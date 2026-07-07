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गाड़ियों को बिना री-रजिस्ट्रेशन के पूरे भारत में चलने देना चाहिए, नए प्रस्ताव पर विशेषज्ञों की राय

नई दिल्ली: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उस समय को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है जिसके लिए कोई गाड़ी बिना री-रजिस्ट्रेशन के दूसरे राज्य में रह सकती है. यह समय अभी एक साल है, जिसे बढ़ाकर तीन साल करने का प्रस्ताव है.

यह प्रस्ताव, जो सरकार की "इज ऑफ लिविंग" (जीवनयापन में सुगमता) पहल के तहत मोटर वाहन अधिनियम में ड्राफ्ट संशोधन का हिस्सा है, पर पिछले हफ्ते एक अनौपचारिक मंत्रियों के समूह (iGoM) के सामने चर्चा हुई.

अभी, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 47 के मुताबिक, अगर गाड़ी के मालिक 12 महीने से ज्यादा दूसरे राज्य में रहते हैं, तो उन्हें अपनी गाड़ी का री-रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. अधिकारियों ने कहा कि इस बदलाव का उद्देश्य उन कर्मचारियों को फायदा पहुंचाना है जिनका नौकरी के दौरान ट्रांसफर होता रहता है, लंबे समय के काम पर लगे प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और दूसरे लोग जो दो या तीन साल बाद अपने गृह राज्य लौटने वाले हैं.

एक अधिकारी ने कहा, "किसी नए राज्य में गाड़ी का री-रजिस्ट्रेशन कराना और अपने राज्य में वापस आने के बाद उसे कैंसिल कराना लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता है."

उन्होंने आगे कहा कि यह कदम मौजूदा भारत (BH) सीरीज रजिस्ट्रेशन का समर्थन करेगा, जो पहले से ही पात्र गाड़ी मालिकों को बिना नए रजिस्ट्रेशन के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की इजाजत देता है.

हालांकि, उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ताओं (Consumer Rights Activist) का कहना है कि यह प्रस्ताव काफी नहीं है.

उपभोक्ता संरक्षण वकील बेजोन कुमार मिश्रा ने ईटीवी भारत को बताया कि असली मुद्दा गाड़ी मालिकों के सामने आने वाला दोहरा कराधान है.

प्रस्ताव का स्वागत

दिल्ली परिवहन विभाग के पूर्व डिप्टी कमिश्नर अनिल छिकारा ने इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि मौजूदा एक साल के नियम से कुछ समय के लिए दूसरी जगह जा रहे हजारों लोगों को बेवजह परेशानी हो रही है. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "वाहनों को तीन साल तक दूसरे राज्य में रहने की अनुमति देने का प्रस्ताव स्वागत योग्य कदम है. हजारों लोग सेवा, व्यवसाय या अस्थायी कार्यों के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं. कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने एक साल के बाद फिर से पंजीकरण पर जोर दिया है, ऐसा नहीं करने पर वाहन मालिकों को अक्सर चालान और लाखों रुपये के जुर्माने का सामना करना पड़ता है."

उन्होंने कहा कि कई वाहन मालिकों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे उन्होंने कोई अपराध किया हो, जबकि उन्होंने एक बार रोड टैक्स दिया होता है.