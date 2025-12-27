ETV Bharat / bharat

100 टीबी मरीजों को पश्चिम बंगाल में लिया गोद, मुफ़्त में मिलेगा पौष्टिक खाना और दवा

जरूरी न्यूट्रिशन की कमी को देखते हुए, जिला हेल्थ डिपार्टमेंट ने 'निक्षय मित्र प्रोजेक्ट' के तहत TB मरीजों को गोद लेने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए डेबरा ब्लॉक में एक प्रोग्राम शुरू किया. यह हर TB मरीज को दवाएं खरीदने के लिए 6 महीने तक दो किश्तों में 6,000 रुपये का अलाउंस पक्का करता है.

खास बात यह है कि अभी वेस्ट मेदिनीपुर में 2,600 TB मरीजों का इलाज चल रहा है, और उनमें से ज़्यादातर गरीबी रेखा से नीचे हैं. सरकारी अस्पतालों से मुफ़्त दवा मिलने के बावजूद, पौष्टिक और संतुलित खाने की कमी उनके जल्दी ठीक होने में रुकावट बन रही है.

पश्चिम मेदिनीपुर (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल में पश्चिम मेदिनीपुर जिला स्वास्थ्य विभाग और डेबरा ब्लॉक प्रशासन की मदद से, स्वास्थ्य अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, डॉक्टरों और स्कूल टीचरों ने प्रधानमंत्री अभियान के तहत ट्यूबरक्लोसिस (TB) से पीड़ित लगभग 100 मरीजों को गोद लिया है. इसके तहत मरीजों को मुफ़्त पौष्टिक खाना और दवा दी जाएगी.

सरकारी अधिकारी, टीचर, डॉक्टर और आम नागरिक भी निक्षय मित्र बन जाएंगे, जब वे ऐसे मरीजों को गोद लेंगे और उनके खाने और दवा का खर्च उठाएंगे. जिला हेल्थ ऑफिसर सौम्यशंकर सारंगी और जिला TB ऑफिसर अभिजीत बिस्वास निक्षय मित्र बनने वाले पहले लोगों में से थे.

सारंगी ने कहा, "यह सच में एक इंसानियत वाली पहल है. हमारा 'निक्षय मित्र' नाम का एक प्रोजेक्ट है, जहां TB के मरीजों को गोद लिया जा सकता है. इस दिन, कई लोगों ने लगभग 100 TB के मरीजों को गोद लिया, जो जिले के लिए अच्छी खबर है. हम चाहते हैं कि जिले से ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने के लिए हर कोई इस तरह आगे आए."

इन दोनों से प्रेरित होकर, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ (BMOH) सुचिस्मिता मंडल ने चार TB के मरीजों को गोद लिया. BDO प्रियब्रत रारही ने दो मरीजों को गोद लिया, उनकी पत्नी काबेरी रारही ने दो मरीजों को गोद लिया, जॉइंट BDO देबाशीष बिस्वास ने दो मरीजों को गोद लिया. डेबरा पुलिस स्टेशन के IC, SI और ASI ने दो-दो मरीजों को गोद लिया, और डेबरा पंचायत समिति के हेड और डिप्टी हेड और कई ग्राम पंचायत मेंबरों ने एक, दो या उससे ज़्यादा मरीज़ों को गोद लिया.

मंडल ने कहा, "हमारे CMOH ने हमें अपने प्रोफेशनल कामों के साथ-साथ समाज में अलग तरह से योगदान देने के लिए इस नेक काम के लिए आगे आने के लिए प्रेरित किया." खास बात यह है कि डेबरा के कई स्कूलों के टीचरों ने भी एक या दो टीबी मरीजों के लिए मुफ़्त दवा और पौष्टिक खाने की जिम्मेदारी ली है. राहरी ने कहा, "टीचर भी इस पहल में आगे आए हैं. लगभग 60 टीचरों ने एक-एक मरीज को गोद लिया है."