गाड़ियों को बिना री-रजिस्ट्रेशन के पूरे भारत में चलने देना चाहिए, नए प्रस्ताव पर विशेषज्ञों की राय
सरकार ने वाहनों के लिए दूसरे राज्य में री-रजिस्ट्रेशन का समय बढ़ाकर तीन साल करने का प्रस्ताव दिया है. सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट.
Published : July 7, 2026 at 4:01 PM IST
नई दिल्ली: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उस समय को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है जिसके लिए कोई गाड़ी बिना री-रजिस्ट्रेशन के दूसरे राज्य में रह सकती है. यह समय अभी एक साल है, जिसे बढ़ाकर तीन साल करने का प्रस्ताव है.
यह प्रस्ताव, जो सरकार की "इज ऑफ लिविंग" (जीवनयापन में सुगमता) पहल के तहत मोटर वाहन अधिनियम में ड्राफ्ट संशोधन का हिस्सा है, पर पिछले हफ्ते एक अनौपचारिक मंत्रियों के समूह (iGoM) के सामने चर्चा हुई.
अभी, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 47 के मुताबिक, अगर गाड़ी के मालिक 12 महीने से ज्यादा दूसरे राज्य में रहते हैं, तो उन्हें अपनी गाड़ी का री-रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. अधिकारियों ने कहा कि इस बदलाव का उद्देश्य उन कर्मचारियों को फायदा पहुंचाना है जिनका नौकरी के दौरान ट्रांसफर होता रहता है, लंबे समय के काम पर लगे प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और दूसरे लोग जो दो या तीन साल बाद अपने गृह राज्य लौटने वाले हैं.
एक अधिकारी ने कहा, "किसी नए राज्य में गाड़ी का री-रजिस्ट्रेशन कराना और अपने राज्य में वापस आने के बाद उसे कैंसिल कराना लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता है."
उन्होंने आगे कहा कि यह कदम मौजूदा भारत (BH) सीरीज रजिस्ट्रेशन का समर्थन करेगा, जो पहले से ही पात्र गाड़ी मालिकों को बिना नए रजिस्ट्रेशन के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की इजाजत देता है.
हालांकि, उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ताओं (Consumer Rights Activist) का कहना है कि यह प्रस्ताव काफी नहीं है.
उपभोक्ता संरक्षण वकील बेजोन कुमार मिश्रा ने ईटीवी भारत को बताया कि असली मुद्दा गाड़ी मालिकों के सामने आने वाला दोहरा कराधान है.
प्रस्ताव का स्वागत
दिल्ली परिवहन विभाग के पूर्व डिप्टी कमिश्नर अनिल छिकारा ने इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि मौजूदा एक साल के नियम से कुछ समय के लिए दूसरी जगह जा रहे हजारों लोगों को बेवजह परेशानी हो रही है. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "वाहनों को तीन साल तक दूसरे राज्य में रहने की अनुमति देने का प्रस्ताव स्वागत योग्य कदम है. हजारों लोग सेवा, व्यवसाय या अस्थायी कार्यों के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं. कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने एक साल के बाद फिर से पंजीकरण पर जोर दिया है, ऐसा नहीं करने पर वाहन मालिकों को अक्सर चालान और लाखों रुपये के जुर्माने का सामना करना पड़ता है."
उन्होंने कहा कि कई वाहन मालिकों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे उन्होंने कोई अपराध किया हो, जबकि उन्होंने एक बार रोड टैक्स दिया होता है.
छिकारा ने कहा, "इन वाहन मालिकों ने पहले ही टैक्स दे दिया है और उन्हें कानूनी तौर पर पूरे देश में गाड़ी चलाने की इजाजत है. 12 महीने की लिमिट, सुविधा से ज्यादा दिक्कतें पैदा करती है. चूंकि VAHAN पोर्टल अब पूरे भारत में आम है, इसलिए गाड़ियों के एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने में ज्यादा लचीलापन होना चाहिए. BH सीरीज एक अच्छा विकल्प है, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं."
री-रजिस्ट्रेशन की जरूरत खत्म होनी चाहिए
ट्रांसपोर्टर्स का मानना है कि सुधार को एक कदम और आगे ले जाना चाहिए, जिसमें री-रजिस्ट्रेशन की जरूरत को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाना चाहिए.
ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, दिल्ली के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने कहा कि गाड़ियों को पूरे भारत में बिना किसी रोक-टोक के चलने की अनुमति होनी चाहिए, चाहे वे कहीं भी रजिस्टर्ड हों.
कपूर ने ईटीवी भारत से कहा, "सरकार को एक ऐसी नीति लानी चाहिए जिससे गाड़ियों को सभी राज्यों में इस्तेमाल किया जा सके और जगह बदलने के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत न पड़े. यह एक अच्छा सुधार होगा. ट्रक हर दिन पूरे देश में घूमते हैं. गाड़ियां पूरे भारत में घूमने के लिए होती हैं, न कि किसी एक राज्य तक सीमित रहने के लिए. अगर मेरे ऑफिस दिल्ली और उत्तराखंड में हैं, तो जाहिर है मेरी गाड़ी दोनों जगहों पर इस्तेमाल होगी."
एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ियों की आवाजाही को आसान बनाने के अलावा, मंत्रालय ने कानून में एक नया नियम जोड़ने का भी प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत राज्यों को छह महीने के अंदर फैसला सुनाने वाली अथॉरिटी नियुक्त करनी होंगी और जुर्माने पर अतिरिक्त ब्याज (compounding penalties) के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाना होगा.
यह बदलाव मोटर वाहन अधिनियम के तहत कई अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के बाद किया गया है, जिससे कार्यकारी अधिकारियों को कोर्ट के बजाय सजा तय करने की अनुमति मिल गई है.
अगर मंजूरी मिल जाती है, तो प्रस्तावित बदलावों से कागजी कार्रवाई कम होने, अनुपालन का बोझ कम होने और लाखों पेशेवरों और परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो काम के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं और अपनी गाड़ियां भी रखते हैं.
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