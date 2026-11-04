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सरकार का बड़ा फैसला, 'अग्निवीरों' का कार्यकाल बढ़ाकर 6 साल किया

प्रतीकात्मक तस्वीर ( File/ ANI )

नई दिल्ली: भारत सरकार ने चार साल की सेवा पूरी कर चुके 'अग्निवीरों' के हक में बड़ा फैसला लिया है. 75 प्रतिशत 'अग्निवीरों' को दो साल का सेवा विस्तार दिया गया है. इस साल सेना से बाहर होने वाले 75 प्रतिशत अग्निवीर अब दो साल और सेवा कर सकेंगे.