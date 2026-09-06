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सरकार को महाराष्ट्र के छात्रों की आवाज सुननी चाहिए, नहीं तो 'छात्रों की गूंज' और तेज होगी: राहुल गांधी

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नई दिल्ली के इंदिरा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया (फाइल फोटो) ( IANS )

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि हजारों छात्र महाराष्ट्र की सड़कों पर विरोध कर रहे हैं क्योंकि पूरे सिस्टम पर से उनका भरोसा टूट गया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को उनकी आवाज सुननी चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो, 'छात्रों की गूंज' और तेज होगी. राहुल गांधी ने कहा कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हर छात्र बीजेपी शासन से 'परेशान' है. लोकसभा में विपक्ष के नेता ने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा, 'महाराष्ट्र में हजारों छात्र सड़कों पर हैं, शांति से विरोध कर रहे हैं - इसका कारण सिर्फ एक परीक्षा या भर्ती नहीं है, बल्कि एक भरोसा है जो पूरे सिस्टम से टूट गया है.' राहुल गांधी ने कहा, 'चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हर स्टूडेंट बीजेपी सरकार से परेशान है. पेपर लीक, रुकी हुई भर्तियां, पढ़ाई का बहुत ज़्यादा खर्च, हॉस्टल में अमानवीय हालात, जहर जैसा खाना, डीबीटी में धोखाधड़ी.' उन्होंने कहा, 'और अब, उन्होंने एमपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था पर कब्जा कर लिया है और उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी है.'