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वीना विजयन के खिलाफ ईडी के पत्र पर कानूनी सलाह लेगी सरकार: मुख्यमंत्री सतीशन

वीणा विजयन से जुड़े मामले में ईडी ने पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर जांच की सिफारिश की है.

Govt to seek legal advice on ED letter against Veena Vijayan says CM Satheesan
वीडी सतीशन, केरल के मुख्यमंत्री (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 9, 2026 at 3:39 PM IST

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तिरुवनंतपुरम: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि सरकार पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन की बेटी टी. वीणा विजयन से जुड़े सीएमआरएल एक्सालॉजिक मनी लॉन्ड्रिंग केस के बारे में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पत्र पर कानूनी सलाह लेने के बाद ही आगे की कार्रवाई करेगी.

उन्होंने साफ किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत राज्य पुलिस चीफ को मिले पत्र पर कानूनी जांच पूरी करने के बाद फैसला लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद नहीं है.

ईडी ने पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर जांच की सिफारिश की है, जिसमें बताया गया है कि पिनाराई विजयन ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी बेटी के जरिए 3.28 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी. कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम सतीशन ने कहा कि ईडी ने जिस मुद्दे को प्रकाश में लाया है, वह कोई आम मामला नहीं है, जैसे राजनीतिक पार्टियां किसी व्यक्ति या कंपनी से चंदा लेती हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि पत्र में कहीं ज्यादा गंभीर आरोप हैं.

मुख्यमंत्री ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी CPI(M) की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी पर गंभीर आरोप हैं और वह बचाव की मुद्रा में रहते हुए हर चीज को सही ठहराने में लगी हुई है. उन्होंने बताया कि पार्टी के राज्य सचिव तो अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाने को भी सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं. सतीशन ने भरोसा दिलाया कि सरकार ईडी द्वारा दिए गए सबूतों और दूसरी जानकारी की गंभीरता से जांच करके कानूनी तौर पर आगे बढ़ेगी.

यह याद दिलाते हुए कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने लगभग 55 घंटे तक ईडी के साथ सहयोग किया था, उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने उस समय नई दिल्ली में एजेंसी की गाड़ियों में तोड़फोड़ नहीं की थी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को केंद्रीय एजेंसी के पत्र से जुड़े मामलों को कई बार साफ किया जा चुका है, जिससे यह विषय अब बेमतलब हो गया है.

संशोधित बजट में 40 से ज्यादा विभागों में 73 परियोजनाएं घोषित किए गए हैं. इनमें से 63 इंटर-डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए कई विभागों के बीच सहयोग की जरूरत है, जबकि सिर्फ 10 एक ही विभाग के अंदर आते हैं. सरकार का मकसद विभागों के बीच समन्वय की कमी से होने वाली देरी से बचना है. हर पहल के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी. अभी छह क्लस्टर्स के तहत 34 परियोजनाओं पर चर्चा के लिए विचार किया गया है और इस मकसद के लिए एक नॉलेज पार्टनर चुना गया है.

परियोजनाओं का दायरा, रणनीतिक उद्देश्य, की कम्पोनेंट्स, निष्पादन मॉडल और वित्तीय ढांचा समेत पूरी जानकारी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान अंतिम रूप दिया जाएगा. थिंक टैंक्स, पॉलिसी एक्सपर्ट्स, एकेडमिक रिसर्च और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री एसोसिएशन्स और स्टार्टअप्स जैसे सभी सेक्टर्स के प्रतिनिधियों को शामिल करके चर्चा को आगे बढ़ाया जा रहा है. यह पहली बार है जब राज्य में ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है और परियोजनाओं के लिए संदर्भ की शर्तें पहले ही तैयार कर लिए गए हैं.

कैबिनेट की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के सामने आने वाले मामलों में राज्य को प्रतिनिधित्व करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं का एक पैनल बनाने का भी फैसला किया गया. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर 62 साल कर दी गई है. कैबिनेट ने रिटायर्ड हाई कोर्ट जज जस्टिस सी. प्रदीप कुमार को स्थानीय स्वशासन संस्था के लिए लोकपाल नियुक्त करने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा, मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से 5 लाख रुपये कोझिकोड के एक रहने वाले को देने का फैसला किया गया, जो 2023 में कोझिकोड सरकारी मेडिकल कॉलेज के आईसीयू के अंदर हुए हमले में बच गया था.

राज्य के बजट में घोषित परियोजनाओं को समय पर लागू करने और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक नया सिस्टम शुरू किया जाएगा. इस पहल का मकसद बजट घोषणाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना और बेहतर प्रदर्शन करना है. इसके तहत इस महीने की 16 से 18 तारीख तक तिरुवनंतपुरम में अलग-अलग क्लस्टर में बंटी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी.

राज्य में बिजली संकट के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लोड शेडिंग से बचने के लिए तुरंत कदम उठा रही है. जुलाई 2026 में रोजाना बिजली की खपत 4800 से 4900 मेगावाट के बीच थी, जो अब बढ़कर 86 से 88 मिलियन यूनिट हो गई है. बारिश की कमी के कारण बांधों में पानी का बहाव ठीक से नहीं हुआ है, जिससे कई जलाशयों में उनकी भंडारण क्षमता का लगभग आधा ही बचा है. उन्होंने इसे हाल के दिनों में एक अभूतपूर्व संकट बताया.

घरेलू बिजली उत्पादन में काफी गिरावट आई है, जबकि पिछले सालों में सितंबर की तुलना में अधिकतम मांग के समय में बिजली की मांग 800 से 900 मेगावाट बढ़ गई है. सतीशन ने बताया कि ओमन चांडी सरकार के कार्यकाल के दौरान 465 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए 25 साल का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट 4.29 रुपये प्रति यूनिट पर था. लेकिन पिछली एलडीएफ सरकार ने बिना कोई वजह बताए यह एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया और बाद में 8 रुपये से 14 रुपये के रेट पर बिजली खरीदी.

उन्होंने कहा कि अगर पुराना कॉन्ट्रैक्ट रखा जाता तो मौजूदा संकट से बचा जा सकता था, क्योंकि अभी बिजली 10 रुपये प्रति यूनिट पर खरीदी जा रही है. उत्तर भारतीय राज्यों में कोयले की कमी के कारण राज्य के बाहर से बिजली खरीदना भी मुश्किल हो गया है. सरकार जनता पर ज्यादा पैसे का बोझ डाले बिना बिना रुकावट बिजली सप्लाई पक्का करने की कोशिश कर रही है. मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि मौजूदा बिजली संकट 15 सितंबर तक हल हो जाएगा. उन्होंने यह भी साफ किया कि सरकार ने पीएमश्री स्कीम के बारे में कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया है.

एक कैबिनेट सब-कमेटी अभी इस मामले पर चर्चा कर रही है. पिछली सरकार के समय सब-कमेटी सात महीने तक नहीं बैठी थी, जबकि मौजूदा कमेटी की बैठक हो चुकी है. चूंकि रिपोर्ट अधूरी है, इसलिए आगे की सफाई देखने के बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि केपीसीसी की बैठक में इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई.

मीडिया पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है और अगर कोई बदलाव होता तो वे मीडिया को बताते. उन्होंने उन खबरों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से फेक न्यूज के तौर पर डिलीट कर दिया गया थ.। उन्होंने बताया कि इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के अलग एल्गोरिदम की वजह से वीडियो के कुछ हिस्से काटकर अपलोड किए गए थे.

जब इसे फेसबुक पर क्रॉस पोस्ट किया गया तो इसे दोहराये जाने से बचाने के लिए डिलीट कर दिया गया क्योंकि पूरा वर्जन प्लेटफॉर्म पर पहले से ही मौजूद था. उन्होंने साफ किया कि वीडियो अभी भी दोनों प्लेटफॉर्म पर मौजूद है और इंस्टाग्राम पर इसे बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. सतीशन ने यह भी कहा कि एपी गुट के नेताओं के उनके घर आने को लेकर गलत खबरें फैलाई जा रही हैं.

उन्होंने बताया कि बैठक तीन हफ्ते पहले तय हुई थी. नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तिरुवनंतपुरम में थे और पिछले दिन कोझिकोड से आने के बाद उन्हें शाम को उनके घर पर बैठक के लिए समय दिया गया था. मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने मीडिया पर यह कहकर फेक न्यूज बनाने का आरोप लगाया कि नेता उनसे मिलने इसलिए आए क्योंकि उन्होंने अपना रुख बदल लिया है.

ये भी पढ़ें: ईडी अधिकारियों पर हमले का मामला: प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपियों के खिलाफ PMLA के तहत मामला दर्ज किया

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