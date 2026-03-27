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बड़ी राहत, सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये लीटर घटाई

पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये से घटाकर 3 रुपये और डीजल पर 10 रुपये से घटाकर शून्य रुपये कर दी गई है.

govt cuts excise duty on petrol and diesel by Rs 10 per litre
बड़ी राहत, सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये लीटर घटाई (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 27, 2026 at 9:01 AM IST

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नई दिल्ली: ईरान युद्ध के कारण ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है. पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये से घटाकर 3 रुपये और डीजल पर 10 रुपये से घटाकर शून्य रुपये कर दी है. अब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर शून्य हो गई है.

यह कटौती ईरान युद्ध के बीच तेहरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट पर लगाए गए ब्लॉकेड के कारण ग्लोबल एनर्जी संकट के बीच की गई है, जिसके जरिये दुनिया के क्रूड ऑयल और गैस सप्लाई का पांचवां हिस्सा – हर दिन 20 से 25 मिलियन बैरल – भेजा जाता है.

देर रात जारी नोटिफिकेशन में, वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये फैसला, तुरंत लागू होगा.

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