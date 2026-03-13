ETV Bharat / bharat

सरकार ने घरों में बिना रुकावट LPG आपूर्ति का भरोसा दिया, कहा- पैनिक बुकिंग की कोई जरूरत नहीं

चेन्नई में एक गैस एजेंसी के सामने एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए कतार में खड़े लोग. ( AFP )

नई दिल्ली : पश्चिम एशिया संकट से ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने के बीच सरकार ने शुक्रवार को कहा कि घरों के लिए एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है और गैस सिलेंडर के लिए घबराहट में बुकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है. मीडिया को जानकारी देते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी उत्पादन में पांच मार्च की तुलना में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई, घरों में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई. शर्मा ने कहा, "पैनिक बुकिंग की कोई जरूरत नहीं है, और किसी भी एलपीजी डीलर के यहां कोई कमी नहीं हुई है." उन्होंने कहा कि एलपीजी बुकिंग बढ़कर 75.7 लाख हो गई है, जबकि युद्ध से पहले यह औसतन 55.7 लाख थी. यह बढ़ोतरी लोगों द्वारा घबराहट में की जा रही बुकिंग (पैनिक बुकिंग) को दर्शाती है." पश्चिम एशिया में लड़ाई की वजह से क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई पर असर पड़ा है. ईरान और ओमान के बीच पानी का एक पतला रास्ता, होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के बाद, यह दुनिया के सबसे ज़रूरी ऊर्जा पारगमन मार्गों में से एक है.