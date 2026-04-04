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चीनी CCTV के मामले में नागरिकों की सुरक्षा जोखिम में डाल रही है मोदी सरकार: राहुल

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार 'अपनी नाकामियों को छिपाने' और जरूरी जगहों पर लगे चीनी कैमरों के जरिए विदेशी निगरानी की सच्चाई को छिपाने की कोशिश करके हर भारतीय की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है.

उन्होंने फेसबुक पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा, 'यह भारत को अंधेरे में रखने की एक सोची-समझी साजिश है.' गांधी ने कहा कि सरकार ने हाल ही में चीनी सीसीटीवी कैमरों के पब्लिक इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है. उन्होंने कहा, 'फिर भी सरकारी इमारतों के अंदर चीनी कैमरे लगे हुए हैं.

बैन किए गए चीनी ऐप्स बदले हुए नामों से फिर से सामने आ रहे हैं. विदेशी एआई प्लेटफॉर्म सेंसिटिव डेटा प्रोसेस कर रहे हैं और सरकार के पास इस बारे में कहने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है. लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि उन्होंने ये सवाल संसद में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय से पूछे थे. उन्होंने दावा किया, 'जवाब में बहुत सारी बातें थीं, लेकिन पूछे गए खास सवालों के कोई जवाब नहीं दिए गए.'

हमारे कैमरे किन देशों से आए हैं? उनमें से कितने सिक्योरिटी के नजरिए से सर्टिफाइड हैं? कौन से विदेशी एआई प्लेटफॉर्म सरकारी डेटा प्रोसेस कर रहे हैं? कौन से बैन किए गए ऐप बदले हुए नामों से चल रहे हैं? गांधी ने कहा, 'मिनिस्ट्री के जवाब में कोई आंकड़े नहीं थे, कोई जवाब नहीं था. यहां तक ​​कि एक भी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं था.'

कांग्रेस नेता ने कहा कि यह मानने के पांच साल बाद कि सरकार द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दस लाख चीनी कैमरे डेटा ट्रांसफर को लेकर रिस्क पैदा करते हैं. सरकार अभी भी यह बताने में नाकाम रही है कि आज हमारी निगरानी करने वाले कैमरे सुरक्षित हैं या नहीं.

गांधी ने कहा, 'अपनी नाकामियों को छिपाने और विदेशी निगरानी की सच्चाई को छिपाने की कोशिश करके, मोदी सरकार हर एक नागरिक की सिक्योरिटी को खतरे में डाल रही है.' गांधी ने 25 मार्च को लोकसभा में एक अतारांकित सवाल पूछा था और इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने जवाब दिया कि भारत सरकार डिजिटल टेक्नोलॉजी से होने वाले साइबर सिक्योरिटी रिस्क के बारे में जागरूक है. प्रसाद ने कहा कि पिछले 12 सालों में भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कई कोशिशें की गई हैं, जिनकी जानकारी नीचे दी गई है.