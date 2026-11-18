आयुष्मान भारत: सरकारी अस्पतालों के लिए 23 से बढ़कर 112 होंगे इलाज पैकेज
आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित इलाज पैकेज 23 से बढ़ाकर 112 होंगे, जिससे ग्रामीण मरीजों को लाभ मिलेगा.
Published : November 18, 2026 at 2:38 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ के तहत जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हेल्थ बेनिफिट पैकेज की संख्या को मौजूदा 23 से बढ़ाकर 112 करने की तैयारी कर रहा है. इस फैसले का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले मरीजों को उनके घर के नजदीक ही बेहतर इलाज उपलब्ध कराना और सरकारी स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाना है.
किन बीमारियों और सर्जरी को किया गया शामिल?
एनएचए के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, इस विस्तार में 89 नए पैकेज जोड़े जा रहे हैं. इनमें ऐसी सामान्य बीमारियां और रूटीन सर्जरी शामिल हैं, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) और उप-मंडलीय अस्पतालों (SDH) में मौजूद संसाधनों और डॉक्टरों के जरिए आसानी से किया जा सकता है.
प्रस्तावित सूची में गंभीर एनीमिया, तेज ब्लड प्रेशर, ब्रोंकाइटिस, डायरिया, पेचिश, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किडनी में दर्द, तेज बुखार और डायबिटीज से जुड़ी कुछ जटिलताओं का इलाज शामिल है. इसके अलावा हिस्टेरेक्टॉमी, बायोप्सी, हाइड्रोसील, बवासीर, सिस्ट और लिपोमा जैसी सर्जरी के साथ-साथ डायबिटिक रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा की जांच को भी इसमें जगह दी गई है.
मरीजों और सरकारी अस्पतालों को होगा दोहरा फायदा
अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से दो बड़े लक्ष्य हासिल होंगे. पहला, मरीजों को सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए बड़े शहरों के प्राइवेट अस्पतालों की ओर नहीं भागना पड़ेगा. इससे ग्रामीण परिवारों का आने-जाने का खर्च, दिहाड़ी का नुकसान और परेशानी बचेगी.
दूसरा बड़ा फायदा सरकारी अस्पतालों को आर्थिक रूप से मिलेगा. आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र मरीजों का कैशलेस इलाज करने पर सरकारी अस्पतालों को सरकार की ओर से प्रतिपूर्ति राशि मिलती है. जब सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ेगी, तो उन्हें मिलने वाला फंड भी बढ़ेगा. अस्पताल इस राशि का इस्तेमाल नई मशीनें खरीदने, दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाने, बुनियादी ढांचे को सुधारने और अतिरिक्त मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करने में कर सकेंगे. इससे सरकारी अस्पतालों की सेवाएं और बेहतर होंगी.
1 दिसंबर 2026 से लागू करने की तैयारी
गौरतलब है कि साल 2019 से अब तक आयुष्मान भारत के तहत प्रसूति, स्त्री रोग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े केवल 23 पैकेज ही सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित थे. इस दायरे को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने के लिए एनएचए ने 13 अक्टूबर 2026 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर सभी राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों से सुझाव मांगे हैं.
राज्यों को 25 नवंबर 2026 तक अपनी राय भेजनी है, जिसके बाद 1 दिसंबर 2026 से इस नए ढांचे को लागू करने का प्रस्ताव है. हालांकि, राज्यों को यह छूट भी दी गई है कि यदि किसी इलाके में डॉक्टरों या जरूरी सुविधाओं की कमी है, तो वे अपनी राज्य सरकार की मंजूरी से आरक्षित पैकेजों की संख्या में बदलाव कर सकते हैं.
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