सरकार ने घरों में बिना रुकावट LPG आपूर्ति का भरोसा दिया, कहा- पैनिक बुकिंग की कोई जरूरत नहीं
एलपीजी की सप्लाई को लेकर सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है. पढ़िए पूरी खबर...
Published : March 13, 2026 at 5:41 PM IST
नई दिल्ली : पश्चिम एशिया संकट से ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने के बीच सरकार ने शुक्रवार को कहा कि घरों के लिए एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है और गैस सिलेंडर के लिए घबराहट में बुकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है.
मीडिया को जानकारी देते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी उत्पादन में पांच मार्च की तुलना में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई, घरों में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई.
#WATCH | Delhi: Sujata Sharma, Joint Secretary (Marketing & Oil Refinery), Ministry of Petroleum & Natural Gas, says, " the states have been requested to identify specific locations within their districts for the distribution of kerosene—specifically the additional allocation of… pic.twitter.com/Igk7AdADEB— ANI (@ANI) March 13, 2026
शर्मा ने कहा, "पैनिक बुकिंग की कोई जरूरत नहीं है, और किसी भी एलपीजी डीलर के यहां कोई कमी नहीं हुई है." उन्होंने कहा कि एलपीजी बुकिंग बढ़कर 75.7 लाख हो गई है, जबकि युद्ध से पहले यह औसतन 55.7 लाख थी. यह बढ़ोतरी लोगों द्वारा घबराहट में की जा रही बुकिंग (पैनिक बुकिंग) को दर्शाती है."
पश्चिम एशिया में लड़ाई की वजह से क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई पर असर पड़ा है. ईरान और ओमान के बीच पानी का एक पतला रास्ता, होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के बाद, यह दुनिया के सबसे ज़रूरी ऊर्जा पारगमन मार्गों में से एक है.
खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला 50 मील लंबा पतला रास्ता दुनिया का लगभग पांचवां हिस्सा तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) ले जाता है.
भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 88 प्रतिशत कच्चा तेल, अपनी जरूरत का 50 प्रतिशत एलएनजी और 60 प्रतिशत एलपीजी आयात करता है, जिसमें से ज़्यादातर इसी मार्ग से होकर गुज़रता है.
#WATCH | Delhi: Sujata Sharma, Joint Secretary (Marketing & Oil Refinery), Ministry of Petroleum & Natural Gas, says, " uninterrupted supply to domestic households has been ensured. similarly, lpg supplies are also being provided to hospitals and educational institutions. domestic… pic.twitter.com/oYrFPPgkes— ANI (@ANI) March 13, 2026
पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष की वजह से, जो 28 फरवरी को शुरू हुआ था, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए, और उसके बाद तेहरान ने भी जवाबी हमले किए. इस वजह से स्ट्रेट से पेट्रोलियम पदार्थों का आयात रुक गया है.
कालाबाजारी करने वालों की अब खैर नहीं
जब भी ऐसी स्थिति बनती है, कुछ लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं. सरकार ने ब्लैक मार्केटिंग और जमाखोरी को रोकने के लिए कमर कस ली है. राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थानीय स्तर पर नजर रखें. साथ ही, तेल कंपनियों के कॉल सेंटर्स में लोगों की संख्या और सीटें बढ़ा दी गई हैं ताकि उपभोक्ताओं की हर शिकायत और सवाल का तुरंत समाधान हो सके.
सरकार की ओर से आम जनता के लिए तीन बहुत ही सरल अपील की गई हैं-
- घबराएं नहीं और पैनिक बाइंग से बचें.
- केवल जरूरत के हिसाब से ही सिलेंडर की बुकिंग करें.
- किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें.
ये भी पढ़ें- 'सरकार पैदा कर रही सरेंडर क्राइसिस और सिलेंडर क्राइसिस', कांग्रेस ने लगाए आरोप