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अब बार-बार नहीं बनवाना होगा PUC: BS-6 गाड़ियों के लिए सरकार ने बदले नियम, जानें पूरा डिटेल

BS-6 गाड़ियों के लिए सरकार ने बदले नियम ( प्रतीकात्मक फोटो-IANS )

नई दिल्ली : सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) की वैधता अवधि को संशोधित कर दिया है. इस वजह से बीएस-6 मानक वाले नए वाहनों को प्रमाणपत्र नवीनीकरण के लिए पहले की अपेक्षा अधिक समय मिलेगा, वहीं पुराने वाहनों के लिए कम समय अवधि वाली वैधता बरकरार रखी गई है.

इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 13 नवंबर को अधिसूचित नए नियमों के अनुसार, छह साल तक पुराने बीएस-6 मानक वाले निजी वाहनों को हर तीन साल में पीयूसी प्रमाणपत्र बनवाना होगा. इसके अलावा छह साल से अधिक और 10 साल तक पुराने वाहनों के लिए सालाना नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा.

वहीं, दस साल से अधिक पुराने बीएस-6 मानक वाले प्राइवेट वाहनों के प्रमाणपत्र का नवीनीकरण हर छह महीने में कराना होगा. संशोधित किए गए नियमों के तहत बीएस-6 मानक वाले कामर्शियल वाहनों के लिए भी प्रमाणपत्र की वैधता अवधि बढ़ाई गई है. इससे छह साल तक पुराने वाहनों को हर दो साल में प्रमाणपत्र का नवीनीकरण कराना होगा, वहीं छह साल से अधिक और 10 साल तक पुराने वाहनों के लिए हर साल नवीनीकरण आवश्यक होगा. इसके अलावा, दस साल से अधिक पुराने कामर्शियल वाहनों के लिए हर छह महीने में प्रमाणपत्र का नवीनीकरण कराने की व्यवस्था पूर्व की भांति जारी रहेगी. साथ ही बीएस-1, बीएस-2 और बीएस-3 उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों के लिए पीयूसी प्रमाणपत्र तीन महीने तक ही वैध होगा, जबकि बीएस-4 मानक वाले वाहनों के लिए इसकी वैधता अवधि छह महीने होगी.