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बिहार के इस स्कूल को देखकर दुर्दशा शब्द भी 'शर्मा जाए...', हर साल उजड़ती है भविष्य संवारने वाली 'झोपड़ी'

नीजि फंड से करवाई मरम्मत: पूर्व प्रधानाध्यापिका चमचम कुमारी ने बताया की 2011 सितंबर से लेकर 21 जुलाई 2025 तक वे इस विद्यालय में प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत थीं. हर साल वे अपने निजी फंड से 30 से 35 हजार रुपये लगाकर वह स्कूल की मरम्मत कर विद्यालय को संचालित कर रही थीं. उन्होंने बताया कि नए प्रधानाध्यापक आ जाने के बाद 21 जुलाई 2025 को उन्होंने पदभार दे दिया है.

असुविधाओं की लंबी फेहरिस्त: असुविधाओं की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि क्या कहने. गर्मी के मौसम में बच्चे व शिक्षक दोनों ही गर्मी से परेशान होते रहते हैं. बरसात में छत टपकती है, जिससे पढ़ना-पढ़ाना दोनों में मुश्किल हो जाती है. पीने के पानी के लिए एक चापाकल है, मिड-डे-मील भी एक कक्षा के किसी कोने में बनता है. सबसे बड़ी समस्या शौचालय की है. स्कूल में कोई शौचालय नहीं है, जिस कारण बच्चों को विषम परिस्थितियों में घर की ओर दौड़ना पड़ता है.

झोपड़ीनुमा कमरों में पठन-पाठन: इस विद्यालय में दलित परिवारों के 60 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं. दो झोपड़ीनुमा कमरों में क्लास 1 से 5 तक के बच्चों का पठन-पाठन कराया जाता है. यहां पढ़ने वाले बच्चे इसी विद्यालय में पढ़ने को मजबूर हैं क्योंकि 3 किलोमीटर के आसपास और कोई विद्यालय भी नहीं है.

झोपड़ीनुमा शक्ल में खड़ा स्कूल : समाज के अंतिम पड़ाव पर खड़े परिवारों के बच्चों के लिए बना ये स्कूल शहर के बीचों-बीच झोपड़ीनुमा शक्ल में खड़ा है. देखने में भले ही किसी ऋषि-मुनि का आश्रम लग रहा हो, पर इसके भीतर की बदहाली आपको सभ्य समाज के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते चिंतित कर देगी. 2006 से संचालित यह है राजकीय प्राथमिक विद्यालय B.Ed कॉलेज विद्यालय.

समस्तीपुर : बिहार के समस्तीपुर से एक ऐसी खबर आई है, जिससे आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस सदी में विकास का पैमाना आखिर क्या है? क्योंकि जो समाज उसके बच्चों को समुचित और संगठनात्मक शिक्षा का मौका नहीं दे सकता क्या उस समाज को सही मायनों में विकसित कहा जा सकता हैं? दरअसल जिले में एक ऐसा सरकारी विद्यालय है जो हर साल उजड़ता है और हर साल फिर से बनता है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं.

"यहां दलित परिवार के बच्चे पढ़ाई करते हैं, बार-बार ये कहा जा रहा है कि दूसरे विद्यालय में इस विद्यालय को मर्ज किया जाएगा लेकिन यहां के ग्रामीण परेशान हैं कि मेरा बच्चा दूसरे जगह कैसे जाएगा. रास्ते में अगर कुछ हो गया तो उसकी जवाब देही कौन लेगा."- चमचम कुमारी, पूर्व प्राचार्या

पीने के पानी के लिए एक चापाकल (ETV Bharat)

पदभार ग्रहण करने पर दिखी झोपड़ी: शिक्षिका निकिता कुमारी अपना अनुभव साझा करती हुईं कहती है कि जब शिक्षा विभाग ने जब इस विद्यालय में पोस्टिंग का आदेश दिया तो उन्हें खुशी हुईं. उन्हें लगा कि शहर के बीचों-बीच स्कूल है, उन्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. वे कहतीं हैं 2023 में जब इस विद्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया झोपड़ी देखकर हैरान रह गई. शिक्षिका निकिता ने कहा कि भूमि के अभाव में भवन नहीं बन पाया है.

"अगर किसी शिक्षिका को शौचालय जाना पड़ता है तो आसपास के मकानों में सहारा लेना पड़ता है. जब खुद पढ़ाई कर रही थी तो मेरा सरकारी स्कूल बेहतर था. सभी संसाधन परिपूर्ण था. इस तरह का स्कूल नहीं देखा." - निकिता कुमारी, शिक्षिका

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आसपास कोई विद्यालय नहीं: इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के एक परिजन विकास कुमार ने बताया कि हम दलित परिवार से आते हैं और 3 किलोमीटर के आसपास कोई विद्यालय नहीं है शहर के बीचों-बीच या विद्यालय है जिसके कारण संसाधन कमी रहने के बावजूद भी बच्चों को इसी विद्यालय में पढ़ाने को मजबूर हैं.

"विभाग पहले कई बार इस विद्यालय को दूसरे विद्यालय में मर्ज किया लेकिन बच्चे वहां नहीं गए, जिसके कारण पुनः यहां विद्यालय को स्थापित किया गया." - विकास कुमार, परिजन

विद्यालय की हालत देखकर परेशान: विद्यालय के प्रधानाध्यापक विश्वजीत झा ने बताया कि 21 जुलाई 2025 को उन्हें इस विद्यालय में पदभार ग्रहण करने का आदेश मिला तो वह भी खुश थे कि शहर के बीचों बीच प्रधानाध्यापक के पद पर उन्हें सरकारी विद्यालय मिला है. जब वह इस विद्यालय में आए तो विद्यालय की हालत देखकर वह परेशान हो गए.

जिला शिक्षा पदाधिकारी की नजर नहीं पड़ी: प्रधानाध्यापक के मुताबिक ये सरकारी विद्यालय शिक्षा विभाग कार्यालय के पास ही हैं. रोज जिला शिक्षा पदाधिकारी इसी रास्ते से होकर आते-जाते हैं लेकिन उनकी नजर इस विद्यालय के तरफ आज तक नहीं पड़ी है. कार्यालय के पास होकर भी ये विद्यालय अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है.

स्कूल की खस्ताहाल अवस्था (ETV Bharat)

विद्यालय मर्ज करने का निर्देश जारी: इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रितेश कुमार से मोबाइल पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस विद्यालय के बारे में उन्हें जानकारी है. उन्होंने बताया कि इस विद्यालय को उत्क्रमित मध्य विद्यालय मूसापुर में मर्ज करने का निर्देश जारी किया गया है.यह भूमि B.Ed कॉलेज की है, लेकिन पहले से जमीन के कुछ हिस्से में झोपड़ी बनाकर इस विद्यालय को संचालित किया जा रहा है.

"यहां जमीन का अभाव है जमीन नहीं रहने के कारण यह विद्यालय झोपड़ी में संचालित हो रहा है जल्द ही इस विद्यालय को उत्क्रमित विद्यालय मूसापुर में मर्ज कर दिया जाएगा."- रितेश कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी



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