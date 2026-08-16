सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों का दो घंटे में होगा पर्दाफाश, सरकारी विभागों की 'क्विक रिस्पांस टीम' ऐसे करेगी काम
सोशल मीडिया पर भ्रामक और फर्जी खबरों को रोकने के लिए सरकार ने 'क्विक रिस्पांस टीम' (QRT) बनाने की तैयारी कर रही है.
Published : August 16, 2026 at 2:43 PM IST|
Updated : August 16, 2026 at 2:55 PM IST
नई दिल्लीः सोशल मीडिया पर भ्रामक या फर्जी खबरों पर लगाम लगाने के लिए सरकारी विभाग 'क्विक रिस्पांस टीमें' (QRT - त्वरित प्रतिक्रिया दल) बना रहे हैं. एक अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों से सकारात्मक तरीके से जुड़ने की बहुत जरूरत है. इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि अफवाहों, गलत जानकारियों, फर्जी खबरों और भ्रामक पोस्टों का समय पर और तुरंत जवाब दिया जाए.
इसका मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया पर सरकारी विभागों के कामकाज और भूमिका से जुड़े मामलों पर कड़ी नजर रखना है. साथ ही, ऐसी फर्जी या भ्रामक खबरों की तुरंत जांच करना, आपस में तालमेल बिठाना और उनका फौरन जवाब देना है. इन टीमों के कामकाज और जिम्मेदारियों में सोशल मीडिया पर आने वाली फर्जी या भ्रामक खबरों का तुरंत जवाब देना शामिल है.
बिजली, कृषि और वाणिज्य जैसे विभागों ने पहले ही अपनी 'क्विक रिस्पांस टीमें' (QRTs) बना ली हैं. अधिकारी ने बताया कि सही मायने में, ऐसी खबरों पर ध्यान जाने के दो घंटे के भीतर मंत्रालयों की तरफ से जवाब चला जाना चाहिए. उन्होंने यह भी जोड़ा कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर नजर रखने का काम संबंधित मंत्रालयों की सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया टीमें करेंगी.
इसके लिए उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) की 'न्यू मीडिया विंग' से भी ज़रूरी इनपुट और मदद मिलेगी. ये सोशल मीडिया टीमें नियमित रूप से अपने मंत्रालय या विभाग से जुड़ी खबरों पर नजर रखेंगी, जिसमें उनकी नीतियां, योजनाएं, कार्यक्रम, फैसले और आधिकारिक घोषणाएं शामिल हैं.
अधिकारी ने बताया कि कोई भी ऐसी खबर या कंटेंट जो फर्जी, भ्रामक, तथ्यों के लिहाज से गलत, तोड़-मरोड़ कर पेश की गई, संदर्भ से बाहर या जनता के बीच भ्रम फैलाने वाली लगे, उसे तुरंत 'क्विक रिस्पांस टीमों' के ध्यान में लाया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि ये टीमें ऐसी जानकारियों की सच्चाई जांचेंगी और वास्तविक व सही तथ्य सामने रखेंगी. ये टीमें पत्र सूचना कार्यालय (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट के साथ मिलकर भी काम करेंगी.
एक अन्य अधिकारी ने बताया कि जिन मामलों के बहुत तेजी से वायरल होने की संभावना हो, जो बड़े जनहित से जुड़े हों, संवेदनशील नीतिगत मामले हों, जिनसे जनता को नुकसान पहुंचने का खतरा हो, जिसके कानूनी नतीजे हो सकते हों या फिर जो किसी सोची-समझी अफवाह और मंत्रालयों के आपसी विवाद से जुड़े हों-उन्हें तुरंत संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के पास भेजा जाएगा.
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