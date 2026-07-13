मेटा के 'बाल शोषण विज्ञापन' पर जवाब की समीक्षा कर रही सरकार, जांच के बाद होगी उचित कार्रवाई: आईटी सचिव
मेटा ने इंस्टाग्राम पर बाल शोषण सामग्री विज्ञापनों पर सरकारी नोटिस का जवाब दिया; आईटी मंत्रालय जांच के बाद उचित कार्रवाई करेगा.
Published : July 13, 2026 at 3:03 PM IST
नई दिल्ली: इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) से जुड़े विज्ञापनों के गंभीर मामले में केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव एस. कृष्णन ने सोमवार को बताया कि इस मुद्दे पर सोशल मीडिया दिग्गज मेटा का आधिकारिक जवाब सरकार को मिल चुका है. मंत्रालय वर्तमान में इस जवाब की गहन समीक्षा कर रहा है, जिसके बाद कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी.
सरकार का कड़ा रुख और नोटिस
यह विवाद तब सामने आया जब इंस्टाग्राम पर सशुल्क (Paid) विज्ञापनों के जरिए बाल यौन शोषण सामग्री को बढ़ावा देने का खुलासा हुआ. केंद्रीय आईटी मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मेटा को एक सख्त नोटिस जारी किया था. सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसे सभी आपत्तिजनक विज्ञापनों और सामग्रियों को तुरंत हटाने का निर्देश दिया था. साथ ही, कंपनी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक निश्चित समयसीमा का अल्टीमेटम दिया गया था.
अंतिम तिथि पर मिला मेटा का जवाब
आईटी सचिव एस. कृष्णन ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, "बाल यौन शोषण सामग्री के संबंध में हमने मेटा को नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब हमें शनिवार को मिल गया है. यह जवाब देने की अंतिम तारीख थी. फिलहाल मंत्रालय इस उत्तर की बारीकी से जांच कर रहा है, और इसके आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी."
मेटा की सफाई और तकनीकी सुरक्षा का दावा
सरकारी नोटिस और चौतरफा आलोचनाओं के बाद मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म पर उठाए गए कदमों की जानकारी साझा की है. कंपनी ने दावा किया है कि वह युवाओं की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है. मेटा ने बताया कि उसने आपत्तिजनक सामग्री की पहचान के लिए उन्नत कृत्रिम मेधा (AI) प्रणालियों को तैनात किया है. इसके अलावा, विज्ञापन समीक्षा प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए तकनीक और संसाधनों में निवेश बढ़ाया जा रहा है.
सख्त कार्रवाई की तैयारी में सरकार
भारतीय आईटी अधिनियम के तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बाल शोषण सामग्री का प्रसार एक गंभीर और दंडनीय अपराध है. चूंकि यह मामला सीधे तौर पर सशुल्क विज्ञापनों से जुड़ा है, इसलिए सरकार इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या कंपनी ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी की. जांच के निष्कर्षों के आधार पर सरकार सोशल मीडिया नियमों को और कड़ा कर सकती है.
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