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सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों का दो घंटे में होगा पर्दाफाश, सरकारी विभागों की 'क्विक रिस्पांस टीम' ऐसे करेगी काम

नई दिल्लीः सोशल मीडिया पर भ्रामक या फर्जी खबरों पर लगाम लगाने के लिए सरकारी विभाग 'क्विक रिस्पांस टीमें' (QRT - त्वरित प्रतिक्रिया दल) बना रहे हैं. एक अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों से सकारात्मक तरीके से जुड़ने की बहुत जरूरत है. इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि अफवाहों, गलत जानकारियों, फर्जी खबरों और भ्रामक पोस्टों का समय पर और तुरंत जवाब दिया जाए.

इसका मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया पर सरकारी विभागों के कामकाज और भूमिका से जुड़े मामलों पर कड़ी नजर रखना है. साथ ही, ऐसी फर्जी या भ्रामक खबरों की तुरंत जांच करना, आपस में तालमेल बिठाना और उनका फौरन जवाब देना है. इन टीमों के कामकाज और जिम्मेदारियों में सोशल मीडिया पर आने वाली फर्जी या भ्रामक खबरों का तुरंत जवाब देना शामिल है.

बिजली, कृषि और वाणिज्य जैसे विभागों ने पहले ही अपनी 'क्विक रिस्पांस टीमें' (QRTs) बना ली हैं. अधिकारी ने बताया कि सही मायने में, ऐसी खबरों पर ध्यान जाने के दो घंटे के भीतर मंत्रालयों की तरफ से जवाब चला जाना चाहिए. उन्होंने यह भी जोड़ा कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर नजर रखने का काम संबंधित मंत्रालयों की सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया टीमें करेंगी.

इसके लिए उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) की 'न्यू मीडिया विंग' से भी ज़रूरी इनपुट और मदद मिलेगी. ये सोशल मीडिया टीमें नियमित रूप से अपने मंत्रालय या विभाग से जुड़ी खबरों पर नजर रखेंगी, जिसमें उनकी नीतियां, योजनाएं, कार्यक्रम, फैसले और आधिकारिक घोषणाएं शामिल हैं.