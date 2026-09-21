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AI और आधुनिक उपकरणों से इलाज कराना होगा अब और सेफ! केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

सरकार ने दवाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए NFI का 7वां संस्करण, बायोविजिलेंस प्रोग्राम लॉन्च किए. ( PIB )

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने अस्पतालों में मेडिकल डिवाइस की सुरक्षा की निगरानी के लिए व्यवस्थित और सक्रिय सिस्टम बनाने को कहा है. इसके लिए जारी नए गाइडेंस डॉक्यूमेंट में हेल्थकेयर सेंटर्स से कहा गया है कि वे जरूरी डिवाइस की नियमित रूप से निगरानी करें. हर विभाग में नोडल अधिकारी नियुक्त करें और किसी भी घटना, खराबी, बाल-बाल बचे हादसों या बुरे असर की तुरंत रिपोर्ट करें.

सोमवार को नई दिल्ली में "भारत में अस्पतालों के लिए मेडिकल डिवाइस से जुड़ी घटनाओं/बुरे असर की सुरक्षा निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए गाइडेंस डॉक्यूमेंट- मैटेरियोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ़ इंडिया (MvPI), 2026" जारी किया गया. इसका मकसद मेडिकल टेक्नोलॉजी (जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर से चलने वाले डिवाइस भी शामिल हैं) के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल के बीच मेडिकल डिवाइस की पोस्ट-मार्केट निगरानी को मजबूत करना है.

इंडियन फार्माकोपिया कमीशन (IPC) ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन (WHO) इंडिया और दूसरे सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर यह डॉक्यूमेंट तैयार किया है. यह डॉक्यूमेंट अस्पतालों और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को मेडिकल डिवाइस से जुड़ी सुरक्षा संबंधी संभावित चिंताओं की पहचान करने, उनका रिकॉर्ड रखने, उनका आकलन करने और उनकी रिपोर्ट करने के लिए एक रूपरेखा देता है.

आईपीसी के सचिव एवं वैज्ञानिक निदेशक डॉ. वी. कलैसेल्वन ने कहा- "मेडिकल उपकरणों से जुड़ी संदिग्ध घटनाओं और उनके दुष्प्रभावों की लगातार निगरानी और समय पर रिपोर्टिंग करने की बहुत जरूरत है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस और सॉफ्टवेयर से चलने वाली मेडिकल तकनीकों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है."



हाई-रिस्क उपकरणों की सक्रिय निगरानी

यह दिशा-निर्देश उन क्रिटिकल और जीवन रक्षक मेडिकल उपकरणों की सक्रिय निगरानी पर विशेष जोर देता है, जिनका उपयोग गहन देखभाल (ICU), कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, ऑन्कोलॉजी (कैंसर) और आपातकालीन देखभाल जैसे हाई-रिस्क वाले क्लीनिकल क्षेत्रों में किया जाता है.

अस्पतालों को एक व्यवस्थित निगरानी तंत्र स्थापित करने की सलाह दी गई है, जिसमें उपकरणों के प्रदर्शन, उनके दुष्प्रभावों, खराबी, शिकायतों और बाल-बाल बची दुर्घटनाओं को शामिल किया जाए.

दस्तावेज के अनुसार, इस तरह की निगरानी से किसी गड़बड़ी के शुरुआती संकेतों का पता लगाने, उसके मूल कारण का विश्लेषण करने और सुधारात्मक व निवारक कार्रवाई करने में आसानी हो सकती है.

इस प्रस्तावित प्रणाली के तहत, अस्पताल उपकरणों के उपयोग और उनके जोखिम के स्तर के आधार पर, चिन्हित किए गए महत्वपूर्ण मेडिकल उपकरणों की सूची की साप्ताहिक या मासिक आधार पर नियमित निगरानी करेंगे.

इस श्रेणी में आमतौर पर वे उपकरण शामिल होते हैं जो शरीर के भीतर प्रत्यारोपित (इम्प्लांटेबल) किए जाते हैं, जीवन रक्षक होते हैं, या फिर ऐसे उपकरण होते हैं जिनमें खराबी आने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं.

दिशानिर्देशों के अनुसार, सक्रिय निगरानी के तहत आने वाले इन उपकरणों की सूची को संबंधित क्लीनिकल विभागों में प्रमुखता से प्रदर्शित भी किया जाना है, जिनमें गहन देखभाल इकाइयां (ICU), ऑपरेशन थिएटर (OT), कैथीटेराइजेशन लेबोरेट्रीज (कैथ लैब) और स्पेशलिटी वार्ड शामिल हैं.



निगरानी की देखरेख के लिए नोडल अधिकारी

यह दिशा-निर्देश सक्रिय निगरानी करने वाले प्रत्येक विभाग में एक नामित नोडल व्यक्ति नियुक्त करने का आह्वान करता है. इसमें कहा गया है, "नोडल अधिकारी उपकरणों के प्रदर्शन की नियमित निगरानी करने, स्वास्थ्य कर्मियों को संभावित जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाने और किसी भी घटना या दुष्प्रभाव की समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा."

दस्तावेज में विशेष रूप से यह आवश्यक किया गया है कि निगरानी में शामिल उपकरणों से जुड़ी किसी भी प्रतिकूल घटना, दुर्घटना, बाल-बाल बची गड़बड़ी या खराबी की रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर आईपीसी के 'नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर-MvPI' को तुरंत दी जाए. अस्पतालों से उन उपकरणों पर भी अधिक ध्यान देने को कहा गया है जिनके लिए आईपीसी ने एमवीपीआई के तहत सुरक्षा अलर्ट या एडवाइजरी जारी की है.

पहचान से लेकर नियामक कार्रवाई तक

आईपीसी (IPC) स्थित नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर-MvPI (NCC-MvPI) संभावित सुरक्षा संकेतों और उपकरणों से जुड़े नए जोखिमों की पहचान करने के लिए रिपोर्ट की गई 'मेडिकल डिवाइस एडवर्स इवेंट्स' का विश्लेषण करना जारी रखेगा.

दिशानिर्देश में कहा गया है कि संदिग्ध संकेतों का एक व्यवस्थित वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाएगा, जो उपलब्ध क्लीनिकल और उपकरण-संबंधी जानकारी, रिपोर्ट की गई घटनाओं की निरंतरता, आवृत्ति, गंभीरता और किसी उपकरण व प्रतिकूल घटना के बीच संभावित संबंध पर आधारित होगा.

इसमें कहा गया है, कि संभावित संकेतों की बाद में आईपीसी में आंतरिक वैज्ञानिक समीक्षा बैठकों और विषय विशेषज्ञों, मेडिकल डिवाइस एक्सपर्ट्स, डॉक्टरों, जांचकर्ताओं व नियामक प्रतिनिधियों के साथ परामर्श के माध्यम से जांच की जा सकती है.

इस बहुविषयक मूल्यांकन का उद्देश्य संकेतों के मूल्यांकन को मजबूत करना और जहां भी आवश्यक हो, गड़बड़ी के मूल कारण का विश्लेषण करने की सुविधा प्रदान करना है.

दिशानिर्देशों में सुझाव दिया गया है, "जहां उपलब्ध क्लीनिकल, तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्य किसी उपकरण और उसके दुष्प्रभाव के बीच एक संभावित संबंध स्थापित करते हैं या ऐसा होने का पुख्ता संकेत देते हैं, वहां एनसीसी-एमवीपीआई उचित नियामक कार्रवाई पर विचार करने के लिए अपना मूल्यांकन और सिफारिशें केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) को भेज सकता है."

इस तरह की कार्रवाई में आगे की जांच करना, निर्माताओं या अन्य हितधारकों से तकनीकी जानकारी मांगना, सुरक्षा निर्देश या अलर्ट जारी करना, सुधारात्मक या निवारक उपाय करना, बाजार में आने के बाद की निगरानी को बढ़ाना, या उत्पाद को बाजार से वापस लेना शामिल हो सकता है.