MGNREGA की होगी छुट्टी! सरकार ला रही नया VB-G RAM G कानून

मोदी सरकार MGNREGA की जगह 125 दिन की मजदूरी वाली नौकरी की गारंटी वाला नया कानून लाने वाला बिल लाएगी. ( IANS )

पानी से जुड़े कामों, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजी-रोटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और खराब मौसम की घटनाओं को कम करने के लिए खास कामों के जरिए पानी की सुरक्षा "थीमैटिक फोकस" होगी. इससे खेती के पीक सीजन के दौरान काफी खेत-मजदूरों की उपलब्धता भी आसान होगी.

हालांकि, उन्होंने कहा, "सामाजिक सुरक्षा उपायों के बड़े पैमाने पर कवरेज और बड़ी सरकारी योजनाओं को पूरी तरह लागू करने से ग्रामीण इलाकों में हुए बड़े सामाजिक-आर्थिक बदलाव को देखते हुए इसे और मजबूत करना जरूरी हो गया है." जहां MGNREGA का मकसद "रोजी-रोटी की सुरक्षा बढ़ाना" था, वहीं नए बिल में कहा गया है कि इसका मकसद "एक खुशहाल और मजबूत ग्रामीण भारत के लिए एम्पावरमेंट, ग्रोथ, कन्वर्जेंस और सैचुरेशन" को बढ़ावा देना है, और यह "सार्वजनिक कामों के जरिए एम्पावरमेंट, ग्रोथ, कन्वर्जेंस और सैचुरेशन पर जोर देता है, जिससे विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक बनेगा."

ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिल के मकसद के बयान में कहा कि MGNREGA ने पिछले 20 सालों में ग्रामीण परिवारों को गारंटी वाली मजदूरी वाली नौकरी दी है.

इस बिल का मकसद "विकसित भारत 2047 के नेशनल विजन के हिसाब से एक ग्रामीण विकास फ्रेमवर्क" बनाना है, जिसमें हर फाइनेंशियल ईयर में हर उस ग्रामीण परिवार को 125 दिनों की मजदूरी वाली नौकरी की कानूनी गारंटी दी जाएगी. जिसके बड़े सदस्य अपनी मर्जी से बिना हुनर ​​वाला शारीरिक काम करने के लिए तैयार हों. इस बिल को लोकसभा में सोमवार को जारी कामकाज की सप्लीमेंट्री लिस्ट में लिस्ट किया गया है.

बिल की एक कॉपी के मुताबिक, इसका मकसद संसद में VB-G RAM G बिल, 2025 पेश करना और 2005 के महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को खत्म करना है.

नई दिल्ली: MGNREGA को खत्म करने और ग्रामीण रोजगार के लिए एक नया कानून लाने वाला बिल रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए विकसित भारत गारंटी (VB-G RAM G) बिल, 2025 लोकसभा में पेश होने वाला है.

बिल के मुताबिक, खेती में काम करने वाले मजदूरों की मौजूदगी को आसान बनाना बहुत जरूरी है. खासकर खेती के पीक सीजन के दौरान. इसमें राज्यों को एक तय समय के लिए, जिसमें बुवाई और कटाई का पीक सीजन शामिल है. पहले से बताने का अधिकार देने का प्रावधान है, जिसके दौरान इस बिल के तहत काम नहीं किए जाएंगे.

इंस्टीट्यूशनल कन्वर्जेंस पर फोकस करते हुए, यह बिल 'विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स' को PM गति शक्ति के साथ जोड़ने की कोशिश करता है, ताकि गांव की पंचायतों की "अलग-अलग जरूरतों" को पूरा किया जा सके.

बिल में कहा गया है कि एक बड़ा डिजिटल इकोसिस्टम, जिसमें अलग-अलग लेवल पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या मोबाइल-बेस्ड वर्कसाइट मॉनिटरिंग, रियल-टाइम मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम डैशबोर्ड, प्रोएक्टिव पब्लिक डिस्क्लोजर, और प्लानिंग, ऑडिट और फ्रॉड रिस्क कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शामिल है, का इस्तेमाल गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी और नागरिकों की भागीदारी को मॉडर्न बनाने के लिए किया जाएगा.

यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी, और हर राज्य सरकार को इस बिल के तहत प्रस्तावित गारंटी को लागू करने के लिए एक्ट के लागू होने की तारीख से 6 महीने के अंदर एक स्कीम तैयार करनी होगी.

केंद्र हर राज्य के लिए एक एलोकेशन करेगा, जिसका अनुमान कुछ पैरामीटर के आधार पर लगाया जाएगा. इसके अलावा, मंजूर किए गए नॉर्मेटिव एलोकेशन से ज़्यादा खर्च राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी.

महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसे MGNREGA के नाम से बेहतर जाना जाता है, का मकसद ग्रामीण इलाकों में परिवारों की रोजी-रोटी की सुरक्षा को बढ़ाना है. इसके लिए हर उस परिवार को एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 100 दिन की गारंटी वाली मजदूरी वाली नौकरी दी जाती है, जिसके बड़े सदस्य अपनी मर्जी से बिना हुनर ​​का काम करने के लिए तैयार होते हैं. इसे 2005 में लागू किया गया था.

बता दें कि संसद का विंटर सेशन 1 दिसंबर को शुरू हुआ था. यह सेशन 19 दिसंबर को खत्म होगा.