं पर चर्चा के लिए विचार किया गया है और इस मकसद के लिए एक नॉलेज पार्टनर चुना गया है.

परियोजनाओं का दायरा, रणनीतिक उद्देश्य, की कम्पोनेंट्स, निष्पादन मॉडल और वित्तीय ढांचा समेत पूरी जानकारी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान अंतिम रूप दिया जाएगा. थिंक टैंक्स, पॉलिसी एक्सपर्ट्स, एकेडमिक रिसर्च और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री एसोसिएशन्स और स्टार्टअप्स जैसे सभी सेक्टर्स के प्रतिनिधियों को शामिल करके चर्चा को आगे बढ़ाया जा रहा है. यह पहली बार है जब राज्य में ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है और परियोजनाओं के लिए संदर्भ की शर्तें पहले ही तैयार कर लिए गए हैं.

कैबिनेट की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के सामने आने वाले मामलों में राज्य को प्रतिनिधित्व करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं का एक पैनल बनाने का भी फैसला किया गया. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर 62 साल कर दी गई है. कैबिनेट ने रिटायर्ड हाई कोर्ट जज जस्टिस सी. प्रदीप कुमार को स्थानीय स्वशासन संस्था के लिए लोकपाल नियुक्त करने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा, मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से 5 लाख रुपये कोझिकोड के एक रहने वाले को देने का फैसला किया गया, जो 2023 में कोझिकोड सरकारी मेडिकल कॉलेज के आईसीयू के अंदर हुए हमले में बच गया था.

राज्य के बजट में घोषित परियोजनाओं को समय पर लागू करने और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक नया सिस्टम शुरू किया जाएगा. इस पहल का मकसद बजट घोषणाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना और बेहतर प्रदर्शन करना है. इसके तहत इस महीने की 16 से 18 तारीख तक तिरुवनंतपुरम में अलग-अलग क्लस्टर में बंटी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी.