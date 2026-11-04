सरकार का बड़ा फैसला, 'अग्निवीरों' का कार्यकाल बढ़ाकर 6 साल किया
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने बताया कि दो साल के सेवा विस्तार के बाद उन्हें आर्म्ड फोर्सेज में भर्ती किया जाएगा.
Published : November 4, 2026 at 3:04 PM IST
नई दिल्ली: भारत सरकार ने चार साल की सेवा पूरी कर चुके 'अग्निवीरों' के हक में बड़ा फैसला लिया है. 75 प्रतिशत 'अग्निवीरों' को दो साल का सेवा विस्तार दिया गया है. इस साल सेना से बाहर होने वाले 75 प्रतिशत अग्निवीर अब दो साल और सेवा कर सकेंगे.
इस फैसले की जानकारी देते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा, "आज भारतीय रक्षा बलों और हमारे 'अग्निवीरों' के लिए बहुत अहम दिन है. कैबिनेट ने सभी अग्निवीरों के लिए इंडियन डिफेंस फोर्सेज में शामिल होने का रास्ता बनाया है. जैसा कि आप जानते हैं, 'अग्निपथ' स्कीम 14 जून, 2022 को शुरू की गई थी. उस समय, यह कहा गया था कि अग्निवीरों का लगातार परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा और स्कीम की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी.
उन्होंने कहा कि अग्निवीरों का पहला बैच अब अपने चार साल के कार्यकाल के पूरा होने वाला है. इन चार वर्षों में किए गए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के आधार पर, हमें उनके प्रदर्शन के बारे में बहुत सकारात्मक फीडबैक मिला है. जैसा कि आप जानते हैं, 25% अग्निवीरों को मेरिट के आधार पर नियमित फोर्सेज में भर्ती किया जाना है. पहले, यह नियम था कि 75% अग्निवीर अनुशासित और मोटिवेटेड युवाओं के रूप में समाज में वापस आएंगे. हालांकि, इस अपडेटेड स्कीम के तहत, बचे हुए 75% अग्निवीरों को अब दो साल का अतिरिक्त एंगेजमेंट पीरियड दिया जाएगा. इस दो साल के समय के पूरा होने पर, जो भी लोग तैयार होंगे, उन्हें आर्म्ड फोर्सेज में भर्ती किया जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन क्राइटेरिया के आधार पर होगा. ये इस स्कीम के चार मुख्य पहलू हैं."
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