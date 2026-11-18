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आयुष्मान भारत: सरकारी अस्पतालों के लिए 23 से बढ़कर 112 होंगे इलाज पैकेज

आयुष्मान भारत योजना के विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं पर मंथन करते अधिकारी ( ani )

नई दिल्ली: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ के तहत जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हेल्थ बेनिफिट पैकेज की संख्या को मौजूदा 23 से बढ़ाकर 112 करने की तैयारी कर रहा है. इस फैसले का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले मरीजों को उनके घर के नजदीक ही बेहतर इलाज उपलब्ध कराना और सरकारी स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाना है.

किन बीमारियों और सर्जरी को किया गया शामिल?

एनएचए के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, इस विस्तार में 89 नए पैकेज जोड़े जा रहे हैं. इनमें ऐसी सामान्य बीमारियां और रूटीन सर्जरी शामिल हैं, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) और उप-मंडलीय अस्पतालों (SDH) में मौजूद संसाधनों और डॉक्टरों के जरिए आसानी से किया जा सकता है.

प्रस्तावित सूची में गंभीर एनीमिया, तेज ब्लड प्रेशर, ब्रोंकाइटिस, डायरिया, पेचिश, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किडनी में दर्द, तेज बुखार और डायबिटीज से जुड़ी कुछ जटिलताओं का इलाज शामिल है. इसके अलावा हिस्टेरेक्टॉमी, बायोप्सी, हाइड्रोसील, बवासीर, सिस्ट और लिपोमा जैसी सर्जरी के साथ-साथ डायबिटिक रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा की जांच को भी इसमें जगह दी गई है. मरीजों और सरकारी अस्पतालों को होगा दोहरा फायदा

अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से दो बड़े लक्ष्य हासिल होंगे. पहला, मरीजों को सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए बड़े शहरों के प्राइवेट अस्पतालों की ओर नहीं भागना पड़ेगा. इससे ग्रामीण परिवारों का आने-जाने का खर्च, दिहाड़ी का नुकसान और परेशानी बचेगी.